WoW Patch 12.0.7: Patchnotes zu allen Hotfixes

Patch 12.0.7 für World of Warcraft ist am 17. Juni 2026 erschienen. Auch bei diesem Update werden Fehler nachträglich mit gezielten Hotfixes korrigiert. Diese kurzfristigen Updates betreffen nicht nur Fehlerbehebungen, sondern bringen auch Anpassungen am Balancing. Hier findest du eine Übersicht aller aktuellen Änderungen durch die offiziellen Hotfixes.

June 18, 2026 Items Fixed an issue that could prevent Rotmire's Sporeheart’s effect from triggering from certain sources of healing. Lorewalking Rewards from the Loa Lorewalking campaign should now scale all the way to level 90. Naigtal Rares are now enveloped in shadow for the first 3 minutes after spawning and cannot be attacked, giving players additional time to reach the encounter. Player versus Player Resolved an issue that could cause Horde to lose reinforcements instead of Alliance when they capture the Sparring Grounds in Slayer's Rise.

June 17, 2026 Abundance Fixed an issue where players could not begin Abundance in Voidstorm. All players who lost Shards of Dundun due to this issue will be refunded with Unalloyed Abundance in an upcoming hotfix. Island Expeditions Island Expeditions should be queueing correctly once again. Items Fixed an issue where the Void-Touched Torch had lower Intellect than intended. Lorewalking Fixed an issue where the initial objective conversation for “The Prince Who Would Be King” would not complete. Naigtal The "Bouncy Mushrooms," "Aerospores", and "The Grappler" unlocks in Naigtal are now account wide.

Fixed an issue that prevented Nexus-Captain Leth'ir from dropping the quest item for “Knocking Off the Top (Heroic).” Characters that encountered the issue can earn their emblem from another Heroic kill of Nexus-Captain Leth'ir or from a wrapper quest they have not completed. Mists of Pandaria Classic Siege of Orgrimmar Garrosh Hellscream Beginning with realm maintenance this week, defeating Garrosh will now give you a chance to bonus roll for an extra piece of loot.

Celestial Dungeons Kor'kron Arcweavers no longer ignore line of sight and Magistrike has had its damage reduced. Kor'kron Banners have had their health significantly reduced. The respawn rate of the Kor'kron forces has been adjusted to be every 2 hours (was 5 minutes). August Stone Clusters now cap at 200 (was 70). The Coffer of Celestial Chance now awards 50-60 Lesser Charms of Good Fortune (was 20-30).



12. Juni 2026 The Burning Crusade Classic Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Dunkelmond-Jahrmarkt am ersten Freitag jedes Monats nicht korrekt funktionierte.

Ein zusätzlicher Dunkelmond-Jahrmarkt wird vom 15. bis 22. Juni im Wald von Terrokkar stattfinden.

10. Juni 2026 Mists of Pandaria Classic Schlacht um Orgrimmar Belagerungsingenieur Rußschmied Sägeklingen fügen nun auch automatisierten Schreddern Schaden zu.

Saison der Entdeckungen Spieler können nun den Erfahrungszuwachs an- oder ausschalten, indem sie mit Grendag Hellbart in Eisenschmiede im düsteren Viertel oder im Tal der Stärke in Orgrimmar sprechen. Kommentar der Entwickler: Uns ist ein Fehler bekannt, dass das Ausschalten des EP-Zuwachses nicht anhält, wenn man sich aus- und wieder einloggt. Daher entfernen wir temporär die 1G-Kosten für das An- und Ausschalten des EP-Zuwachses, während wir nach einer Lösung suchen.



9. Juni 2026 Tiefen Valeera wird ekelhafte verfluchte Kröten nicht länger ignorieren, wenn sie euch in den Tiefen angreifen. Dungeons Dunkelflammenspalt Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Kerzenwagen nicht weiterfuhr.

Quests Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Quest "Das Unbekannte überstehen: Wuterfüllter Treiber" nicht wie vorgesehen angezeigt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den manche Charaktere die Quest "Verlorene Legenden" nicht abschließen konnten. Betroffene Charaktere müssen die Quest "Verlorene Legenden" abbrechen und bei Zur'Ashar Kassameh in der Höhle in Harandar erneut annehmen. Mists of Pandaria Classic Hilda Hornsturz und andere wichtige NPCs sollten nun für ihre täglichen Quests in den Ruinen von Ogudei anwesend sein.

Schmuckstücke, die die Abklingzeit verkürzen, funktionieren nun auch während Ladebildschirmen weiter.

Sylstrasza und der Kyanitsteinhüter sollten nun wieder an der Spitze der Feste Grommash sein.

5. Juni 2026 The Burning Crusade Classic Wenn mehrere Spieler gleichzeitig eine kristallgeschmiedete Rune der Dunkelheit bei Shartuuls Transporter benutzen, behalten alle Spieler, die keine Teufelswache kontrollieren, ihre kristallgeschmiedete Rune der Dunkelheit. Mists of Pandaria Classic Die Gürtelbunde des tyrannischen Gladiators für Saison 14 kosten nun wie vorgesehen Ehre.

Nitrobooster schicken Spieler im Scharlachroten Kloster nicht mehr nach oben.

Spieler können den Böenalbatros auf der Zeitlosen Insel nun eigenständig verlassen.

Spieler sollten nicht mehr sofort aus dem täglichen Kochszenario der Halbhügel-Nudelzeit entfernt werden.

3. Juni 2026 Mists of Pandaria Classic Die Goldkosten von Transmogrifikationssets und Plätzen wurden um 90 % verringert. Kommentar der Entwickler: Im Release von Patch 5.5.4 waren diese Goldkosten ungewollt zu hoch angesetzt.

Die Stolzer Gladiator-Ausrüstung, die temporär ungewollt von Weltbossen verliehen wurde, wurde entfernt.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den 'Entkräftung' im PvP nicht korrekt funktioniert hat.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Kriegsembleme kein wöchentliche Obergrenze wie beabsichtigt hatten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler nicht wie vorgesehen auf den spektralen Greifen oder den spektralen Windreiter aufsitzen konnten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler auf gewissen Realms kurzzeitig keine Ersatzumhänge kaufen konnten, oder legendäre oder Kampagnenquests beginnen konnten.

2. Juni 2026 Klassen Todesritter Unheilig Es wurde ein Fehler behoben, durch den 'Unheilige Aura' und 'Verbotenes Ritual' früher als erwartet abgebrochen wurden.

Gegenstände Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Effekt des Schmuckstücks Dunkelmondherrschaft: Blut für mehrere Werte gleichzeitig ausgelöst wurde, wenn diese alle gleichermaßen der niedrigste Wert waren. The Burning Crusade Classic PvP Nach Abschluss eines Arenamatches zeigt die Benutzeroberfläche nun die Spielerzuweisungswertungen (MMR) beider Teams vor dem Match an. Kommentar der Entwickler: Unser Ziel ist es, mehr Informationen bereitzustellen, damit Spieler die Veränderungen ihrer Spielerzuweisungswertung (MMR) besser einordnen können.

Mists of Pandaria Classic Klassen Todesritter Blut Blutwürmer haben jetzt wieder 'Vermeidung', was ihren erlittenen Schaden durch Flächenzauber verringert.



26. Mai 2026 Klassen Dämonenjäger Kommentar der Entwickler: Die Leistung von 'Häscher der Aldrachi' lag hinter den alternativen Heldentaltent-Optionen zurück, daher verstärken wir einige der Effekte, um den Unterschied zu verringern. Verwüstung Der Schaden von 'Todesfeger' wurde um 10 % erhöht. Kommentar der Entwickler: Dies behebt ein Problem aus einem vorherigen Update, bei dem der Schaden von 'Klingentanz' erhöht wurde, der Schaden von 'Todesfeger' jedoch nicht dementsprechend angepasst wurde. Der Basisschaden von 'Todesfeger' soll standardmäßig 30 % höher sein als der von 'Klingentanz'. Häscher der Aldrachi: Der Schaden von 'Gleve des Reißers' wurde um 15 % erhöht. Häscher der Aldrachi: Der Schaden von 'Hunger der Kriegsgleve' wurde um 55 % erhöht. Häscher der Aldrachi: Der Effekt von 'Verwundete Beute' verursacht jetzt 30 % des körperlichen Schadens beim Ziel Eures 'Mal des Reißers' (vorher 25 %). Rachsucht Häscher der Aldrachi: Der Schaden von 'Gleve des Reißers' wurde um 30 % erhöht. Häscher der Aldrachi: Der Schaden von 'Hunger der Kriegsgleve' wurde um 55 % erhöht. Häscher der Aldrachi: Der Effekt von 'Verwundete Beute' verursacht jetzt 25 % des körperlichen Schadens beim Ziel Eures 'Mal des Reißers' (vorher 20 %).

Druide Wildheit Jeglicher verursachte Schaden wurde um 4 % erhöht.

Magier Arkan Kommentar der Entwickler: Neben einer allgemeinen Erhöhung des Schadens möchten wir den Schaden von 'Sonnenzorn' näher an den von 'Zauberwerfer' heranbringen. Der gesamte Fähigkeitsschaden wurde um 5 % erhöht. Gilt nicht für PvP-Situationen. Der Schaden von 'Arkane Geschosse' wurde um 10 % erhöht. Gilt nicht für PvP-Situationen. Sonnenzorn: Der Schadensbonus von 'Bürde der Macht – Arkanschlag' wurde auf 30 % erhöht (vorher 25 %). Der Schadensbonus von 'Arkaner Puls' wurde auf 20 % erhöht (vorher 15 %). Feuer Kommentar der Entwickler: Diese Änderungen sollen den Einzelzielschaden von 'Feuer' erhöhen. Der Wert der Erhöhung sollte für alle Heldentalent-Optionen vergleichbar sein. Der Schaden von 'Pyroschlag' wurde um 8 % erhöht. Gilt nicht für PvP-Situationen. Frostfeuer: Der Schaden von 'Frostfeuerblitz' wurde um 5 % erhöht. Gilt nicht für PvP-Situationen. Frost Kommentar der Entwickler: Die Leistung von 'Frostfeuer' liegt weiter hinter 'Zauberschleuderer' zurück, als uns lieb ist. Daher verstärken wir eine Reihe seiner Talente, um deren Einzelziel- und Flächenschaden zu erhöhen. Frostfeuer: Der Schaden von 'Frostfeuerblitz' wurde um 5 % erhöht. Gilt nicht für PvP-Situationen. Frostfeuer: Der Schaden von 'Dualität – Pyroschlag' wurde um 25 % erhöht. Frostfeuer: Der Schadensbonus von 'Doppelzauberadept – Zertrümmern' wurde auf 40 % erhöht (vorher 15 %). Frostfeuer: Der Schadensbonus von 'Kühlkörper – Hagel' wurde auf 25 % erhöht (vorher 10 %). Frostfeuer: Der Schadensbonus von 'Explosionsradius – Kometenhagel' wurde auf 50 % erhöht (vorher 20 %).

Paladin Vergeltung Kommentar der Entwickler: Die Leistung von 'Herold der Sonne' lag im Hinblick hinter 'Templer' zurück. Um die Leistung zu verbessern, verlängern wir das effektive Schadensfenster, indem wir eine zusätzliche Aufladung von 'Morgenlicht' gewähren. Wir wollen außerdem die Flächenleistung weiter verbessern, indem wir die Dauer der Verlängerung durch 'Göttlicher Sturm' erhöhen. 'Aschewelle' bewirkt jetzt, dass die nächsten 3 'Heilige Kraft' verbrauchenden Fähigkeiten ein 'Morgenlicht' anwenden (vorher 2). 'Endloser Schimmer' verlängert die Dauer von 'Morgenlicht' jetzt um zusätzliche 0,5 Sek., wenn 'Göttlicher Sturm' mindestens 2 'Morgenlichter' trifft (vorher 0,3 Sek.).

Priester Heilig Kommentar der Entwickler: Wir reduzieren die Manakosten einiger Kernzauber, damit sich Heiligpriester beim Wirken von 'Gebet der Heilung' und 'Blitzheilung' wohler fühlen, insbesondere bei Schlachtzügen. Die Manakosten für 'Blitzheilung' wurden um 8 % verringert. Die Manakosten für 'Segnung' wurden um 8 % verringert. Die Manakosten für 'Gebet der Besserung' wurden um 8 % verringert. Die Manakosten für 'Gebet der Heilung' wurden um 8 % verringert.

Schurke Kommentar der Entwickler: Die Leistung von 'Todespirscher' liegt für die meisten Spielinhalte und Schadensprofile hinter den anderen Heldentalent-Optionen zurück. Dies gilt insbesondere für 'Meucheln' und in geringerem Maße für den Einzelzielschaden von 'Täuschung'. Die Änderungen zielen darauf ab, die Gesamtleistung von 'Todespirscher' im Vergleich zur jeweiligen Alternative der Spezialisierung zu verbessern. Meucheln Todespirscher: Der Schaden von 'Mal des Todespirschers' wurde um 30 % erhöht. Todespirscher: 'Beseitigt die Zeugen' erhöht jetzt den Schaden von 'Dolchfächer' um 60 % (vorher 40 %). Todespirscher: Der Schaden von 'Zur Strecke bringen' wurde um 25 % erhöht. Todespirscher: 'Verderbt das Blut' erhöht jetzt den Schaden von 'Blutung' um 20 % (vorher 10 %). Todespirscher: 'Dunkelste Nacht' erhöht jetzt den Schaden von 'Vergiften' um 35 % (vorher 30 %). Täuschung Todespirscher: Der Schaden von 'Mal des Todespirschers' wurde um 30 % erhöht. Todespirscher: 'Beseitigt die Zeugen' erhöht jetzt den Schaden von 'Shurikensturm' um 60 % (vorher 40 %).

Schamane Elementar Scharfseher: 'Geist der Ahnen' aus dem Heldentalentbaum des Scharfsehers profitiert jetzt von der Erhöhung des kritischen Schadens des Talents 'Elementarfuror'. Wiederherstellung Kommentar der Entwickler: Wir passen die Manakosten einiger Basiszauber von Wiederherstellungsschamanen an, um ihnen mehr Spielraum zu geben, Mana für Dinge wie 'Kettenheilung' auszugeben, insbesondere in Schlachtzügen. Die Manakosten von 'Kettenheilung', 'Welle der Heilung' und 'Springflut' wurden um 5 % verringert.

Krieger Kommentar der Entwickler: Diese Änderungen sollen die Einzelzielleistung von Kolosskriegern und die Flächenleistung von 'Bergthan' im Vergleich zu anderen Heldentalent-Optionen verbessern. Waffen Koloss: Der Schaden von 'Geübte Stöße – Tödlicher Stoß' und 'Zerschmettern' wurde um 25 % erhöht (vorher 15 %). Gilt nicht für PvP-Situationen. Furor Bergthan: Der Schaden von 'Donnerexplosion' wurde um 30 % erhöht. Gilt nicht für PvP-Situationen. Schutz Koloss: Der Schaden von 'Geübte Stöße – Schildschlag' wurde um 25 % erhöht (vorher 15 %). Gilt nicht für PvP-Situationen. Bergthan: Der Schaden von 'Donnerexplosion' wurde um 30 % erhöht. Gilt nicht für PvP-Situationen.

Spieler gegen Spieler (PvP) Todesritter Unheilig San'layn: Der Schaden von 'Vampirstoß' wurde im PvP um 30 % erhöht.

Druide Gleichgewicht Auserwählter Elunes: 'Mondanrufung' erhöht jetzt den Schaden durch 'Sternenfeuer' im PvP um zusätzlich 20 %. Wildheit Druide der Klaue: Der Schaden von 'Verheeren' wurde im PvP um 20 % erhöht.

Rufer Bewahrung Kommentar der Entwickler: 'Bewahrung' hat sich gegenüber den anderen Heilern abgesetzt, was teilweise an ihrer Fähigkeit liegt, Kontrollverlusteffekten zu widerstehen, aber auch an ihrer reinen Heilleistung. Wir reduzieren einige ihrer Leistungsfähigkeiten sowie die Laufzeit von 'Neutralisierende Hülle', um sie wieder anzugleichen. Sämtliche Heilung wurde im PvP um 5 % verringert. Die Dauer von 'Neutralisierende Hülle' wurde auf 3 Sek. verringert (vorher 4 Sek.). Die Sofortheilung von 'Traumatem' wurde im PvP um 17 % verringert.

Jäger Überleben Kommentar der Entwickler: 'Überleben' hat hohe Schadensspitzen durch 'Ausschalten', abseits davon mangelt es der Spezialisierung jedoch an Leistung. Wir möchten den extremen Schaden von 'Ausschalten' abschwächen und diese Stärke zum Ausgleich auf andere Bereiche umverteilen. Der Schaden von 'Ausschalten' wurde im PvP um 25 % verringert. Der Schaden aller Zauber und Fähigkeiten wurde im PvP um 6 % erhöht.

Magier Feuer Kommentar der Entwickler: Wir möchten den kontinuierlichen Schaden von Feuermagiern erhöhen, indem wir 'Feuerball' anpassen, um das Zauberwirken zu belohnen. Zudem war es in PvP-Szenarien schwerer als erhofft, die Wahl von 'Meteor' zu rechtfertigen. Der Schaden von 'Feuerball' und 'Frostfeuerblitz' wurde im PvP um 35 % erhöht. Der direkte Schaden von 'Meteor' wurde im PvP um 30 % erhöht.

Paladin Heilig Kommentar der Entwickler: Die Manakosten von 'Heiliges Licht' fallen im PvP einschränkender aus als beabsichtigt. Daher passen wir 'Göttliche Gunst' an, um den Einsatz langfristig weniger bestrafend zu gestalten.

'Göttliche Gunst' verringert die Manakosten von 'Heiliges Licht' im PvP jetzt um 30 % (vorher 10 %). Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Schaden von 'Denunzierung' nicht mit der Stufe oder mit Stärkungseffekten wie 'Zornige Vergeltung' skalierte. Dies entspricht einer Erhöhung des Basisleistung um etwa 90 %. Schutz Kommentar der Entwickler: Die Schadenskapazitäten des Schutzpaladins waren höher, als es für eine Spezialisierung mit so viel Nützlichkeit gut ist. Sämtlicher Schaden wurde im PvP um 10 % verringert. Vergeltung Kommentar der Entwickler: Wir passen die Effektivität von 'Göttliche Eintreibung' an, um die Schadensspitze von Vergeltung abzuschwächen. Templer: 'Göttliche Eintreibung' wurde im PvP auf 75 % verringert (vorher 150 %).

Priester Heilig Kommentar der Entwickler: Wir reduzieren diese Woche die Manakosten einiger Kernzauber des Heiligpriesters (Details findet ihr in den PvE-Änderungen), was bei der Heilung in längeren Kämpfen helfen soll. Da sich Archon zudem im Vergleich zu Orakel zu schwach angefühlt hat, verpassen wir 'Strahlenkranz' einen gezielten Stärkungseffekt, um dieses Talent attraktiver zu gestalten. Archon: Der Schaden und die Heilung von 'Strahlenkranz' sind in PvP-Kämpfen jetzt um 25 % erhöht. Schatten Kommentar der Entwickler: Wir haben das Gefühl, dass der Leerenweber auf einem guten Niveau ist. Archon fehlt es im Vergleich dazu an Druck, weshalb wir gezielt einige seiner Zauber anpassen, um seine Leistung zu verbessern. Archon: Der Schaden und die Heilung von 'Strahlenkranz' sind in PvP-Kämpfen jetzt um 25 % erhöht. Archon: Der Schaden von 'Gedankenschinden: Wahnsinn' wurde im PvP um 25 % erhöht.

Schamane Elementar Kommentar der Entwickler: Der Elementarschamane verlässt sich aufgrund des Potenzials für hohe Schadenspitzen oft auf 'Aszendenz', um Gegner zu töten. Diese Änderungen sollen den allgemeinen Druck erhöhen und gleichzeitig die Abhängigkeit von Abklingzeiten für Todesstöße verringern. 'Kampfrausch' und 'Heldentum' durch 'Schamanismus' erhöhen jetzt das Tempo um 15 % (vorher 20 %). Der Einsatz von 'Aszendenz' erhöht den Schaden von 'Elementare Überladung' im PvP jetzt um 10 % (vorher 25 %). Der Schaden von 'Lavaeruption' wurde im PvP um 15 % erhöht. Der Schaden von 'Blitzschlag' wurde im PvP um 15 % erhöht. Verstärkung Kommentar der Entwickler: Die Schadensspitze von Verstärkung war während seiner Abklingzeit aufgrund eines Fehlers mit 'Waffe des Mahlstroms' schwer zu kontern, den wir nun beheben. Zudem schrauben wir das durch Schamanismus gewonnene Tempo etwas zurück, um den Abklingzeitdruck der Schadensspezialisierungen von Schamanen zu verringern. 'Kampfrausch' und 'Heldentum' durch 'Schamanismus' erhöhen jetzt das Tempo im PvP um 15 % (vorher 20 %). Es wurde ein Fehler behoben, durch den Verbraucher von 'Waffe des Mahlstroms' von 'Thorims Anrufung' während 'Schicksalswinde' mehr Schaden als vorgesehen verursachten.

Hexenmeister Gebrechen Kommentar der Entwickler: Der Höllenrufer hat im Vergleich zum Seelenernter zu schwach abgeschnitten, und wir möchten diese Lücke verkleinern. Höllenrufer: Der Schaden von 'Geschwärzte Seele' wurde im PvP um 35 % erhöht. Höllenrufer: Der Schaden von 'Welken' wurde im PvP um 15 % erhöht. Höllenrufer: 'Mal von Xavius' bewirkt nun, dass 'Geschwärzte Seele' im PvP pro Stapel von 'Welken' 4 % mehr Schaden verursacht (vorher 2 %). Dämonologie Kommentar der Entwickler: Für Dämonologie und Zerstörung nehmen wir einige der vorherigen Abschwächungen für 'Feuersbrunst' und 'Verwüstung' zurück, da diese sich als etwas zu drastisch erwiesen haben. Zudem erhöhen wir den Schaden von Kernzaubern wie 'Verbrennen' und 'Hand von Gul'dan', um Hexenmeister mehr für erfolgreiche Zauber zu belohnen. Der Schaden von 'Hand von Gul'dan' wurde im PvP um 30 % erhöht. Diaboliker: Der Schaden von 'Verwüstung' wurde im PvP um 100 % erhöht. Zerstörung Der Schaden von 'Verbrennen' wurde im PvP um 30 % erhöht. Der Schaden von 'Feuersbrunst' wurde im PvP um 60 % erhöht. Diaboliker: Der Schaden von 'Verwüstung' wurde im PvP um 100 % erhöht.

Krieger Kommentar der Entwickler: Die Dauer von 'Berserkergebrüll' hat sich als übermäßig störend erwiesen. Eine Verringerung sollte mehr Optionen eröffnen, wenn man entscheidet, wie man mit dem Effekt umgeht. Die Dauer von 'Berserkergebrüll' wurde auf 5 Sek. verringert (vorher 10 Sek.). Waffen Kommentar der Entwickler: Der Gesamtschaden des Waffenkriegers war etwas höher, als wir es gerne hätten. Daher schrauben wir seinen Schaden ein wenig herunter, um ihn an einer gesünderen Position einzupendeln. Sämtlicher Schaden wurde im PvP um 3 % verringert.



22. Mai 2026 Klassen Todesritter Unheilig Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Aura von 'Verbotenes Ritual' dauerhaft auf dem Todesritter aktiv geblieben ist.

Druide Wiederherstellung Es wurde die Menge an akustischen und visuellen Effekten reduziert, wenn 'Gelassenheit' in Kombination mit dem Talent 'Gedeihen' eingesetzt wird.

Priester Disziplin 'Meistert die Dunkelheit' kann jetzt im Abklingzeitmanager verfolgt werden.

Spieler gegen Spieler (PvP) Es gibt nun keine Begrenzung mehr für die Anzahl an blutigen Abzeichen, die von einem Spieler angesammelt werden können.

Es wurde ein Fehler behoben, der Spieler daran hindern konnte, den Erfolg Dominanz über die Schlächteranhöhe zu erhalten, obwohl sie alle Basen kontrolliert haben.

Paladin Schutz Es wurde ein Fehler behoben, durch den 'Wächter der vergessenen Königin' nicht wie vorgesehen von bestimmten Kontrollverlusteffekten unterbrochen werden konnte.



19. Mai 2026 Klassen Paladin Vergeltung Templer: Es wurde ein Fehler behoben, durch den 'Hammer des Lichts' bei hohem Tempo nicht korrekt gewirkt wurde.

Hexenmeister Gebrechen Es wurde ein Fehler behoben, durch den 'Seelentausch' Stapel von 'Instabiles Gebrechen' behielt, wenn ein instanziertes Gebiet betreten oder verlassen wurde.

Dungeons und Schlachtzüge Marsch auf Quel'Danas Die Ruhmeshalle für Spieler, welche den Schwierigkeitsgrad 'Mythisch' abgeschlossen haben, ist nun geschlossen. Anbruch der Mitternacht Es wurde ein Fehler behoben, durch den 'Dunkler Erzengel' beim Auslösen der finalen Phase auf dem Schwierigkeitsgrad 'Mythisch' manchmal nicht abgebrochen wurde. Die maximale Dauer von 'Gleven des Himmels' wurde auf 1 Min. verringert (vorher 2 Min.). Die Ausbreitung von Mitternachtskristallen wurde auf dem Schwierigkeitsgrad 'Mythisch' reduziert. Der Initialschaden von 'Sternensplitter' wurde auf dem Schwierigkeitsgrad 'Mythisch' um 20 % verringert. Der Schaden von 'Kritikalität' wurde um 20 % reduziert.

Gegenstände und Belohnungen Es gibt nun keine Begrenzung mehr für die Anzahl an Aufwertungswappen, die von einem Spieler angesammelt werden können. Spieler gegen Spieler (PvP) Es gibt nun für den Rest der Saison 1 keine Begrenzung mehr für die Menge an Eroberungspunkten, die verdient werden können. Quests Die wiederholbaren „Legenden der Haranir“-Quests sind jetzt für Spielercharaktere verfügbar, die der Kriegsmeute eines Charakters angehören, der die erstmaligen Versionen der Quests abgeschlossen hat, und können nun von mehr als einem Charakter eurer Kriegsmeute pro Woche angenommen werden.

15. Mai 2026 Erfolge „Reservierung für einen“ wird jetzt gewährt, wenn Spieler in einem einzigen Durchlauf mehrfach Fischfleisch von mythischen Fischen sammeln. Zusätzlich wurde ein Fehler beim Abgrundfischen behoben, durch den die Kreatur Champion von Pahk verschwand, bevor Spieler sie fangen konnten.

Klassen Tiefen Nemesis-Truppen erscheinen jetzt nicht mehr unter der Spielwelt in der Parhelionplaza.

Dekorationsduell Versteckte können ihre Position nicht mehr mit verzauberten Attrappen tauschen. Dungeons und Schlachtzüge Die Leerenspitze Für Schlachtzugsgruppen, welche die Schlachtzugsabkürzung genutzt und noch Bosse zu besiegen haben, erscheint nun eine Teleporterplattform auf der Insel von Quel'Danas. Gefallener König Salhadaar Es wurde ein Fehler behoben, durch den sich die Warnung für 'Gebrochener Eid' im Bearbeitungsmodus nicht bewegen ließ.

PvP Jäger Tierherrschaft 'Zorn des Wildtiers' wird jetzt auf gegnerischen Namensplaketten als wichtig angezeigt.



12. Mai 2026 Erfolge Abgrundfischen: Tiefenschmiere benötigt nicht mehr die Aufwertung 'Verstärkte Lötnähte'. Klassen Todesritter Blut Kommentar der Entwickler: Wir arbeiten daran, den erlittenen Schaden außerhalb der Abklingzeitfenster von Blut-Todesrittern zu anzugleichen, indem wir die Konsistenz und Laufzeit ihres Spitzentalents verbessern. Um weitere Hilfe für diese Zeiträume des hohen erlittenen Schadens zu bieten, erhöhen wir auch ihre Gesundheit und die Heilung durch 'Todesstoß'. 'Tanzende Runenwaffe' erhöht die Parierchance um 25 % (vorher 20 %). 'Blutverstärkung' gewährt nun 40% Ausdauer (vorher 35 %). Die Heilung durch ' Verbesserter Todesstoß' wurde auf 15 % erhöht (vorher 5 %). 'Tanz der Mitternacht' gewährt 'Tanzende Runenwaffe' für 8 Sekunden (vorher 6 Sekunden). Die Auslösechance von 'Tanz der Mitternacht' wurde auf 12,5 % erhöht (vorher 10 %). Unheilig 'Tod und Verfall' kann jetzt im Abklingzeitmanager verfolgt werden.

Dämonenjäger Rachsucht Kommentar der Entwickler: Die Grundverteidigung von Rachsuchtdämonenjägern lässt weitestgehend zu wünschen übrig, während die Verfügbarkeit und Werte von Abklingzeiten der Spezialisierung gute Dienste leisten. Entsprechend nehmen wir uns vor allem die Grundwerte für Gesundheit und Schadensverringerung vor, sowie eine kleine Verstärkung speziell für Rüstung. 'Dämonischer Schutz' verringert jetzt sämtlichen erlittenen Schaden um 12 % (vorher 8 %). 'Dicke Haut' gewährt jetzt 55 % Ausdauer (vorher 50 %). Die Effektivität von 'Meisterschaft: Dämonenblut' wurde um 20 % erhöht. 'Leerhäscher' lässt 'Gebrechlichkeit' jetzt erlittenen Schaden um 5 % verringern (vorher 4 %).

Druide Wächter Der direkte Schaden von 'Hauen' wurde um 25 % verringert. 'Elunes Günstling' heilt nun um 15 % des verursachten Arkanschadens (vorher 25 %). Kommentar der Entwickler: Diese Anpassungen sollen diesen Build näher an die gewünschte Leistung bringen: Hoher Schaden im Vergleich zu anderen Tanks, aber nicht abnormal hoch. Die jüngsten Anpassungen am "Wächter" haben den "Elunes Günstling-Build" stärker gemacht als beabsichtigt. Diese Adjustierung dient dazu, den "Elunes Günstling-Build" weder zu zerstören noch ihn abhängig vom Spitzentalent zu machen. Wir haben weitere Pläne, das Wächter-Spitzentalent in einem künftigen Update anzupassen, um uns damit mehr Flexibilität zu erlauben und die momentanen Schwachstellen der Druiden auszugleichen.

Jäger Treffsicherheit Es wurde ein Fehler behoben, durch den ein durch das Talent 'Gekonnter Beschuss' gewährter 'Explosivschuss' 'Sichern und Laden' des Talents 'Schrapnellschuss' nicht korrekt gewährt hat.

Paladin Schutz Kommentar der Entwickler: Mit diesen Änderungen wollen wir die generelle Zähigkeit von Schutzpaladinen erhöhen, indem wir passive Effekte erhöhen, die zur effektiven Gesundheit beitragen. Außerdem haben wir uns der situativen Überlebensfähigkeit gewidmet und die Abdeckung sowie Effektivität defensiver Abklingzeiten angepasst. 'Segen des Abends' verringert erlittenen Schaden um bis zu 20 %, zunehmend mit abnehmender Gesundheit (vorher 10 %). 'Geweihte Platten' erhöht die Ausdauer um 7/15 % (vorher 5/10 %). Die Dauer von 'Unermüdlicher Verteidiger' wurde auf 12 Sek. erhöht (vorher 8 Sek.). 'Unermüdlicher Verteidiger' verringert jetzt den erlittenen Schaden um 30 % (vorher 20 %). Die Dauer von 'Wachsamer Schütze' wurde auf 20 Sek. erhöht (vorher 16 Sek.).

Schamane Wiederherstellung Es wurde ein Fehler behoben, durch den 'Platzregen' 'Schnelligkeit der Natur' und 'Schnelligkeit der Ahnen' verbraucht hat.

Hexenmeister Diaboliker: Es wurde ein Fehler behoben, durch den 'Diabolische Augen' Kreaturen anvisierten, die nicht im Kampf mit ihrem Beschwörer waren.

Krieger Schutz Kommentar der Entwickler: Die Abwehr von Nahkampfschaden des Schutz-Kriegers ist ziemlich stark, aber im Bezug auf magische Attacken und regelmäßigem Schaden lässt er etwas zu wünschen übrig. Diese Anpassungen sollen diese Bereiche stärken und es gleichzeitig erleichtern, gesunde Werte für 'Zähne zusammenbeißen' beizubehalten. 'Durch die Flammen kämpfen' verringert den erlittenen Magieschaden um 6 % (vorher 4 %). 'Phalanx' verringert den durch Gegner zugefügten Schaden um 8 % (vorher 5 %). Die Effektivität von 'Zähne zusammenbeißen' wurde um 8% erhöht.

Tiefen Die Lichtsporen im Sonnentötersanktum unterbrechen keine kanalisierten Zauber mehr. Behausungen Spieler, die das Bob-Paket erworben haben, können nun Kopien der im Paket enthaltenen Dekorationen bei den Verkäufern für Dekorationsaktionen kaufen: Tuuran in Sturmwind, Gabbi in Orgrimmar und Dennia Silberzunge in Silbermond. Gegenstände Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Spielzeug "Dunduns Überflussreisemethode" Spielercharaktere zum falschen Ort teleportiert hat.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den vor 12.0.5 hergestellte Waffen und Schmuckstücke nicht für Aufwertungen aufgestiegener Leerenkerne verfügbar waren. Beutejagd Das wöchentliche Limit für 'Bevorzugte Beute', durch die die Beutejagd individuell angepasst werden kann, wurde entfernt. Nachdem Spieler Rang 10 in Saison 1 der Reise des Beutesuchers erreicht haben, können sie angepasste Beutejagden so oft abschließen, wie sie wollen. Nach der ersten gewähren darauffolgende Jagden innerhalb derselben Woche aber weniger Belohnungen.

Der erhaltene Fortschritt für die Beutejagd beim Abschluss von Weltquests und Hinterhalten, beim Ausführen von 'Riposte' und beim Interagieren mit 'Überresten der Pein' wurde erhöht.

'Elan des Jägers' wurde aus der Beutejagd: Schwer und Alptraum entfernt.

Der Anzahl von 'Verdichtende Pein' in der Außenwelt wurde drastisch erhöht. Spieler gegen Spieler (PvP) Die erhaltene Wertung wurde für 2vs2, 3vs3 und gemischtes Einzel drastisch erhöht.

Kommentar der Entwickler: Diese Anpassung soll den Fortschritt spürbar verbessern, während die Saison weiterhin gesündere Ranglistenbewegung fördert. Wir werden die Verteilung der Wertung im Blick behalten und weitere Änderungen vornehmen, wenn nötig. Angriffe der Leere Der erhaltene Fortschritt für bestimmte Stufen des Angriffs der Leere wurde erhöht.

8. Mai 2026 Abgrundfischen Es wurde ein Fehler beim Abgrundfischen behoben, durch den einige Spieler den Erfolg Tiefenschmiere nicht abschließen konnten, selbst wenn die richtigen Bedingungen erfüllt waren. Klassen Mönch Nebelwirker Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Heilung von 'Tritt des aufziehenden Windes' manchmal nicht ausgelöst wurde.

Dungeons und Schlachtzüge Terrasse der Magister Es wurde ein Fehler behoben, durch den Gemellus manchmal keine Fähigkeiten mehr nutzte, wenn ein Spielercharakter während 'Astraler Griff' gestorben ist.

Nexuspunkt Xenas Es wurde ein Fehler behoben, durch den Manabatterien als neutrale Fraktion angezeigt wurden, während sie 'Kernfunkenüberladung' wirkten.

Die Leerenspitze Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spielercharaktere bei Verwendung der Schlachtzugs-Überspringung automatisch teleportiert wurden, wenn sie zum Eingang zurückkehrten.

Quests Es wurde ein Fehler behoben, durch den das erneute Spielen von „Die Geschichte des Kessels der Echos“ verhindert wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spielercharaktere „Rettung aus den Schatten“ nicht annehmen konnten, falls sie „Die Gruft im Nebel“ während der Kampagne von Zul'Aman abgeschlossen hatten. Benutzeroberfläche Es wurde ein Fehler behoben, durch den 'Schwingen der Leere' unvorhergesehen im Zauberbuch erscheinen konnte.

5. Mai 2026 Klassen Todesritter Frost Sämtlicher Schaden wurde um 5 % erhöht. Gilt nicht für PvP-Situationen. Unheilig Kommentar der Entwickler: Unheiligtodesritter sind nach den letzten behobenen Fehlern und Änderungen in 12.0.5 stärker als geplant. Der Schaden vom 'Schattenblitz' des Magus der Toten wurde um 15 % verringert. Gilt nicht für PvP-Situationen. Der Schaden von 'Friedhof' wurde um 15 % verringert. Gilt nicht für PvP-Situationen. Reiter der Apokalypse: Der Schaden durch Weißsträhnes 'Epidemie' wurde um 25 % verringert. Gilt nicht für PvP-Situationen. Reiter der Apokalypse: Der Schaden von 'Trollbanns eisiger Zorn' wurde um 25 % verringert. Gilt nicht für PvP-Situationen. San'layn: 'Verzückendes Blut' erhöht jetzt den Schaden von 'Schreckensseuche' und 'Virulente Seuche' um 10 % (vorher 5 %).

Dämonenjäger Verschlinger Sämtlicher Schaden wurde um 3 % verringert. Vernichter: Der Schaden von 'Leerenfallmeteor' wurde um 12 % verringert. Vernichter: Der Schadensbonus von 'Kometenhafter Aufstieg' für 'Leerenstrahl' wurde auf 10 % verringert (vorher 15 %). Rachsucht 'Dicke Haut' erhöht jetzt die Rüstung um 190 % (vorher 150 %).

Druide Wächter 'Wilder Wächter' wird jetzt beim Betreten von Arenen und Schlachtfeldern und beim Start von Dungeons auf Mythisch+ oder Schlachtzugsbegegnungen zurückgesetzt. Kommentar der Entwickler: Wächterdruiden waren gegenüber Einzelzielen weiterhin zu stark, während sie abseits der Abklingzeitfähigkeiten Probleme mit Bedrohung und kontinuierlichem Schaden hatten. Mit diesen Änderungen möchten wir das Potenzial für Schadensspitzen verringern und im Gegenzug verlässlichere und beständige Fähigkeiten stärken, die dabei helfen, Bedrohung zu erzeugen und aufrechtzuerhalten. Die Wirksamkeit des Echos von 'Wilder Wächter' wurde auf 200 % verringert (vorher 300 %). Der Schaden von 'Blutmond' wurde um 20 % verringert. Der Schaden von 'Zermalmen' wurde um 15 % verringert. Der Schaden von 'Plätten' wurde um 15 % verringert. Der Schaden von 'Verheeren' wurde um 15 % verringert. Der direkte Schaden von 'Hauen' wurde um 200 % erhöht. Der Blutungsschaden von 'Hauen' wurde um 100 % erhöht. Wiederherstellung Sämtliche Heilung wurde um 3 % verringert. Gilt nicht für PvP-Situationen. 'Immerblüte' heilt um 20/40 % der letzten Heilung von 'Blühendes Leben' (vorher 25/50 %). Gilt nicht für PvP-Situationen. Die Abklingzeit von 'Ruf des Druidenältesten' kann jetzt im Abklingzeitmanager verfolgt werden.

Rufer Verstärkung Sämtlicher Schaden von Fähigkeiten und Begleitern wurde um 5 % verringert. Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Schaden von 'Segen des Infernos' nicht wie vorgesehen durch die standardmäßig verfügbare passive Fähigkeit der Spezialisierung modifiziert wurde. Zum Ausgleich wurde der Zauberschadenskoeffizient von 'Segen des Infernos' angepasst, so dass sein effektiver Schaden nur durch die oben angeführte Anpassung beeinflusst wird. Schuppenkommandant: Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Schaden von 'Bombardement' nicht wie vorgesehen durch die standardmäßig verfügbare passive Fähigkeit der Spezialisierung modifiziert wurde. Zum Ausgleich wurde die Schadensberechnung von 'Bombardement' angepasst. Kommentar der Entwickler: Durch die genannte Anpassung wird der effektive Schaden von 'Verheerung' nicht verändert und der von 'Verstärkung' nur um 5 % verringert.

Jäger Rudelführer: Es wurde ein Fehler behoben, durch den 'Heulen des Rudelführers' keinen Eber oder Bären beschworen hat, wenn der 'Tötungsbefehl', der sie beschworen hätte, euer Ziel getötet hat. Rudelführer: Es wurde ein Fehler behoben, durch den der 'Eberansturm' von 'Rudelführer' keinen der Schadensboni von 'Schweinschreiter' gewährt oder keinen Flächenschaden verursacht hat, wenn das Primärziel eures Ebers gestorben ist, bevor er es erreicht hat. Tierherrschaft Sämtlicher von euch und euren Begleitern verursachter Schaden wurde um 4 % erhöht. Gilt nicht für PvP-Situationen. Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Talent 'Durchbohrende Fänge' einem durch 'Verbündeter der Natur' beschworenen Bonusbegleiter keinen kritischen Schadensbonus gewährt hat. Treffsicherheit Der Schaden von 'Schnellfeuer' wurde um 20 % erhöht. Gilt nicht für PvP-Situationen. Der Schaden von 'Explosivschuss' wurde um 100 % erhöht. Der Schaden von 'Arkaner Schuss' und 'Mehrfachschuss' wurde um 30 % erhöht. Der Schaden von 'Zuverlässiger Schuss' wurde um 100 % erhöht.

Magier Frost Der dem Primärziel zugefügte Schaden von 'Zertrümmern' wurde um 6 % verringert. Kommentar der Entwickler: Die Fehlerbehebungen an 'Hand des Frosts' und 'Hagel' letzte Woche haben zu einer beachtlichen Schadenserhöhung für Frostmagier geführt. Diese Änderung soll vor allem die Erhöhung durch diese Fehlerbehebungen ausgleichen.

Mönch Braumeister 'Nehmerqualitäten' erstattet 2/4 Sek. der Abklingzeit von 'Reinigendes Gebräu', wenn bei 'Erhöhter Staffelung' gewirkt (vorher 3/6 Sek.). 'Meditativer Zustand' erhöht die Staffelungseffektivität um 15 %, basierend auf der fehlenden Gesundheit (vorher 20 %). Es wurde ein Fehler behoben, durch den 'Zusätzlicher Tritt' vom vierteiligen Klassenset aus Saison 1 Kreaturen anvisieren konnte, die nicht anvisiert werden sollten.

Paladin Heilig Die Heilung von 'Ewige Flamme' wurde um 15 % erhöht. Die Heilung von 'Wort der Herrlichkeit' wurde um 15 % erhöht. Die Heilung von 'Licht der Morgendämmerung' wurde um 15 % erhöht. Schutz Der Rüstungsgrundwert wurde um 10 % erhöht.

Priester Disziplin Kommentar der Entwickler: Unser Ziel ist, den Heilungsanteil von 'Abbitte' in Schlachtzügen etwas einzudämmen, während seine Effektivität in Inhalten für kleinere Gruppen erhalten bleiben soll. Die Schadensumwandlung von 'Abbitte' wurde auf 30 % erhöht (vorher 28 %). Gilt nicht für PvP-Situationen. Die Heilung durch 'Abbitte' wird nun nach 5 Zielen stärker verringert. Kommentar der Entwickler: Wenn z. B. 20 verletzte Verbündete mit 'Abbitte' geheilt wurden, wurde die Heilung vorher um 50 % verringert. Durch die neue Skalierung sind es jetzt 60 %. Heilig Sämtliche Heilung wurde um 6 % erhöht. Gilt nicht für PvP-Situationen.

Schurke Gesetzlosigkeit Sämtlicher Schaden wurde um 9 % erhöht. Gilt nicht für PvP-Situationen. Trickser: Die Primär- und Sekundärdauer von 'Wolkendecke' wurde auf 6 Sek. verkürzt (vorher 10 Sek.). Trickser: 'Wolkendecke' erzeugt jetzt 1 zusätzlichen Stapel von 'Entmutigt' (vorher 2). Trickser: Die kritische Trefferchance von 'Skrupellos' wurde auf 12 % erhöht (vorher 10 %). Trickser: Zusätzliche Stapel von 'Entmutigt', die durch 'Wolkendecke' erzeugt wurden, erhöhen nicht mehr die Stärke von sekundären Effekten wie z. B. der Schadensverringerung durch das Talent 'Rauch'. Täuschung Sämtlicher Schaden wurde um 7 % erhöht. Gilt nicht für PvP-Situationen. Trickser: Die Primär- und Sekundärdauer von 'Wolkendecke' wurde auf 6 Sek. verkürzt (vorher 10 Sek.). Trickser: Die kritische Trefferchance von 'Skrupellos' wurde auf 12 % erhöht (vorher 10 %). Trickser: Zusätzliche Stapel von 'Entmutigt', die durch 'Wolkendecke' erzeugt wurden, erhöhen nicht mehr die Stärke von sekundären Effekten wie z. B. der Schadensverringerung durch das Talent 'Rauch'.

Schamane Verstärkung Kommentar der Entwickler: Verstärkungsschamanen waren sowohl in Schlachtzügen als auch Mythisch+-Inhalten zu schwach. Mit diesen Änderungen wollen wir die Leistung von Sturmbringern an die von Totemikern anpassen. Wir beheben auch einen Fehler, der einen negativen Effekt auf die Leistung hätte, und beobachten daher das Resultat besonders genau. Der gesamte Fähigkeitsschaden wurde um 5 % erhöht. Der Schaden von automatischen Angriffen wurde um 10 % erhöht. Es wurde ein Fehler behoben, durch den 'Thorims Anrufung' 'Blitzschlag', 'Kettenblitzschlag' und 'Sturmgewitter' mit größerer Effektivität als vorgesehen gewirkt hat, wenn weniger als 10 Stapel von 'Waffe des Mahlstroms' verbraucht wurden. Sturmweber: 'Natürliche Gabe' erhöht jetzt den Naturschaden von Fähigkeiten um 6 % (vorher 2 %). Sturmweber: Der Einsatz von 'Voltaikwoge' erhöht jetzt den Schaden von 'Tobende Blitze' und 'Kettenblitzschlag' um 20 % (vorher 10 %).

Hexenmeister Gebrechen Der Schaden von 'Instabiles Gebrechen' wurde um 20 % erhöht. Der Schaden von 'Saat der Verderbnis' wurde um 10 % erhöht. Schaden von 'Verderbnis' um 20 % erhöht. Kommentar der Entwickler: Diese Veränderung wirkt sich nicht auf 'Welken' aus. Der Schaden von 'Agonie' wurde um 10 % erhöht.

Krieger Kommentar der Entwickler: Diese Anpassungen zielen darauf ab, die Leistung von Kriegern im Allgemeinen zu verbessern und den Schadensverlust zu kompensieren, der mit der Fehlerbehebung für 'Tiefe Wunden' letzte Woche einherging. Wir werden die Leistung von Kriegern im Blick behalten und weitere Änderungen vornehmen, wenn nötig. Waffen Der Schaden von 'Hinrichten' wurde um 20 % erhöht. Der Schaden von 'Überwältigen' wurde um 20 % erhöht. Schlächter: Der Schaden von 'Schlächterschlag' wurde um 40 % erhöht. Schlächter: Der Schaden von 'Sturm ernten' wurde um 30 % erhöht. Furor Sämtlicher Schaden wurde um 5 % erhöht. Der Schaden von 'Hinrichten' wurde um 20 % erhöht. Der Schaden von 'Wütender Schlag' wurde um 20 % erhöht. Schlächter: Der Schaden von 'Schlächterschlag' wurde um 40 % erhöht. Schlächter: Der Schaden von 'Sturm ernten' wurde um 30 % erhöht. Bergthan: Der Schaden von 'Leitender Boden' wurde um 50 % erhöht. Schutz Der Schaden von 'Hinrichten' wurde um 20 % erhöht. Bergthan: Der Schaden von 'Donnerexplosion' wurde um 30 % erhöht. Bergthan: Der Schaden von 'Leitender Boden' wurde um 50 % erhöht.

Dekorationsduell Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Timer des verzauberten Stundenglases bei 1 Sek. stehen blieb.

Nur noch der Besitzer des verzauberten Stundenglases kann mit ihm interagieren. Dungeons und Schlachtzüge Die Grube von Saron Es wurde ein Fehler behoben, durch den Geißelfürst Tyrannus aus dem Spielbereich springen und nicht wieder zurückkommen konnte.

Himmelsnadel Es wurde ein Fehler behoben, durch den 'Abprallendes Chakram' Begleitern Schaden zufügen konnte.

Amirdrassil, Hoffnung des Traums Es wurde ein Fehler behoben, durch den der weitere Fortschritt nach dem Sieg über Larodar verhindert werden konnte.

Die Leerenspitze Krone des Kosmos Die Gesundheit von Alleria Windläufer wurde auf dem Schwierigkeitsgrad Mythisch um 5 % verringert. Allerias Timer für den Berserkermodus wurde auf dem Schwierigkeitsgrad Mythisch um 15 Sek. verlängert. Die Gesundheit von Demiar, Morium und Vorelus wurde auf dem Schwierigkeitsgrad Mythisch in Phase 1 um 10 % verringert. Allerias Energieerzeugungsrate in Phase 2 wurde auf dem Schwierigkeitsgrad Mythisch um 10 % verringert. Die Gesundheit des Risssimulakrums wurde auf dem Schwierigkeitsgrad Mythisch um 10 % verringert. Die Energieerzeugungsrate von Demiar, Morium und Vorelus in Phase 3 wurde auf dem Schwierigkeitsgrad Mythisch um 13 % verringert. Die Energieerzeugungssrate des Risssimulakrums in Phase 2 und 3 wurde auf dem Schwierigkeitsgrad Mythisch um 13 % verringert. Die Zeit zwischen dem Erscheinen des Risssimulakrums und des kosmischen Portals wurde auf dem Schwierigkeitsgrad Mythisch leicht erhöht. Der 'Leerenpirscherstich' in Phase 3 visiert 10 % weniger Spielercharaktere an. Die Breite von 'Silberschlagquerschläger' wurde zur Anpassung an die anderen Schwierigkeitsgrade auf dem Schwierigkeitsgrad Mythisch auf 5 Meter erhöht (vorher 4 Meter).

Marsch auf Quel'Danas Belo'ren, Kind von Al'ar 'Wiedergeburt' hat jetzt eine Zauberzeit von 40 Sek. (vorher 30 Sek.). Die Rückstoßstärke von 'Licht-' und 'Leerenedikt' wurde auf allen Schwierigkeitsgraden verringert. Anbruch der Mitternacht Die Gesundheit der Mitternachtskristalle wurde auf dem Schwierigkeitsgrad Mythisch um 5 % verringert. Kommentar der Entwickler: Die folgenden Anpassungen sollen den Schwierigkeitsgrad für kleinere Gruppengrößen verringern. Die größte Reduzierung wurde für Gruppen von 10 Spielern vorgenommen. Die Anpassungen betreffen die Schwierigkeitsgrade Schlachtzugsbrowser, Normal und Heroisch. Die Gesundheit der Mitternachtskristalle wurde für kleinere Gruppengrößen um bis zu 20 % verringert. Die Zauberzeit von 'Kosmische Fraktur' wurde auf 14 Sek. erhöht (vorher 12 Sek.). Der Finsternisschaden wurde für kleinere Gruppengrößen um bis zu 20 % verringert. Die Einsatzhäufigkeit von 'Sternensplitter' auf dem Schwierigkeitsgrad Heroisch wurde auf alle 1,3 Sek. verringert (vorher jede Sek.). Der Schaden von 'Überlastungsladung' wurde um 20 % verringert.

Gegner und NSCs Seltene Gegner an Ritualstätten skalieren nicht mehr unvorhergesehen, wenn Spielercharaktere sich in einer Gruppe befinden. Gegenstände Permafrostessenz gewährt jetzt eine um 59 % geringere kritische Trefferwertung. PvP Kommentar der Entwickler: Die Geschwindigkeit im PvP ist zur Zeit etwas zu hoch und sorgt für schnelle Tode durch Schadensspitzen. Wir erhöhen die Gesundheit der Spielercharaktere im PvP, um die Kämpfe zu verlangsamen und Spielern mehr Zeit zum Reagieren zu geben.

Die Auszeichnung des Gladiators (Setbonus des PvP-Schmuckstücks) erhöht jetzt die Ausdauer von Spielercharakteren um zusätzliche 5 %.

Die Leersteinabschirmung wird im PvP um 50 % reduziert.

Dämonenjäger Verschlinger Kommentar der Entwickler: Die Fähigkeit von Verschlingern, Gegner durch Schadensspitzen zu besiegen, ist etwas zu hoch. Leerenvernarbter: Der Schaden von 'Leerenwoge' wurde im PvP um 20 % verringert.

Druide Gleichgewicht Kommentar der Entwickler: Insgesamt ist die Leistung von Gleichgewichtsdruiden zufriedenstellend. Nur das Talent 'Sternensog' ist enttäuschend. Wir erhöhen den Schaden von 'Sternensog', um Gleichgewichtsdruiden mehr Möglichkeiten für Schadensspitzen gegen Einzelziele zu bieten. Der Schaden von 'Sternensog' wurde im PvP um 18 % erhöht.

Jäger Tierherrschaft Sämtlicher von euch und euren Begleitern verursachter Schaden wurde im PvP um 3 % verringert. Treffsicherheit Kommentar der Entwickler: In einem der letzten Hotfixes haben wir den Schaden von Treffsicherheitjägern verringert, aber die Änderungen waren zu extrem. Einige der Reduzierungen für 'Schwarzer Pfeil' sowie am Gesamtschaden machen wir rückgängig, um Treffsicherheitjäger wieder auf ein angemessenes Niveau zu bringen. Der Schaden von 'Schwarzer Pfeil' wurde im PvP um 11 % erhöht. Sämtlicher Schaden im PvP wurde um 5 % erhöht.

Magier Arkan Kommentar der Entwickler: Arkanmagier können mit den anderen Magierspezialisierungen nicht mithalten, daher erhöhen wir den Schaden einiger ihrer Kernzauber. Es handelt sich um die Zauber, die schwerer vollständig zu kanalisieren sind. Wir möchten daher, dass es sich lohnenswerter anfühlt, sie zu wirken. Der Schaden von 'Arkanschlag' wurde im PvP um 15 % erhöht. Der Schaden von 'Arkane Geschosse' wurde im PvP um 15% erhöht. Feuer Kommentar der Entwickler: Feuermagier, insbesondere Sonnenzornmagier können, während 'Einäschern' aktiv ist, beachtliche Schadensspitzen erzielen. Wir möchten diese reduzieren, wobei es sich trotzdem weiter lohnenswert anfühlen soll, 'Feuerball' zu wirken. Der Schaden von 'Pyroschlag' wurde im PvP um 6 % verringert. Der Schaden von 'Feuerball' wurde im PvP um 80 % erhöht. Sonnenzorn: 'Kodex der Sonnenwanderer' erhöht im PvP den Zauberschaden, während 'Einäschern' aktiv ist, für jede verbrauchte Zauberfeuersphäre um 1 % (vorher 2 %). Frost Der Schaden von 'Froststrahl' wurde im PvP um 10% verringert.

Mönch Braumeister Sämtlicher Schaden wurde im PvP um 15 % verringert.

Paladin Heilig Die Manaregeneration ist im PvP jetzt um 35 % verringert (vorher 45 %). Schutz Templer: 'Göttliche Eintreibung' sorgt im PvP jetzt dafür, dass 'Göttlicher Glockenschlag' 2 zusätzliche Male mit 75 % Effektivität gewirkt wird (vorher 150 %).

Priester Schatten Kommentar der Entwickler: Der regelmäßige Schaden über Zeit von Schattenpriestern ist sehr effektiv, aber der ihrer Einzelzielzauber ist geringer als vorgesehen. Wir erhöhen den Schaden von 'Schattenwort: Wahnsinn' und 'Gedankenschlag', um ihnen dabei zu helfen, effektiver zu Schadensspitzen an Einzelzielen beizutragen. Der Schaden von 'Schattenwort: Wahnsinn' wurde im PvP um 25 % erhöht. Der Schaden von 'Gedankenschlag' und 'Leerenschlag' wurde im PvP um 20 % erhöht.

Schurke Gesetzlosigkeit Kommentar der Entwickler: Nach den letzten Anpassungen ist der Schaden von Gesetzlosigkeitsschurken sehr hoch ausgefallen, insbesondere der von 'Zwischen die Augen' in Patch 12.0.5. Wir verringern ihn zusammen mit einer Verkürzung der Dauer von 'Wolkendecke' sowohl im PvE als auch im PvP. Der Schaden von 'Zwischen die Augen' wurde im PvP um 15 % verringert. Sämtlicher Fähigkeitsschaden wurde um 5 % verringert.

Schamane Wiederherstellung Die Heilung von 'Welle der Heilung' wurde im PvP um 10 % erhöht. Die Heilung von 'Springflut' wurde im PvP um 15 % erhöht.

Hexenmeister Zerstörung Sämtlicher Schaden im PvP wurde um 5 % erhöht.



1. Mai 2026 Klassen Paladin Heilig Es wurde ein Fehler behoben, durch den 'Flamme des Glaubens' die Heilung durch 'Heiliges Licht' oder 'Lichtblitz' manchmal nicht weitergegeben hat.

Schurke Meucheln Es wurde ein Fehler behoben, durch den 'Todesmal' weniger Energie als vorgesehen erzeugt hat.

Gegner und NSCs Eidbrecher Ger'lok kehrt nun zu seiner Ritualplattform zurück, wenn er weit davon weggezogen wurde. Audio Die Lautstärke des Soundeffekts von 'Blick des Alnsehers' wurde verringert.

Quelle: Blizzard

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