World of Warcraft: Neue Raid-Nerfs für Marsch auf Quel'Danas angekündigt

Blizzard hat weitere Anpassungen für die Raid-Instanz Marsch auf Quel'Danas angekündigt. Mit der nächsten planmäßigen Realm-Wartung werden mehrere Mechaniken im Kampf Anbruch der Mitternacht entschärft. Betroffen sind vor allem die heroische und mythische Schwierigkeit, unter anderem durch reduzierten Schaden, längere Zauberzeiten und weniger belastende Kristall-Mechaniken.

With scheduled realm maintenance tomorrow, we’ll make the following changes. Raids March on Quel’Danas Midnight Falls Glimmering damage reduced by 20% on Mythic difficulty. Reduced the spread of Midnight Crystals and Dusk Crystals. Starsplinter can no longer target a player twice at the same time. Criticality cast time increased to 4 seconds (was 3 seconds). Dawn Crystals now begin pulsing Radiance after 6 seconds on Heroic and Mythic difficulties (was 5 seconds). Dark Constellation cast time increased to 3 seconds on Mythic difficulty (was 2.5 seconds). Dark Constellations now spawn further from Light Siphons. Radiance damage reduced by 50% on Heroic difficulty. Tears of L’ura now spawn 1 soak on Heroic difficulty (was 2).



Quelle: Blizzard

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