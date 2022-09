Mit Wrath of the Lich King Classic ein Mount für World of Warcraft Retail erhalten

World of Warcraft Retail wurde ein neues Mount hinzugefügt, welches man erhält, indem man das Startgebiet vom Todesritter in Wrath of the Lich King Classic durchspielt. Es handelt sich dabei um einen Frostbrut Protodrachen, auf dem wir dann in Retail, aber nicht in Classic, aufsitzen können.

Ihr könnt den Drachen leicht erhalten, indem ihr euch World of Warcraft: Wrath of the Lich King installiert und einen Todesritter erstellt. Die gewohnte Level-Barriere, dass Todesritter erst erstellt werden können, wenn man bereits einen Charakter mit Stufe 55 auf einem Realm besitzt, gilt nicht für den ersten erstellten Todesritter eures Classic-Accounts. Somit steht Retail-Spielern nichts im Wege, auch einmal einen Blick auf einen WotLK Classic Server zu wagen, um dank dieser Cross-Promotion-Aktion von Blizzard auch ein neues Mount zu ergattern.

Am besten wählt ihr einen Realm, der nicht überlaufen ist. Somit könnt ihr entspannt durch die Startzone der Todesritter questen ohne von Warteschlangen oder vergriffenen Quest-Items betroffen zu sein. Die Bedingung, um den neuen Protodrachen zu erhalten, ist die Quest Auf den Spuren der Könige für die Allianz und Saurfangs Segen für die Horde.

Quelle: Blizzard

