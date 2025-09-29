World of Warcraft: Diese Highlights erwarten dich im Handelsposten im Oktober

Im Oktober erwartet dich in World of Warcraft ein besonders teuflisches Sortiment im Handelsposten. Ob du nach neuen Reittieren, Transmog-Vorlagen oder praktischen Spielzeugen suchst – es lohnt sich, in Sturmwind, Orgrimmar oder Dornogal vorbeizuschauen. Die monatliche Bonusbelohnung ist dieses Mal besonders dämonisch: der Legionsgeschmiedete Elekk. Sichere dir alle Belohnungen, indem du das Reisetagebuch füllst und mit Händlerdevisen einkaufst.

Der Oktober ist eine höllisch gute Gelegenheit, um den Handelsposten zu besuchen. Diesen Monat könnt ihr das Reittier Legionsgeschmiedeter Elekk eurer Sammlung hinzufügen.

Besucht T&W (Tawney und Wilder) direkt außerhalb des Magierviertels in Sturmwind oder den Handelsposten Zen'shiri neben der Feste Grommash in Orgrimmar, um einen Blick auf die neuesten verfügbaren Waren zu werfen. Spielercharaktere können zudem den Handelsposten in der Hauptstadt Dornogal (die Schmiedegründe) auf der Insel von Dorn besuchen, wo sowohl Vertreter von Tawney und Wilder als auch des Handelspostens Zen'shiri die Türen für sie öffnen.

Schaut euch das Sortiment für Oktober an

Rostwurzelteufelsschnuter (Haustier)

„Teufelsschnuter haben einen wirklich gut ausgeprägten Geruchssinn. Sie setzen oft Laub, Schrott oder Schnee in Brand, um an Gras und Samen zu gelangen.“

Hier gezeigt: Geheiligtes Streitross des kopflosen Reiters (Reittier), Ensemble: Zerlumpter Erntegolem (Rüstungstransmogrifikation), Geheiligte Großklinge des Reiters (Waffentransmogrifikation), Ensemble: Geheiligte Sammlung des Reiters (Rüstungstransmogrifikation)

Entweihter Stab der Infernalen (Waffentransmogrifikation) und Ensemble: Nebelgehülltes Gewand (Rüstungstransmogrifikation)

Haustiere und Reittiere

Rüstungstransmogrifikationsvorlagen

Waffentransmogrifikationsvorlagen

Die Bonusbelohnung für diesen Monat

Reittier: Legionsgeschmiedeter Elekk

„Die Brennende Legion beneidete die Draenei um ihre Bande zu den Elekks von Draenor. Viele dämonische Bestienmeister verderbten die Spezies für ihre eigenen Bedürfnisse, doch kontrollieren konnte sie keiner.“

Schließt Aktivitäten ab, um die Leiste oben im Reisetagebuch innerhalb des Abenteuerführers (UMSCHALT + J) zu füllen und ihr erhaltet die Bonusbelohnung für diesen Monat – Legionsgeschmiedeter Elekk (Reittier).

So funktioniert’s

Holt euch jeden Monat Devisen

Zu Beginn jeden Monats erhalten Spieler mit einem aktiven Account ohne Beanstandungen aus der Truhe des Sammlers automatisch 500 Händlerdevisen. Wenn ihr zu Beginn des neuen Monats keine aktive Spielzeit auf eurem Account habt oder über kein Abonnement verfügt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eure Devisen werden eurem Account am ersten Tag des Monats gutgeschrieben, an dem ihr Spielzeit oder ein aktives Abonnement habt. Die Menge ist für alle Spieler gleich, unabhängig davon, wie ihr für eure Spielzeit bezahlt.

Das Reisetagebuch

Schließt monatliche Aktivitäten im neuen Reisetagebuch ab. Jeden Monat gibt es ein wechselndes, thematisch abgestimmtes Set von Aktivitäten. Diese Aktivitäten bieten euch die Gelegenheit auf bis zu 500 zusätzliche Händlerdevisen. Ihr könnt jeden Monat nur eine bestimmte Menge Devisen durch den Abschluss von Aktivitäten verdienen, ihr müsst also nicht jeden Monat alle Aktivitäten im Tagebuch abschließen. Euch steht eine Reihe von spannenden Aktivitäten im Spiel offen, aus denen ihr auswählen könnt, um leicht an Devisen zu kommen. Spieler können Devisen ganz einfach beim Spielen verdienen, etwa beim Abschluss von Quests, bei Kämpfen auf Schlachtfeldern, bei der Teilnahme an Feiertagsaktivitäten oder in Dungeons auf Mythisch+. Ihr könnt aber auch an Aktivitäten teilnehmen, die extra für den jeweiligen Monat erdacht wurden.

Einen Gegenstand festhalten

Keine Sorge, falls ihr euch gegen Ende des Monats den einen Gegenstand noch nicht geholt habt, der für euch ein „absolutes Muss“ ist. Ihr könnt einen Gegenstand „festhalten“, damit ihr ihn später erwerben könnt. Wenn ihr einen Gegenstand festhaltet, bleibt er beim Monatswechsel verfügbar, bis er erworben oder ausgetauscht wird.

Falls die Angebote dieses Monats nicht nach eurem Geschmack waren, könnt ihr eure Händlerdevisen ganz einfach für später aufsparen. Nicht ausgegebene Devisen laufen euch nicht davon, sondern werden in den nächsten Monat mitgenommen.