WoW: Behausungsfarbstoffe werden vorübergehend kriegsmeutengebunden

Blizzard bereitet die Umstellung des Farbstoffsystems für die Behausungen in World of Warcraft vor. Community Manager Kaivax kündigte im offiziellen Forum an, dass sämtliche Behausungsfarbstoffe ab Dienstag, dem 4. August, um 22:00 Uhr MESZ vorübergehend kriegsmeutengebunden werden.

Durch diese Änderung können keine neuen Auktionen mit Behausungsfarbstoffen mehr erstellt werden. Bereits bestehende Funktionen bleiben davon unberührt: Die Farbstoffe lassen sich weiterhin herstellen, verwenden und über das Auktionshaus kaufen.

Blizzard will damit verhindern, dass sich während der Veröffentlichung von Patch 12.1 noch alte Behausungsfarbstoffe im Auktionshaus befinden. So sollen Probleme bei der bevorstehenden Umwandlung der bisherigen Farbstoffe und Pigmente vermieden werden.

Farbstoffe werden mit Patch 12.1 automatisch umgewandelt

Mit Patch 12.1 werden vorhandene Behausungsfarbstoffe und Behausungsfarbstoffpigmente in die neuen Farbstoff-Items umgewandelt. Für jeden vorhandenen Stapel erhalten Spieler eine Ingame-Nachricht von Hestia Forlath, der Malerlehrling aus Silbermond.

Die Nachricht enthält die neuen Farbstoffe, die an die Stelle der bisherigen Items treten. Nach Abschluss der Umstellung können die neuen Behausungsfarbstoffe wieder frei gehandelt, verkauft und im Auktionshaus angeboten werden.

Nur noch neun Farbstoff-Items statt zahlreicher einzelner Farben

Bisher waren 62 Farben und zehn verschiedene Pigmente Teil des Systems. Zusammen mit den 15 neuen Farben aus Patch 12.1 hätten Spieler für eine vollständige Sammlung bis zu 87 Inventarplätze benötigt.

Das neue System fasst die Farbstoffe deshalb in neun übergeordneten Kategorien zusammen. Statt für jede einzelne Farbe ein eigenes Item zu benötigen, reicht künftig der Farbstoff der jeweiligen Farbgruppe aus. Für Leerenviolett und Nethersturmmagenta wird beispielsweise derselbe lila Behausungsfarbstoff verwendet.

Die Kategorie Türkis wird vollständig entfernt. Die bisher dazugehörigen Farben wechseln entweder in die blaue oder grüne Kategorie. Vorhandene türkise Farbstoffpigmente werden in blaue Behausungsfarbstoffe umgewandelt.

Herstellung der Behausungsfarbstoffe wird vereinfacht

Mit Patch 12.1 entfällt die bisherige Herstellung über Farbstoffpigmente. Alchemisten und Inschriftenkundler bringen die benötigten Kräuter direkt zu einer Farbstoffstation und verarbeiten sie dort zu Behausungsfarbstoffen.

Eigene Farbstoffrezepte im Berufsbuch sind nicht mehr erforderlich. Dadurch verschwindet der bisherige Zwischenschritt, bei dem zunächst Pigmente hergestellt und anschließend an einer Farbstoffstation in bestimmte Farben umgewandelt werden mussten.

Neue Farben reagieren auf die Änderungen aus Patch 12.0.5

Ein Teil der Überarbeitung geht auf Rückmeldungen zu den Farbveränderungen nach Patch 12.0.5 zurück. Zuvor sorgte ein Fehler dafür, dass Licht auf gefärbten Gegenständen so dargestellt wurde, als hätte das Licht selbst die Farbe des verwendeten Farbstoffs. Besonders dunkle Farben wirkten dadurch deutlich kräftiger.

Nach der Fehlerbehebung sahen viele bereits gefärbte Dekorationen anders aus. Eine Rücknahme kam aus Leistungsgründen und mit Blick auf die langfristige Stabilität des Behausungssystems nicht infrage. Gleichzeitig wollte Blizzard die bestehenden Farben nicht erneut verändern.

Stattdessen werden mit Patch 12.1 unter anderem die neuen Varianten Dark Obsidium, Dark Mahogany und Dark Mesquite eingeführt. Sie orientieren sich an der früheren, dunkleren Darstellung von Obsidiumschwarz, Mahagoni und Mesquitebraun.

Zusätzlich erscheinen zwölf weitere Farben:

Amani Green

Klaxxi Amber

Aethril Pink

Foxflower Orange

Faded Mana

Stonetalon Brick

Verdant Green

Tirisfal Green

Dusty Red

Tranquility Blue

Pearl White

Petal Pink

Beim Anpassen färbbarer Dekorationen bleibt die grundsätzliche Bedienung bestehen. Spieler erhalten jedoch Zugriff auf sämtliche bisherigen und neuen Farben, während die benötigten Items deutlich stärker zusammengefasst werden.

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