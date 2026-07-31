WoW Housing-Blaupausen: Codes, Limits und Einschränkungen

Mit Patch 12.1 erhalten Housing-Blaupausen eine eigene Funktion zum Speichern und Teilen kompletter Hauslayouts. Das System ist direkt in die Housing-Oberfläche integriert und ermöglicht es, bestehende Baupläne zu importieren oder das aktuelle Layout als Blaupause zu speichern. Gespeicherte Entwürfe landen in einem eigenen Bereich des Housing-Dashboards und können dort später jederzeit wieder geladen werden.

Blaupausen speichern und zwischen Layouts wechseln

Der Import und Export von Blaupausen erfolgt über eine eigene Schaltfläche innerhalb der Housing-Oberfläche. Bereits gespeicherte Layouts lassen sich anschließend mit wenigen Klicks und einem Ladebildschirm wechseln.

Beim Import eines neuen Layouts wird automatisch eine Sicherung des bisherigen Hauslayouts erstellt. Diese Backups zählen nicht zum Limit von 50 speicherbaren Blaupausen.

Voraussetzungen für den Import

Vor dem Import zeigt die Benutzeroberfläche alle wichtigen Anforderungen an. Dazu gehören das benötigte Interieur, Exterieur, Haustiere, das erforderliche Raumbudget sowie eine vollständige Liste der verwendeten Dekorationen.

Fehlende Dekorationsobjekte verhindern den Import nicht. Reicht das verfügbare Budget jedoch nicht aus, kann das Layout nicht importiert werden. Daher lohnt es sich, das Housing-Level zu erhöhen, bevor besonders umfangreiche Bauprojekte übernommen werden.

Unterschiede zwischen Innen- und Außenbereichen

Außenbereiche sind weiterhin fraktionsabhängig. Beim Import einer Blaupause aus der jeweils anderen Nachbarschaft weist das Spiel darauf hin, dass das Hausäußere an die Fraktion gebunden ist.

Komplette Blaupausen und Exterieur-Blaupausen sind fraktionsspezifisch. Interieur-Blaupausen funktionieren hingegen unabhängig von der Fraktion.

Derzeit gibt es keine Möglichkeit, beim Import nur den Innen- oder nur den Außenbereich aus einer vollständigen Blaupause zu übernehmen. Wer seine Kreationen teilt, kann deshalb getrennte Blaupausen für Interieur und Exterieur erstellen. Dadurch verbrauchen diese allerdings mehr der maximal 50 verfügbaren Speicherplätze.

Blaupausen-Codes sind nicht dauerhaft

Importierte Blaupausen-Codes werden nicht automatisch dem eigenen Housing-Dashboard hinzugefügt. Stattdessen wird lediglich das ersetzte Layout gesichert. Soll der importierte Entwurf dauerhaft verfügbar bleiben, muss er anschließend als eigene Blaupause gespeichert werden.

Die Blaupausen-Codes enthalten nicht sämtliche Housing-Daten. Stattdessen dienen sie als Verweis auf die serverseitig im Konto gespeicherten Informationen. Dadurch lassen sich Layouts einfach teilen.

Diese Funktionsweise hat jedoch einen Nachteil: Löscht der Ersteller seine Blaupause, funktioniert der zugehörige Code nicht mehr. Wer ein Layout dauerhaft behalten möchte, sollte es daher selbst speichern.

Hinweise für Ersteller von Blaupausen

Änderungen an einer bestehenden Blaupause erzeugen keinen aktualisierten Blaupausen-Code. Jede Änderung wird stattdessen als neue Blaupause gespeichert. Wer seine Baupläne veröffentlicht, sollte deshalb neue Codes bereitstellen, bevor ältere Blaupausen gelöscht werden.

Auch wenn 50 Speicherplätze zur Verfügung stehen, sollten besonders aktive Ersteller darauf achten, nur Codes zu veröffentlichen, die sie langfristig behalten möchten.

Zusätzlich zu den bekannten Besuchsberechtigungen für Häuser gibt es eine neue Einstellung, mit der festgelegt werden kann, wer eigene Blaupausen verwenden darf.

Auf dem PTR scheint diese Funktion derzeit allerdings noch nicht vollständig umgesetzt zu sein. Andere Spieler können vorhandene Blaupausen-Codes aktuell weiterhin verwenden, selbst wenn die entsprechende Berechtigung nicht aktiviert wurde.

Die Funktion soll es ermöglichen, die Nutzung geteilter Blaupausen später zu widerrufen, ohne die bisherigen Codes löschen und vollständig neu erstellen zu müssen.

Quelle: Wowhead

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