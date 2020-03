Verstörende Visionen hinterlassen bald immer Verderbnisgegenstände

Viele Spieler haben sich beschwert, dass sie zu selten Verderbnisgegenstände erhalten. Aus diesem Grund hat Blizzard nun entschieden, dass wir Gegenstände aus Verstörenden Visionen immer mit Verderbnis als Belohnung erhalten. Diese Änderung wird mit den kommenden Wartungsarbeiten durchgeführt.

Beginning with scheduled weekly maintenance in each region the week of March 17, all gear rewards from Horrific Visions will be Corrupted.

We’ve heard from many players that Corrupted items were not obtainable enough, limiting their ability to play with the system and its inherent tradeoffs. This change will substantially increase the number of Corrupted items reliably earned each week, allowing players to choose from among a greater selection of Corrupted pieces and enjoy using those that work best in a given situation.