WoW: Azta'rec-Freischaltung – Dieses Zeitfenster gilt für den Erfolg

Blizzard hat den Zeitplan für Saison 2 erweitert und die Freischaltung des Tiefen-Herausforderungsbosses Azta'rec konkretisiert. Die beiden vorgesehenen Schwierigkeitsstufen erscheinen an unterschiedlichen Terminen.

Ab der Woche vom 11. August kannst du Azta'rec auf der Schwierigkeitsstufe ? bekämpfen. Gleichzeitig stehen dir alle Tiefenstufen zur Verfügung, großzügige Tiefen sind zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht verfügbar.

Die Schwierigkeitsstufe ?? folgt in der Woche vom 19. August zum Start von Saison 2. Ab diesem Zeitpunkt kannst du außerdem großzügige Tiefen betreten und Schlüssel nutzen.

Möchtest du den Erfolg Ich kann das allein (sagenumwoben): Azta'rec abschließen, bleibt dir nur ein begrenztes Zeitfenster. Du musst den Boss zwischen dem 19. August und der wöchentlichen Zurücksetzung am 26. August besiegen.

Auf dem öffentlichen Testrealm wirkt der Kampf mechanisch vergleichsweise einfach, die Abstimmung der Rollen ist jedoch noch unausgeglichen. Als Tank hast du aufgrund deiner höheren Überlebensfähigkeit einen deutlichen Vorteil. Besonders stark schneidet der Schutzkrieger ab, da Zauberreflexion im Kampf eine wichtige Rolle spielt.

Wie du den neuen Tiefenboss bezwingst erfährt du in unserem Guide zu Azta'rec

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