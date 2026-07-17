WoW Housing: So ziehen Haustiere in dein Haus und deinen Garten ein

Das eigene Heim wird endlich lebendiger. Durch funktionale Haustierbetten ist es möglich, nicht-kampfbereite Begleiter direkt im eigenen Haus oder Garten zu platzieren. Diese Dekorationsgegenstände erlauben es, Haustieren feste Plätze zuzuweisen oder sie frei herumlaufen zu lassen.

Haustierbetten bei Perry Winkles und Agratha erwerben

Um deine Begleiter im Housing-Bereich freizuschalten, benötigst du spezielle Haustierbetten. Diese erhältst du bei den Nachbarschaftshändlern Perry Winkles und Agratha. Sobald du diese Objekte besitzt, kannst du sie wie gewöhnliche Möbelstücke in deinem Zuhause aufstellen.

Zuweisung und kreative Platzierung der Begleiter

Die Verwaltung der Tiere erfolgt unkompliziert über das bekannte Anpassungsmenü, in dem sonst Dekorationen eingefärbt werden:

Suche das gewünschte Haustier in der Liste auf der linken Seite.

Klicke auf der rechten Seite auf „Anwenden“, um das Tier zuzuweisen.

Beachte, dass das Haustier unsichtbar bleibt, solange der Housing-Editor geöffnet ist.

Da die einfachen Schlafplätze, wie Sockel oder Nester, optisch sehr schlicht gehalten sind, lassen sie sich hervorragend in anderen Objekten verstecken. Versenke sie einfach in Stühlen, Kissen oder anderen Möbeln, um eine natürlich wirkende Umgebung für deine Tiere zu schaffen.

Eine gemütlichere, traditionelle Variante stellt das „Paw Pal Bed“ dar, welches zum „Roofus Charity Pet“ gehört. Dieses ist zwar nicht mehr regulär erhältlich, bietet jedoch den Vorteil, dass es in zwei Versionen kommt und nur einen einzigen Platz deines Dekorationslimits statt der üblichen fünf belegt. Erhältlich war es bei Spezialisten für Werbedekoration.

Verhalten im Außenbereich

Im Garten oder Hof deines Hauses verhalten sich die Haustiere grundsätzlich stationär, um ein unkontrolliertes Weglaufen zu verhindern. Dennoch führen sie weiterhin ihre typischen Idle- und Spezialanimationen aus. Bei aktiven Begleitern wie Egbert führt dies dazu, dass sie ihren zugewiesenen Pfosten schnell verlassen und sich frei bewegen. Ein interessanter Nebeneffekt: Du kannst dasselbe Haustier mehreren Betten im Außenbereich zuweisen und es somit effektiv duplizieren.

Bewegungsfreiraum im Innenbereich

In den Innenräumen haben deine Begleiter deutlich mehr Bewegungsfreiheit und können auf natürliches Umherwandern eingestellt werden. Allerdings zeigt sich hier ein Unterschied in der Fortbewegung: Fliegende Haustiere nutzen ihren Freiraum bereits voll aus und verlassen ihre Plätze, während bodengebundene Tiere meist fest an Ort und Stelle verharren – selbst dann, wenn das Bett im Boden versenkt wurde.

Einschränkungen und Limits

Für die Dekoration mit lebendigen Begleitern gelten feste Obergrenzen. Geplant ist eine maximale Anzahl von bis zu 10 Haustierbetten in den Innenräumen deines Hauses sowie bis zu 5 Betten im Außenbereich.

Quelle: Wowhead

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