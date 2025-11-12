WoW Patch 11.2.7: Prolog von Midnight startet am 3. Dezember

Patch 11.2.7 in WoW beginnt den Prolog von Midnight und bringt Vorabzugang zu Behausungen, Events und weiteren Spielfeatures.

Patch 11.2.7 für World of Warcraft ist ab dem 3. Dezember live und bringt mit dem Prolog „Die Warnung“ neue Inhalte, die die Story in Richtung der Erweiterung Midnight lenken. Spieler erleben nicht nur eine düstere Fortsetzung der Kampagne, sondern erhalten auch erstmals Vorabzugang zu den Behausungen – inklusive zahlreichen Individualisierungsmöglichkeiten. Auch neue Inhalte für Rückkehrer und Einsteiger, frische Events sowie eine überarbeitete Kampfgilde gehören zum Update.

Setzt die Kampagne von The War Within fort

Die Geister von K'aresh sind zwar zur Ruhe gekommen, doch es droht eine neue Gefahr. Vereesa Windläufer wird von Visionen einer düsteren Prophezeiung heimgesucht: dem Untergang von Quel'Thalas. Ihr werdet die The War Within-Kampagne fortsetzen, beginnend mit der Quest Visionen einer verdunkelten Sonne, die Ihr in Eurem Abenteuerführer (Shift-J) findet, um mehr über die Vorzeichen zu erfahren.

Vorabzugang zu Behausungen

Als Teil des Inhaltsupdates erhalten Spieler, die Midnight ihrem Konto hinzugefügt haben, Vorabzugang zu den Behausungen. Hier sind einige der Funktionen, die zunächst verfügbar sein werden:

Dekorationssammlung und Raumgestaltung

Raumaufteilung

Nachbarschaften

Gründung von Gildennachbarschaften

Durch klassische Inhalte verdiente Dekorationen

Gefertigte Dekorationen

Fliegen in Nachbarschaften

Neues Tutorial für Behausungen

Erfahrt mehr in unserem Artikel zum Vorabzugang zu Behausungen .

Neue und zurückkehrende Spieler

Egal, ob ihr als neuer Spieler die ersten Schritte macht oder nach einer Pause zurückkehrt, es ist für alle etwas dabei. Neue Spieler erleben einen sanfteren Einstieg mit der verbesserten Einführung für neue Spieler. Spieler, die nach Azeroth zurückkehren, können ihre ihre Kenntnisse auffrischen und direkt zu den neuesten Inhalten von World of Warcraft gelangen. Erfahrt mehr in unserem bereits veröffentlichten Artikel.

Neue Lehrensuche: Die Elfen von Quel'Thalas

Trefft euch mit Lehrensucher Cho, um mehr über den Ursprung der Blutelfen und Leerenelfen zu erfahren. Die Reise beginnt mit der Nacherzählung des Angriffs der Geißel auf Silbermond und des Angriffs des Lichkönigs auf den Sonnenbrunnen. Später erfahrt ihr mehr über das Verderben des Sonnenbrunnens durch Alleria Windläufer und die Entstehung der Leerenelfen.

Traditionsrüstung der Pandaren

Kehrt mit einer vertrauten Gruppe von Pandaren auf die Wandernde Insel zurück, um alles wieder ins Gleichgewicht zu bringen, was bei den Vorbereitungen für das Geisterfest aus dem Ruder gelaufen ist. Vereint Dorfbewohner und Geister, um Harmonie in die Feier zurückzubringen. Als Belohnung winkt die neue Traditionsrüstung der Pandaren für eure Sammlung.

Besucht die Turbulenten Zeitwege

Erneut hat der bronzene Drachenschwarm wachsende Tumulte in den Zeitwegen entdeckt, von denen einige sich schon bald mit unseren kreuzen werden! Spieler können im Rahmen dieses zeitlich begrenzten, zehnwöchigen Events erstmals sechs neue Dungeons in den Schattenlanden betreten. Sammelt neue Belohnungen, Meta-Erfolge und noch viel mehr.

Die Kampfgilde kehrt am 10. Dezember zurück

Steigt wieder in den Kampfring und beweist euch im Einzelkampf gegen neue und bekannte Bosse. Spieler können sich erneut anmelden, um gegen diese Gegner anzutreten, in den Rängen aufzusteigen oder das Spektakel aus der Nähe mitzuerleben.

Schauplätze:

Orgrimmar: Shlae'gararena

Sturmwind: Bizmos Boxbar (Die Tiefenbahn)

Zusätzlich wurden Verbesserungen vorgenommen, die Bossrotation überarbeitet und neue Bosse hinzugefügt. Spieler können außerdem Herausforderungserfolge verdienen und neue Belohnungen sammeln, darunter Behausungsdekoration, ein neu gefärbtes Flugreittier und sogar Bruce in einer neuen Farbvariante.

Macht euren nächsten Schritt in der fortlaufenden Geschichte von The War Within und bereitet euch auf die Ankunft von Midnight vor!