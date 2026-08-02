WoW Patch 12.1: Zwei neue Kriegsmeute-Lagerplätze in Silbermond freischalten

Mit Patch 12.1 kannst du zwei neue Kriegsmeute-Lagerplätze im Stil von Silbermond freischalten. Beide Varianten sind an wöchentliche Quests gebunden und erfordern jeweils vier erfolgreiche Abschlüsse.

Silbermond-Lagerplatz freischalten

Den hellen Silbermond-Lagerplatz erhältst du über die wöchentliche Quest Vereint gegen die Leere. Die Aufgabe wird von Lady Liadrin angeboten.

Für jeden Abschluss bekommst du ein Emblem eines Bewohners von Silbermond. Sobald du vier Embleme gesammelt hast, werden diese kombiniert und schalten den Lagerplatz frei.

Die Quest ist außerdem die wichtigste Quelle für Funke der Gezeiten, die als Handwerksmaterialien verwendet werden. Dadurch kannst du den Lagerplatz freischalten, ohne zusätzliche Inhalte abseits deiner wöchentlichen Aktivitäten erledigen zu müssen.

Silbermond in Leere freischalten

Die dunkle, von der Leere beeinflusste Variante Silbermond in Leere ist an die Quest Jagd auf Xal'atath gebunden. Du erhältst sie bei Vereesa Windläufer im selben Bereich des Basars von Silbermond.

Bei dieser frei aufgebauten Sammelquest musst du verschiedene Inhalte absolvieren und insgesamt 100 Verhallendes Leerenflüstern sammeln.

Als Belohnung erhältst du ein Leerenüberrest. Vier dieser Gegenstände werden kombiniert und schalten den Kriegsmeute-Lagerplatz mit Düsterbrunnen-Optik frei.

Beide Lagerplätze gleichzeitig vorbereiten

Vereint gegen die Leere und Jagd auf Xal'atath können parallel abgeschlossen werden. Dadurch kannst du bei denselben Aktivitäten gleichzeitig Fortschritt für beide Kriegsmeute-Lagerplätze sammeln.

Jagd auf Xal'atath scheint außerdem eine Quelle für Funken aus Saison 2 zu sein. Vermutlich wird der Funke jedoch nur bei der ersten Abgabe innerhalb einer Woche vergeben.

Da du für jeden Lagerplatz vier Questbelohnungen benötigst, dauert die vollständige Freischaltung mindestens vier wöchentliche Abschlüsse. Beide Aufgaben lassen sich jedoch weitgehend durch reguläres Spielen erledigen.

Quelle: Wowhead

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