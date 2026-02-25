WoW Handelsposten März 2026: Alle Reittiere, Transmogs, Waffen im Überblick
Der World of Warcraft Handelsposten im März 2026 bringt neue Reittiere, Transmogs, Waffen und eine exklusive Bonusbelohnung.
Im März 2026 bringt der World of Warcraft Handelsposten neue Reittiere, Transmogrifikationsvorlagen und Waffen ins Sortiment. In WoW sicherst du dir die monatliche Bonusbelohnung über das Reisetagebuch und gibst deine Händlerdevisen gezielt für ausgewählte Gegenstände aus. Neben regulären Angeboten wartet ein exklusives Reittier, das du durch abgeschlossene Aktivitäten freischaltest.
- Bonusbelohnung: Reittier „Gemütliche fliegende Bel'amethdecke“
- Automatisch 500 Händlerdevisen pro Monat bei aktivem Account
- Bis zu 500 zusätzliche Händlerdevisen über das Reisetagebuch
- Reittiere im Sortiment zwischen 325 und 700 Händlerdevisen
- Transmog- und Waffenangebote mit Kosten von 30 bis 500 Händlerdevisen
Egal, ob ihr euer Leben (oder euren Untod) in Azeroth in vollen Zügen genießt und noch ganz rot von den „Liebe liegt in der Luft“-Feierlichkeiten seid, oder einen herzhaften Lacher mit Freunden auf euren Abenteuern teilt, am Handelsposten führt im März kein Weg vorbei. Nehmt an verschiedenen Aktivitäten teil und erhaltet die Belohnung für diesen Monat: das Reittier „Gemütliche fliegende Bel'amethdecke“, handgewebt von Ainderu Sommerblatt.
Das Jubiläums-Outlet des Februars ist beinahe vorbei! Falls ihr noch Wünsche offen habt, ist es noch nicht zu spät. Schaut heute beim Handelsposten vorbei und sichert euch letzte Einkäufe, bevor das Angebot der Handelsposten im März wechselt! Seht euch das komplette Angebot in unserem bereits veröffentlichten Artikel an.
Besucht T&W** (Tawney und Wilder) direkt außerhalb des Magierviertels in Sturmwind oder den Handelsposten Zen'shiri neben der Feste Grommash in Orgrimmar, um einen Blick auf die neuesten verfügbaren Waren*** zu werfen. Spielercharaktere können zudem den Handelsposten in den Hauptstädten Dornogal (die Schmiedegründe) auf der Insel von Dorn und im erneuerten Silbermond (ab dem Erscheinen von Midnight) besuchen, wo sowohl Vertreter von Tawney und Wilder als auch des Handelspostens Zen'shiri die Türen für sie öffnen.
Schaut euch das Sortiment für März an
Reittiere
Gegenstandsname
Gegenstandstyp
Kosten
Reittier
325 Händlerdevisen
Reittier
550 Händlerdevisen
Reittier
700 Händlerdevisen
Reittier
700 Händlerdevisen
Rüstungstransmogrifikationsvorlagen
Gegenstandsname
Gegenstandstyp
Kosten
Taille
30 Händlerdevisen
Beine
35 Händlerdevisen
Brust
35 Händlerdevisen
Füße
40 Händlerdevisen
Kopf
50 Händlerdevisen
Rücken
100 Händlerdevisen
Rücken
100 Händlerdevisen
Kopf, Umhang
100 Händlerdevisen
Rücken
225 Händlerdevisen
Kopf, Schultern, Taille
370 Händlerdevisen
Kopf, Schulter, Brust x4, Taille, Beine x2, Füße, Hände
500 Händlerdevisen
Kopf, Schulter, Brust x4, Taille, Beine x2, Füße, Hände
500 Händlerdevisen
Gegenstandsname
Gegenstandstyp
Kosten
Bogen
80 Händlerdevisen
Dolch
80 Händlerdevisen
Dolch
80 Händlerdevisen
Einhandschwert
80 Händlerdevisen
Kriegsgleve
80 Händlerdevisen
Einhandschwert
80 Händlerdevisen
Einhandschwert
80 Händlerdevisen
Kriegsgleve
80 Händlerdevisen
Schildhand
80 Händlerdevisen
Faustwaffe
100 Händlerdevisen
Einhandschwert
100 Händlerdevisen
Einhandaxt
100 Händlerdevisen
Schusswaffe
100 Händlerdevisen
Stangenwaffe
100 Händlerdevisen
Zweihandaxt
115 Händlerdevisen
Zauberstab
200 Händlerdevisen
Bogen
250 Händlerdevisen
Einhandschwert
250 Händlerdevisen
Einhandstreitkolben
250 Händlerdevisen
Stangenwaffe
300 Händlerdevisen
Die Bonusbelohnung für diesen Monat
Schließt Aktivitäten ab, um die Leiste oben im Reisetagebuch innerhalb des Abenteuerführers (UMSCHALT + J)*** zu füllen und ihr erhaltet die Bonusbelohnung für diesen Monat – die Gemütliche fliegende Bel'amethdecke (Reittier).
So funktioniert’s
Holt euch jeden Monat Devisen
Zu Beginn jeden Monats erhalten Spieler mit einem aktiven Account ohne Beanstandungen aus der Truhe des Sammlers automatisch 500 Händlerdevisen. Wenn ihr zu Beginn des neuen Monats keine aktive Spielzeit auf eurem Account habt oder über kein Abonnement verfügt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eure Devisen werden eurem Account am ersten Tag des Monats gutgeschrieben, an dem ihr Spielzeit oder ein aktives Abonnement habt. Die Menge ist für alle Spieler gleich, unabhängig davon, wie ihr für eure Spielzeit bezahlt.
Das Reisetagebuch
Schließt monatliche Aktivitäten im neuen Reisetagebuch ab. Jeden Monat gibt es ein wechselndes, thematisch abgestimmtes Set von Aktivitäten. Diese Aktivitäten bieten euch die Gelegenheit auf bis zu 500 zusätzliche Händlerdevisen. Ihr könnt jeden Monat nur eine bestimmte Menge Devisen durch den Abschluss von Aktivitäten verdienen, ihr müsst also nicht jeden Monat alle Aktivitäten im Tagebuch abschließen. Euch steht eine Reihe von spannenden Aktivitäten im Spiel offen, aus denen ihr auswählen könnt, um leicht an Devisen zu kommen. Spieler können Devisen ganz einfach beim Spielen verdienen, etwa durch das Abschließen von Quests, bei Kämpfen auf Schlachtfeldern, durch die Teilnahme an Feiertagsaktivitäten oder in Dungeons auf Mythisch+. Ihr könnt aber auch an Aktivitäten teilnehmen, die extra für den jeweiligen Monat erdacht wurden.
Einen Gegenstand festhalten
Keine Sorge, falls ihr euch gegen Ende des Monats den einen Gegenstand noch nicht geholt habt, der für euch ein „absolutes Muss“ ist. Ihr könnt einen Gegenstand „festhalten“, damit ihr ihn später erwerben könnt. Wenn ihr einen Gegenstand festhaltet, bleibt er beim Monatswechsel verfügbar, bis er erworben oder ausgetauscht wird.
Falls die Angebote dieses Monats nicht nach eurem Geschmack waren, könnt ihr eure Händlerdevisen ganz einfach für später aufsparen. Nicht ausgegebene Devisen laufen euch nicht davon, sondern werden in den nächsten Monat mitgenommen.
Quelle: Blizzard
Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.Zurück zur Übersicht
Kommentare: