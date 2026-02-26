Spiel:
Verzauberkunst von Midnight: Levelguide von 1 bis 100

Geschrieben von Telias am 26.02.2026 um 14:59

Verzauberkunst von Midnight schnell und kosteneffizient von 1 bis 100 leveln: Rezepte, Einkaufsliste und Erstherstellungs-Boni.

Inhaltsverzeichnis
  1. Trainer und Vorbereitung in Silbermond
    1. Wichtige Mechaniken für das Leveln
  2. Einkaufsliste (Stufe 1–62)
  3. Verzauberkunst Level-Guide: Stufe 1 bis 25
  4. Verzauberkunst Level-Guide: Stufe 25 bis 62
    1. Bonus: Freudenzauber (+24 Wissen)
  5. Verzauberkunst Level-Guide: Stufe 62 bis 80
  6. Verzauberkunst Level-Guide: Stufe 80 bis 100

In WoW Midnight ist das Verzauberkunst Leveln von 1 auf 100 in viele einzelne Schritte unterteilt. Da Verzauberkunst keinen Sammelberuf zur Unterstützung benötigt, kannst du es frei kombinieren, wobei sich Sammelberufe oder Schneiderei besonders gut eignen.

Verzauberkunst von Midnight

Trainer und Vorbereitung in Silbermond

Dein Hauptansprechpartner für Verzauberkunst von Midnight ist Dolothos in Silbermond. Direkt neben ihm findest du Lyna, die Verzauberkunsthändlerin für Bedarfsgüter wie Verzauberungspergament und Glänzende Kupferrute. Für die speziellen Freudenzauber musst du zu Jennara Sunglow gehen; sie befindet sich im Turm direkt hinter dem Hauptlehrer im zweiten Stock.

Wichtige Mechaniken für das Leveln

  • Volksboni: Blutelfen erhalten +5 (Arkane Affinität) und Kul Tiraner +2 (Universalgenie) auf ihre Verzauberkunst-Fertigkeit. Dadurch bleiben Rezepte länger orange, was Gold spart.
  • Erstherstellungs-Bonus: Jede erstmalige Herstellung eines Rezepts gewährt dir einen Punkt Midnight Verzauberkunstwissen. Nutze dies gezielt während des Levelns.
  • Verzauberungspergament: Nutze Verzauberungspergament als „Optionales Ziel“, um Verzauberungen direkt darauf zu wirken und im Auktionshaus zu verkaufen.
  • Entzaubern (Skill 1–25): Du kannst Skillpunkte bis Stufe 25 rein durch das Entzaubern von Ausrüstung erhalten.


Einkaufsliste (Stufe 1–62)

Die folgenden Mengen sind Näherungswerte. Durch den Erstherstellungs-Bonus und gelbe Rezepte kann der tatsächliche Bedarf variieren:

Icon Item Menge
Ewigsingender Staub 412
Strahlender Splitter 27
Lichtpartikel 6
Verzauberkunst Level-Guide: Stufe 1 bis 25

Stelle Runenverzierte glänzende Kupferrute her, wenn du keine Gegenstände zum Entzaubern hast. Die hergestellten Stäbe entzauberst du im Anschluss, um Skillpunkte bis 25 zu erhalten.

Skill-Stufen Icon Item
1-25 Runenverzierte glänzende Kupferrute 25 x Runenverzierte glänzende Kupferrute


Verzauberkunst Level-Guide: Stufe 25 bis 62

Ab Stufe 25 schaltest du die erste Spezialisierung frei (weitere folgen bei Stufe 60 und 75). Konzentriere dich nun auf den Erstherstellungs-Bonus:

Skill-Stufen Icon Item
25-26 Helm - Rune der Vermeidung 1 x Helm - Rune der Vermeidung
26-27 Thalassisches Phönixöl 1 x Thalassisches Phönixöl
27-28 Ring - Zorn der Natur 1 x Ring - Zorn der Natur
28-29 Illusorische Verzierung: Blühendes Licht 1 x Illusorische Verzierung: Blühendes Licht
29-38 Ring - Zorn der Natur 13 x Ring - Zorn der Natur
29-38 Illusorische Verzierung: Blühendes Licht 13 x Illusorische Verzierung: Blühendes Licht
38-39 Schultern - Flug des Adlers 1 x Schultern - Flug des Adlers
39-40 Helm - Lebensraubzauber 1 x Helm - Lebensraubzauber
40-52 Stab des thalassischen Spruchwirkers 4 x Stab des thalassischen Spruchwirkers
52-53 Ring - Amanimeisterschaft 1 x Ring - Amanimeisterschaft
53-54 Helm - Segen der Geschwindigkeit 1 x Helm - Segen der Geschwindigkeit
54-55 Schultern - Thalassische Erholung 1 x Schultern - Thalassische Erholung
55-62 Ring - Amanimeisterschaft 9 x Ring - Amanimeisterschaft

Bonus: Freudenzauber (+24 Wissen)

Besuche Jennara Sunglow, um alle 24 Freudenzauber zu lernen. Die Herstellung aller Varianten gewährt dir insgesamt 24 Wissenspunkte. Hierfür benötigst du folgende Materialien:

Verzauberkunst Level-Guide: Stufe 62 bis 80

Von Stufe 62 bis 80 levelst du am günstigsten mit den Rezepten Öl der Morgendämmerung oder Schärfezauber des Schmugglers. Das erste Rezept schaltest du durch die Spezialisierung "Wunder, Werke und Werkzeuge - Vielfältiges Verbrauchbares" frei. Das zweite Rezept hinterlässt der Endboss Lithiel Glutzorn in der Mördergasse als Beute. Du kannst das Rezept also im Auktionshaus kaufen. Beide Rezepte benötigen folgende Rohstoffe für jede Herstellung:

Solltest du keines dieser beiden Rezepte erhalten, suchst du dir orangefarbene Rezepte aus.

Verzauberkunst Level-Guide: Stufe 80 bis 100

  • Ringe werden ab 80 gelb.
  • Brust-Verzauberungen sind nur bis 85 nützlich.
  • Helm-, Waffen- und Schulter-Verzauberungen bleiben bis 90 orange.
  • Für die letzten 10 Punkte (90–100) sind ausschließlich Waffen-Verzauberungen geeignet.
