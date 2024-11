WoW Patch 11.0.7: Alle neuen Reittiere und wie du sie bekommst

Mit Patch 11.0.7 hält eine Vielzahl neuer, aufregender Reittiere Einzug in die Welt von Azeroth. Diese Reittiere wurden kürzlich auf den öffentlichen Testrealms (PTR) entdeckt und lassen die Herzen vieler Sammler höherschlagen. Noch befinden wir uns jedoch in der Testphase, und es ist möglich, dass Blizzard bis zur endgültigen Veröffentlichung weitere Änderungen vornimmt oder neue Reittiere hinzufügt. Die genauen Daten und Beschreibungen der Reittiere sind daher noch nicht final und können sich ändern.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die aktuell bekannten Reittiere aus Patch 11.0.7 und stellen sie im Detail vor. Von exotischen Kreaturen wie dem "Strahlenden Sonnenpfau" bis hin zum mysteriösen "Schatten des Zweifels" – hier findest du alles, was du über die neuen Reittiere wissen musst, inklusive ihrer Herkunft und der Voraussetzungen, um sie zu ergattern.

Strahlender Sonnenpfau

Handelsposten

Zauber: Strahlender Sonnenpfau

Schatten des Zweifels

Dieser Schatten hat sich nach dem Verschwinden von Xal'atath manifestiert und stellt Euch nun vor die Frage: Wurden ihre Pläne wirklich durchkreuzt? Oder haben wir ihr nur weiter in die Hände gespielt?

Zeitige Summbiene

Pünktlich wie eh und je brausen diese Summbienen durch die Zeit, sammeln die fehlgeleiteten Sande der Zeit und bringen sie sicher wieder zu den Zeitwegen zurück.

Thrayir, Augen der Sirene

In a fit of rage and despair, Thrayir conjured a storm that would ravage the land and annihilate Cyrce's enemies. After nearly ten thousand years, the seafury tempest continues to roil as an echo of his power.

Hakenkralle

Hakenkralle segelte einst mit den Blutsegelbukanieren und später auch mit den Schwarzmeerräubern, verließ sie jedoch, um zu sehen, welche Beute sich abseits der hohen See finden lässt.

Besonderes Ereignis: Plunderstorm

Zauber: Hakenkralle

Mondwerfer

It's always a festival when you are on the Lunar Launcher.

Feger der Liebeshexe

Das ursprüngliche Design der gefühlsbetriebenen Reihe magischer Besen "Bewegung durch Erregung". Dieser Feger bringt Euch im Nu auf Hochtouren!

[PH]

Feger der Zwielichthexe

Handelsposten

Zauber: Feger der Zwielichthexe

Feger der Himmelshexe

Handelsposten

Zauber: Feger der Himmelshexe

Die Lied des Wellenbrechers

Es kommt selten vor, dass ein Matrose genau das Monster, das ihn zum Sterben zurückgelassen hat, an den Bug seines Schiffes schnitzt. Wir sind ein mickriger und gotteslästerlicher Haufen. Dass einer von uns sich herablässt, eine solche Kreatur zu würdigen, grenzt an Wahnsinn.

[PH] red surfboard

[PH]

Janis Müllhaufen

Für die einen isses Müll, für die anderen 'n Loa! Harharhar...

Savage Alabaster Battle Turtle

Wisdom through out the ages has led to a well-known saying, "Nothing can outrun a cannon."

Handelsposten

Zauber: Savage Alabaster Battle Turtle

Prismatic Snapdragon

Chameleonic creatures can oftentimes adapt their cells to match the color of the outside world. This snapdragon adopted this ability, but only to match the contents of their stomach; taking the phrase 'you are what you eat' to a whole new level.

