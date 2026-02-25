Spiel:
WoW Handelsposten März 2026: Alle Reittiere, Transmogs, Waffen im Überblick

Geschrieben von Telias am 25.02.2026 um 09:35

Der World of Warcraft Handelsposten im März 2026 bringt neue Reittiere, Transmogs, Waffen und eine exklusive Bonusbelohnung.

Im März 2026 bringt der World of Warcraft Handelsposten neue Reittiere, Transmogrifikationsvorlagen und Waffen ins Sortiment. In WoW sicherst du dir die monatliche Bonusbelohnung über das Reisetagebuch und gibst deine Händlerdevisen gezielt für ausgewählte Gegenstände aus. Neben regulären Angeboten wartet ein exklusives Reittier, das du durch abgeschlossene Aktivitäten freischaltest.

  • Bonusbelohnung: Reittier „Gemütliche fliegende Bel'amethdecke
  • Automatisch 500 Händlerdevisen pro Monat bei aktivem Account
  • Bis zu 500 zusätzliche Händlerdevisen über das Reisetagebuch
  • Reittiere im Sortiment zwischen 325 und 700 Händlerdevisen
  • Transmog- und Waffenangebote mit Kosten von 30 bis 500 Händlerdevisen
World of Warcraft Handelsposten März 2026

Egal, ob ihr euer Leben (oder euren Untod) in Azeroth in vollen Zügen genießt und noch ganz rot von den „Liebe liegt in der Luft“-Feierlichkeiten seid, oder einen herzhaften Lacher mit Freunden auf euren Abenteuern teilt, am Handelsposten führt im März kein Weg vorbei. Nehmt an verschiedenen Aktivitäten teil und erhaltet die Belohnung für diesen Monat: das Reittier „Gemütliche fliegende Bel'amethdecke“, handgewebt von Ainderu Sommerblatt.

Das Jubiläums-Outlet des Februars ist beinahe vorbei! Falls ihr noch Wünsche offen habt, ist es noch nicht zu spät. Schaut heute beim Handelsposten vorbei und sichert euch letzte Einkäufe, bevor das Angebot der Handelsposten im März wechselt! Seht euch das komplette Angebot in unserem bereits veröffentlichten Artikel an.

Besucht T&W** (Tawney und Wilder) direkt außerhalb des Magierviertels in Sturmwind oder den Handelsposten Zen'shiri neben der Feste Grommash in Orgrimmar, um einen Blick auf die neuesten verfügbaren Waren*** zu werfen. Spielercharaktere können zudem den Handelsposten in den Hauptstädten Dornogal (die Schmiedegründe) auf der Insel von Dorn und im erneuerten Silbermond (ab dem Erscheinen von Midnight) besuchen, wo sowohl Vertreter von Tawney und Wilder als auch des Handelspostens Zen'shiri die Türen für sie öffnen.

Schaut euch das Sortiment für März an

Reittiere

alternate-image-name

Gemütliche fliegende Silbermonddecke
Reittier
„Die verzauberten Steppdecken von Näherin Bernglanz wurden für die adligen Kinder von Silbermond zu einem unverzichtbarem Trend.“

Gegenstandsname

Gegenstandstyp

Kosten

Schimmernebelfreiläufer

Reittier

325 Händlerdevisen

Gemütliche fliegende Silbermonddecke

Reittier

550 Händlerdevisen

Perlmuttschmetterling

Reittier

700 Händlerdevisen

Rubinschmetterling

Reittier

700 Händlerdevisen

Rüstungstransmogrifikationsvorlagen

alternate-image-name

Flügel des blutfarbenen Monarchfalters
Rücken
„Diese Flügel hat der Gluthof von Lady Mondbeere geschenkt bekommen. Sie entstanden, indem ein wilder Geist in eine Lache aus reiner Sünde getaucht wurde.“

Gegenstandsname

Gegenstandstyp

Kosten

Violetter Dünenstoffgürtel

Taille

30 Händlerdevisen

Violetter Dünenstoffrock

Beine

35 Händlerdevisen

Violette Dünenstoffweste

Brust

35 Händlerdevisen

Obsidianschuppentreter

Füße

40 Händlerdevisen

Violette Wintermütze

Kopf

50 Händlerdevisen

Nachtköcher der Schildwache

Rücken

100 Händlerdevisen

Jagdköcher des Schattenpirschers

Rücken

100 Händlerdevisen

Ensemble: Violettes Gewand des Zauberers

Kopf, Umhang

100 Händlerdevisen

Flügel des blutfarbenen Monarchfalters

Rücken

225 Händlerdevisen

Ensemble: Ornamente des blutfarbenen Monarchfalters

Kopf, Schultern, Taille

370 Händlerdevisen

Ensemble: Aufwendige lavendelblaue Magiestoffe

Kopf, Schulter, Brust x4, Taille, Beine x2, Füße, Hände

500 Händlerdevisen

Ensemble: Aufwendige rubinrote Magiestoffe

Kopf, Schulter, Brust x4, Taille, Beine x2, Füße, Hände

500 Händlerdevisen
alternate-image-name

Von links nach rechts: Sichel der Schwesternschaft, Mondklinge der Jägerin, Mondlanze der Schwesternschaft, Mondklinge der Jägerin
Einhandschwert, Einhandschwert, Stangenwaffe, und Einhandschwert

Gegenstandsname

Gegenstandstyp

Kosten

Nachtbogen der Schildwache

Bogen

80 Händlerdevisen

Sternenklinge der Priesterin

Dolch

80 Händlerdevisen

Schattenkralle des Bogenschützen

Dolch

80 Händlerdevisen

Nachtsäbel des Bogenschützen

Einhandschwert

80 Händlerdevisen

Gleve der Schwesternschaft

Kriegsgleve

80 Händlerdevisen

Sichel der Schwesternschaft

Einhandschwert

80 Händlerdevisen

Mondklinge der Jägerin

Einhandschwert

80 Händlerdevisen

Mondgleve der Jägerin

Kriegsgleve

80 Händlerdevisen

Sternenpunkt der Priesterin

Schildhand

80 Händlerdevisen

Kleine violette Klaue

Faustwaffe

100 Händlerdevisen

Glimmrs kleines Fischstäbchen

Einhandschwert

100 Händlerdevisen

Kleine marineblaue „Wirbelwind“-Axt

Einhandaxt

100 Händlerdevisen

Kleiner blauer Knaller

Schusswaffe

100 Händlerdevisen

Mondlanze der Schwesternschaft

Stangenwaffe

100 Händlerdevisen

Große marineblaue „Wirbelwind“-Axt

Zweihandaxt

115 Händlerdevisen

Zauberstab des blutfarbenen Monarchfalters

Zauberstab

200 Händlerdevisen

Langbogen des blutfarbenen Monarchfalters

Bogen

250 Händlerdevisen

Schwert des blutfarbenen Monarchfalters

Einhandschwert

250 Händlerdevisen

Streitkolben des blutfarbenen Monarchfalters

Einhandstreitkolben

250 Händlerdevisen

Stangenwaffe des blutfarbenen Monarchfalters

Stangenwaffe

300 Händlerdevisen

Die Bonusbelohnung für diesen Monat

alternate-image-name

Gemütliche fliegende Bel'amethdecke
Reittier
„Die handgewebten Steppdecken von Ainderu Sommerblatt sind unter den Kindern von Bel'ameth beliebt.“

Schließt Aktivitäten ab, um die Leiste oben im Reisetagebuch innerhalb des Abenteuerführers (UMSCHALT + J)*** zu füllen und ihr erhaltet die Bonusbelohnung für diesen Monat – die Gemütliche fliegende Bel'amethdecke (Reittier).

So funktioniert’s

Holt euch jeden Monat Devisen

Zu Beginn jeden Monats erhalten Spieler mit einem aktiven Account ohne Beanstandungen aus der Truhe des Sammlers automatisch 500 Händlerdevisen. Wenn ihr zu Beginn des neuen Monats keine aktive Spielzeit auf eurem Account habt oder über kein Abonnement verfügt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eure Devisen werden eurem Account am ersten Tag des Monats gutgeschrieben, an dem ihr Spielzeit oder ein aktives Abonnement habt. Die Menge ist für alle Spieler gleich, unabhängig davon, wie ihr für eure Spielzeit bezahlt.

Das Reisetagebuch

Schließt monatliche Aktivitäten im neuen Reisetagebuch ab. Jeden Monat gibt es ein wechselndes, thematisch abgestimmtes Set von Aktivitäten. Diese Aktivitäten bieten euch die Gelegenheit auf bis zu 500 zusätzliche Händlerdevisen. Ihr könnt jeden Monat nur eine bestimmte Menge Devisen durch den Abschluss von Aktivitäten verdienen, ihr müsst also nicht jeden Monat alle Aktivitäten im Tagebuch abschließen. Euch steht eine Reihe von spannenden Aktivitäten im Spiel offen, aus denen ihr auswählen könnt, um leicht an Devisen zu kommen. Spieler können Devisen ganz einfach beim Spielen verdienen, etwa durch das Abschließen von Quests, bei Kämpfen auf Schlachtfeldern, durch die Teilnahme an Feiertagsaktivitäten oder in Dungeons auf Mythisch+. Ihr könnt aber auch an Aktivitäten teilnehmen, die extra für den jeweiligen Monat erdacht wurden.

Einen Gegenstand festhalten

Keine Sorge, falls ihr euch gegen Ende des Monats den einen Gegenstand noch nicht geholt habt, der für euch ein „absolutes Muss“ ist. Ihr könnt einen Gegenstand „festhalten“, damit ihr ihn später erwerben könnt. Wenn ihr einen Gegenstand festhaltet, bleibt er beim Monatswechsel verfügbar, bis er erworben oder ausgetauscht wird.

Falls die Angebote dieses Monats nicht nach eurem Geschmack waren, könnt ihr eure Händlerdevisen ganz einfach für später aufsparen. Nicht ausgegebene Devisen laufen euch nicht davon, sondern werden in den nächsten Monat mitgenommen.

Quelle: Blizzard

