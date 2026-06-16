Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0.5
WoWNewsarchivJuni 2026World of Warcraft: Neue Raid-Nerfs für Marsch auf Quel'Danas angekündigt

World of Warcraft: Neue Raid-Nerfs für Marsch auf Quel'Danas angekündigt

Geschrieben von Telias am 16.06.2026 um 08:58

Blizzard hat weitere Anpassungen für die Raid-Instanz Marsch auf Quel'Danas angekündigt. Mit der nächsten planmäßigen Realm-Wartung werden mehrere Mechaniken im Kampf Anbruch der Mitternacht entschärft. Betroffen sind vor allem die heroische und mythische Schwierigkeit, unter anderem durch reduzierten Schaden, längere Zauberzeiten und weniger belastende Kristall-Mechaniken.

WoW Anbruch der Mitternacht

With scheduled realm maintenance tomorrow, we’ll make the following changes.

Raids

  • March on Quel’Danas
    • Midnight Falls
      • Glimmering damage reduced by 20% on Mythic difficulty.
      • Reduced the spread of Midnight Crystals and Dusk Crystals.
      • Starsplinter can no longer target a player twice at the same time.
      • Criticality cast time increased to 4 seconds (was 3 seconds).
      • Dawn Crystals now begin pulsing Radiance after 6 seconds on Heroic and Mythic difficulties (was 5 seconds).
      • Dark Constellation cast time increased to 3 seconds on Mythic difficulty (was 2.5 seconds).
      • Dark Constellations now spawn further from Light Siphons.
      • Radiance damage reduced by 50% on Heroic difficulty.
      • Tears of L’ura now spawn 1 soak on Heroic difficulty (was 2).

Quelle: Blizzard

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