Azta'rec Guide: Boss-Taktik für den neuen Tiefen-Boss in WoW

Der kommende Patch 12.1 bringt den neuen Tiefen-Boss Azta'rec auf die Gewundene Insel in World of Warcraft. Die Begegnung ist in der Tiefe „Giftfalltiefen“ auf den Schwierigkeitsgraden ? und ?? spielbar. Wenn du den Boss auf der höchsten Stufe ?? innerhalb der ersten Woche der Midnight Season 2 komplett alleine besiegst, erhältst du den accountweiten Erfolg Ich kann das allein (sagenumwoben): Azta'rec und wirst mit dem Titel „Fabled Vanquisher of Azta'rec“ sowie dem Reittier belohnt.

Mechaniken der Hauptphase

Die normale Phase des Bosses erfordert das Reagieren auf wenige Grundfähigkeiten. Azta'rec setzt einen frontalen kegelförmigen Angriff namens Giftige Galle ein, der Naturschaden verursacht. Zudem belegt er dich mit dem magischen Leerentoxin, das regelmäßigen Schaden zufügt und deinen ausgeteilten Schaden um 40 Prozent verringert. Sein Zauber Seelenauslöschung verursacht spürbaren Schattenschaden, lässt sich jedoch unterbrechen, während die Fähigkeit Venom Storm Wellen durch das Areal schickt, denen du ausweichen musst. Ein Teil der nötigen Unterbrechungen oder Reinigungen wird dabei von Valeera Sanguinar übernommen.

Abseits dieser Fähigkeiten stellen die Nahkampfangriffe eine Herausforderung dar. Durch eine Erhöhung der Bewegungsgeschwindigkeit lässt sich der Boss kaum noch kiten, was die Anforderungen an dein Überleben als Schadensklasse steigert. Als Tank musst du dich zusätzlich auf den gezielten Angriff Stoß der Schlange einstellen, der jedoch moderaten Schaden verursacht.

Der Ablauf der Zwischenphase

Bei 90, 60 und 30 Prozent der maximalen Gesundheit wechselt Azta'rec in eine Zwischenphase. Er begibt sich in die Mitte des Raumes und erleidet für eine festgelegte Dauer 99 Prozent weniger Schaden. Gleichzeitig erscheint ein Echo von Azta'rec, das über eine geringe Gesundheit verfügt, dieselben Fähigkeiten wie der Boss nutzt, aber im Nahkampf weniger stark zuschlägt.

Während das Echo bekämpft wird, kanalisiert der Boss die Sermon of Ula'tek. Dabei werden nacheinander drei von vier Quadranten der Arena optisch angekündigt und kurz darauf mit Schaden getroffen. Dieser Ablauf wiederholt sich fünfmal hintereinander, sodass du kontinuierlich die sichere Zone aufsuchen musst. Sobald die Kanalisierung endet, wiederholt Azta'rec exakt dieselbe Reihenfolge der getroffenen Zonen noch einmal – diesmal jedoch völlig ohne visuelle Vorwarnung. Du musst dir die vorherige Abfolge der sicheren Bereiche merken und diese fehlerfrei ablaufen.

Die Rolle von Tanks im Kampf

In der aktuellen Testphase zeigt sich eine starke Bevorzugung von Tank-Spezialisierungen, da die defensiven Anforderungen für diese Rolle deutlich geringer ausfallen. Als Tank kannst du den Schaden der Nahkampfangriffe durch Rüstung und eigene Schutzfähigkeiten weitgehend ignorieren und überlebst auch getroffene Schadenswellen oder verpasste Unterbrechungen problemlos.

Besonders deutlich wird dieser Vorteil in der Zwischenphase: Während ein Fehler im Gedächtnisspiel für Schadensklassen tödlich sein kann, wird der physische Schaden für Tanks massiv reduziert. Dadurch kannst du die Laufmechanik komplett ignorieren, an Ort und Stelle stehen bleiben und dich ausschließlich auf das Besiegen des Echos konzentrieren.

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