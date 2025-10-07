Spiel:
World of Warcraft
Addon:
The War Within
Version:
Patch 11.2.5
WoWNewsarchivOktober 2025WoW Midnight: Blizzard plant Änderungen am Haustierkampf-System

WoW Midnight: Blizzard plant Änderungen am Haustierkampf-System

Geschrieben von Telias am 07.10.2025 um 15:09

In World of Warcraft: Midnight rückt das oft unterschätzte Haustierkampf-System erneut in den Fokus. Blizzard plant gezielte Verbesserungen für diesen Spielbereich und reagiert damit auf das veränderte Spielverhalten der Community. Während klassische Funktionen bestehen bleiben, experimentiert das Entwicklerteam mit neuen Wegen zur Haustierbeschaffung und möchte das System auch für erfahrene Sammler wieder attraktiver gestalten.

World of Warcraft Haustierkampf

Das Haustierkampf-System wird in der Midnight-Alpha weiterentwickelt, und mit zukünftigen Alpha-Builds werden weitere Änderungen folgen.

In den ersten Builds der Midnight-Alpha verfolgen wir mehrere Ziele:

  • Für Spieler, die gerne Haustiere sammeln, soll es eine große Anzahl an neuen Begleitern geben.
  • Für Spieler, die gerne an Haustierkämpfen teilnehmen, bleibt dieses Feature weiterhin verfügbar.
    • Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass immer weniger Spieler Spaß an Haustierkämpfen haben – das ist also ein Bereich, den wir gezielt weiterentwickeln wollen.
  • Es wird einige neue Haustiere in Midnight geben, die aktiv am Kampf teilnehmen können.
  • Alle Komponenten des Haustierkampf-Systems, die in früheren Erweiterungen implementiert wurden, sollen weiterhin wie bisher funktionieren.

Wir experimentieren mit alternativen Methoden, um Haustiere in Midnight zu erhalten, und werden diese Systeme basierend auf dem Feedback der Community weiter anpassen. Bitte gib bei deinem Feedback an, ob du ein erfahrener Haustierkämpfer bist oder das System zum ersten Mal nutzt.

