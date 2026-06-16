World of Warcraft: Neue Raid-Nerfs für Marsch auf Quel'Danas angekündigt
Geschrieben von Telias am 16.06.2026 um 08:58
Blizzard hat weitere Anpassungen für die Raid-Instanz Marsch auf Quel'Danas angekündigt. Mit der nächsten planmäßigen Realm-Wartung werden mehrere Mechaniken im Kampf Anbruch der Mitternacht entschärft. Betroffen sind vor allem die heroische und mythische Schwierigkeit, unter anderem durch reduzierten Schaden, längere Zauberzeiten und weniger belastende Kristall-Mechaniken.
With scheduled realm maintenance tomorrow, we’ll make the following changes.
Raids
- March on Quel’Danas
- Midnight Falls
- Glimmering damage reduced by 20% on Mythic difficulty.
- Reduced the spread of Midnight Crystals and Dusk Crystals.
- Starsplinter can no longer target a player twice at the same time.
- Criticality cast time increased to 4 seconds (was 3 seconds).
- Dawn Crystals now begin pulsing Radiance after 6 seconds on Heroic and Mythic difficulties (was 5 seconds).
- Dark Constellation cast time increased to 3 seconds on Mythic difficulty (was 2.5 seconds).
- Dark Constellations now spawn further from Light Siphons.
- Radiance damage reduced by 50% on Heroic difficulty.
- Tears of L’ura now spawn 1 soak on Heroic difficulty (was 2).
Quelle: Blizzard
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