WoW-Spieler entdecken geheimes Mount und Spielzeug nach drei Jahren - und lösen damit ein Rätsel aus Patch 9.1

Nach Wochen intensiver Suche hat die Community des WoW Secret Finding & Collections Discord zwei bislang unerreichbare Belohnungen im Raid Manaschmiede Omega entschlüsselt. Die Gleitscheibe des Treuhänders Xy und das Kartelltransmorpher-Spielzeug sind das Ergebnis einer geheimen Mechanik rund um verlassene Depots der Mittlerkartelle. Ursprünglich in Patch 9.1 eingefügt und lange unzugänglich, konnten diese Gegenstände durch präzise Koordination und detektivisches Vorgehen endlich enthüllt werden.

Der lange Weg zur Gleitscheibe des Treuhänders Xy

Die Gleitscheibe des Treuhänders Xy war ursprünglich in Patch 9.1 von Shadowlands als Gestohlene Gleitscheibe im Spiel vorhanden, jedoch nie für Spieler zugänglich. Erst mit Patch 11.2 erhielt das Reittier seine aktuelle Bezeichnung und tauchte im Zusammenhang mit den Geschäften der Mittlerkartelle erneut auf. Während der dritten Saison von The War Within blieb es lange ein ungelöstes Geheimnis, bis die engagierten Mitglieder des WoW Secret Finding & Collections Discord durch systematische Suche im Raid Manaschmiede Omega den entscheidenden Durchbruch erzielten.

So bekommst du das Mount und das Spielzeug

Um die Gleitscheibe des Treuhänders Xy und den Kartelltransmorpher freizuschalten, musst du mindestens Ruhmstufe 8 bei den Vandalen der Manaschmiede erreicht haben. Danach kannst du eine Abmachung mit einem der drei Mittlerkartelle treffen, indem du ein entsprechendes Item verwendest, das über Inschriftenkunde hergestellt wird. Pro Woche ist nur ein Kartell aktivierbar – ein vollständiger Durchlauf dauert also drei Wochen.

Durch einen Spielmechanik-Fehler konnte die Community alle drei Abmachungen gleichzeitig aktivieren und die Belohnung deutlich schneller freischalten.

Fundorte der geheimen Dead Drops im Raid

Nur Mitglieder eines aktiven Mittlerkartells können die jeweils zugehörigen Dead Drops im Raid Manaschmiede Omega sehen. Um sie zu finden, darf der Boss Schmiedeweber Araz noch nicht besiegt worden sein, da zwei der Verstecke danach nicht mehr erreichbar sind.

Kartell Ba: Nach der Plexuswache auf dem rechten Pfad, vor dem Einsatz der Phasenkrümmung.

Nach der Plexuswache auf dem rechten Pfad, vor dem Einsatz der Phasenkrümmung. Kartell Om: Hinter dem Gebäude nach Fraktillus, oben auf einem Felsen.

Hinter dem Gebäude nach Fraktillus, oben auf einem Felsen. Kartell Zo: Auf einem Rohr am ersten Mana-Vent vor Schmiedeweber Araz – Vorsicht beim Klettern.

Der Loot aller drei Dead Drops ist erforderlich, um den Questgeber Zo’turu außerhalb des Raids zu aktivieren.

Die finale Belohnung

Wenn du alle drei Dead Drops erfolgreich geplündert hast, erscheint der NPC Zo’turu außerhalb des Raids am Schattenpunkt. Dort erhältst du die Quest „Somebody Like Me“, die dir beide Belohnungen gleichzeitig einbringt: das Reittier Gleitscheibe des Treuhänders Xy und das Spielzeug Kartelltransmorpher.

Technisches Detail zur Fortschrittsprüfung

Falls du überprüfen willst, welche Dead Drops du bereits gefunden hast, kannst du das mit folgendem Skript im Spiel tun:

/run for _,a in ipairs({{"Ba",80},{"Om",81},{"Zo",79}})do local b=C_QuestLog.IsQuestFlaggedCompleted(92000+a[2])print("\124cffffd000Cartel",a[1],"Dead Drop:\124r\124cff"..(b and "00ff" or "ff00").."00",b,"\124r")end

Das Skript zeigt dir für jedes Kartell an, ob der zugehörige Drop bereits gelootet wurde.

Quelle: Wowhead

