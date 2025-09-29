World of Warcraft: Diese Highlights erwarten dich im Handelsposten im Oktober
Im Oktober erwartet dich in World of Warcraft ein besonders teuflisches Sortiment im Handelsposten. Ob du nach neuen Reittieren, Transmog-Vorlagen oder praktischen Spielzeugen suchst – es lohnt sich, in Sturmwind, Orgrimmar oder Dornogal vorbeizuschauen. Die monatliche Bonusbelohnung ist dieses Mal besonders dämonisch: der Legionsgeschmiedete Elekk. Sichere dir alle Belohnungen, indem du das Reisetagebuch füllst und mit Händlerdevisen einkaufst.
- Bonusbelohnung: Legionsgeschmiedeter Elekk (Reittier)
- Neue Items: Haustiere, Reittiere, Waffen- & Rüstungstransmogrifikationen
- Standorte: Handelsposten in Sturmwind, Orgrimmar und Dornogal
- Währung: Bis zu 1.000 Händlerdevisen pro Monat (500 Basis + 500 aus Aktivitäten)
- Reisetagebuch: Monatliche Aufgaben für zusätzliche Devisen
- Festhalten-Funktion: Wunschartikel über Monatsgrenze hinaus sichern
Der Oktober ist eine höllisch gute Gelegenheit, um den Handelsposten zu besuchen. Diesen Monat könnt ihr das Reittier Legionsgeschmiedeter Elekk eurer Sammlung hinzufügen.
Besucht T&W (Tawney und Wilder) direkt außerhalb des Magierviertels in Sturmwind oder den Handelsposten Zen'shiri neben der Feste Grommash in Orgrimmar, um einen Blick auf die neuesten verfügbaren Waren zu werfen. Spielercharaktere können zudem den Handelsposten in der Hauptstadt Dornogal (die Schmiedegründe) auf der Insel von Dorn besuchen, wo sowohl Vertreter von Tawney und Wilder als auch des Handelspostens Zen'shiri die Türen für sie öffnen.
Schaut euch das Sortiment für Oktober an
Rostwurzelteufelsschnuter (Haustier)
„Teufelsschnuter haben einen wirklich gut ausgeprägten Geruchssinn. Sie setzen oft Laub, Schrott oder Schnee in Brand, um an Gras und Samen zu gelangen.“
Hier gezeigt: Geheiligtes Streitross des kopflosen Reiters (Reittier), Ensemble: Zerlumpter Erntegolem (Rüstungstransmogrifikation), Geheiligte Großklinge des Reiters (Waffentransmogrifikation), Ensemble: Geheiligte Sammlung des Reiters (Rüstungstransmogrifikation)
Entweihter Stab der Infernalen (Waffentransmogrifikation) und Ensemble: Nebelgehülltes Gewand (Rüstungstransmogrifikation)
Haustiere und Reittiere
Gegenstandsname
Gegenstandstyp
Kosten
Geheiligtes Streitross des kopflosen Reiters Reittier 700 Händlerdevisen Hand von Reshkigaal Reittier 750 Händlerdevisen Rostwurzelteufelsschnuter Haustier 250 Händlerdevisen Rußgeschwärzte Schieferschwinge Haustier 200 Händlerdevisen Feiner ebenholzschwarzer Sonnenschirm Spielzeug 200 Händlerdevisen
Rüstungstransmogrifikationsvorlagen
Gegenstandsname Gegenstandstyp Kosten Verblasste gebänderte Kriegspantoffeln Füße 20 Händlerdevisen Verblasste gebänderte Kriegswickel Füße 20 Händlerdevisen Verblasster kurzer Kriegsrock Beine 40 Händlerdevisen Verblasster langer Kriegsrock Beine 40 Händlerdevisen Verblasste Maske der Selbstjustiz Kopf 50 Händlerdevisen Verblasster kurzer Kriegsrock mit Beinwickeln Beine 50 Händlerdevisen Verblasster langer Kriegsrock mit Beinwickeln Beine 50 Händlerdevisen Ensemble: Verblichener Trainingsanzug Bruststücke und Beine 100 Händlerdevisen Ensemble: Nebelgehülltes Gewand Kopf, Brust, Taille, Beine, Füße 375 Händlerdevisen Ensemble: Azurblaues Gewand des Teufelsreiters Kopf, Schulter, Brust, Taille, Beine, Füße, Hände 575 Händlerdevisen Ensemble: Geheiligte Sammlung des Reiters Kopf, Kopf, Schulter, Brust, Taille, Beine, Füße, Hände, Umhang 600 Händlerdevisen Ensemble: Zerlumpter Erntegolem Schulter, Brust, Taille, Beine, Füße, Hände, Umhang, Kopf 800 Händlerdevisen
Waffentransmogrifikationsvorlagen
Gegenstandsname Gegenstandstyp Kosten Geheiligtes Bollwerk des Reiters Schild 100 Händlerdevisen Teufelsklinge des Nethersturms Einhandschwert 100 Händlerdevisen Teufelslangdolch des Nethersturms Dolch 100 Händlerdevisen Entweihte Fackel der Infernalen Zauberstab 100 Händlerdevisen Entweihter Stab der Infernalen Stab 125 Händlerdevisen Geheiligte Klinge des Reiters Einhandschwert 230 Händlerdevisen Geheiligte Großklinge des Reiters Zweihandschwert 260 Händlerdevisen
Die Bonusbelohnung für diesen Monat
Reittier: Legionsgeschmiedeter Elekk
„Die Brennende Legion beneidete die Draenei um ihre Bande zu den Elekks von Draenor. Viele dämonische Bestienmeister verderbten die Spezies für ihre eigenen Bedürfnisse, doch kontrollieren konnte sie keiner.“
Schließt Aktivitäten ab, um die Leiste oben im Reisetagebuch innerhalb des Abenteuerführers (UMSCHALT + J) zu füllen und ihr erhaltet die Bonusbelohnung für diesen Monat – Legionsgeschmiedeter Elekk (Reittier).
So funktioniert’s
Holt euch jeden Monat Devisen
Zu Beginn jeden Monats erhalten Spieler mit einem aktiven Account ohne Beanstandungen aus der Truhe des Sammlers automatisch 500 Händlerdevisen. Wenn ihr zu Beginn des neuen Monats keine aktive Spielzeit auf eurem Account habt oder über kein Abonnement verfügt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eure Devisen werden eurem Account am ersten Tag des Monats gutgeschrieben, an dem ihr Spielzeit oder ein aktives Abonnement habt. Die Menge ist für alle Spieler gleich, unabhängig davon, wie ihr für eure Spielzeit bezahlt.
Das Reisetagebuch
Schließt monatliche Aktivitäten im neuen Reisetagebuch ab. Jeden Monat gibt es ein wechselndes, thematisch abgestimmtes Set von Aktivitäten. Diese Aktivitäten bieten euch die Gelegenheit auf bis zu 500 zusätzliche Händlerdevisen. Ihr könnt jeden Monat nur eine bestimmte Menge Devisen durch den Abschluss von Aktivitäten verdienen, ihr müsst also nicht jeden Monat alle Aktivitäten im Tagebuch abschließen. Euch steht eine Reihe von spannenden Aktivitäten im Spiel offen, aus denen ihr auswählen könnt, um leicht an Devisen zu kommen. Spieler können Devisen ganz einfach beim Spielen verdienen, etwa beim Abschluss von Quests, bei Kämpfen auf Schlachtfeldern, bei der Teilnahme an Feiertagsaktivitäten oder in Dungeons auf Mythisch+. Ihr könnt aber auch an Aktivitäten teilnehmen, die extra für den jeweiligen Monat erdacht wurden.
Einen Gegenstand festhalten
Keine Sorge, falls ihr euch gegen Ende des Monats den einen Gegenstand noch nicht geholt habt, der für euch ein „absolutes Muss“ ist. Ihr könnt einen Gegenstand „festhalten“, damit ihr ihn später erwerben könnt. Wenn ihr einen Gegenstand festhaltet, bleibt er beim Monatswechsel verfügbar, bis er erworben oder ausgetauscht wird.
Falls die Angebote dieses Monats nicht nach eurem Geschmack waren, könnt ihr eure Händlerdevisen ganz einfach für später aufsparen. Nicht ausgegebene Devisen laufen euch nicht davon, sondern werden in den nächsten Monat mitgenommen.
Quelle: Blizzard
Verpasse keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folge uns auf Facebook, Twitter oder abonniere unseren RSS-Feed.Zurück zur Übersicht
Kommentare: