Verzauberkunst von Midnight: Levelguide von 1 bis 100

Verzauberkunst von Midnight schnell und kosteneffizient von 1 bis 100 leveln: Rezepte, Einkaufsliste und Erstherstellungs-Boni.

In WoW Midnight ist das Verzauberkunst Leveln von 1 auf 100 in viele einzelne Schritte unterteilt. Da Verzauberkunst keinen Sammelberuf zur Unterstützung benötigt, kannst du es frei kombinieren, wobei sich Sammelberufe oder Schneiderei besonders gut eignen.

Trainer und Vorbereitung in Silbermond

Dein Hauptansprechpartner für Verzauberkunst von Midnight ist Dolothos in Silbermond. Direkt neben ihm findest du Lyna, die Verzauberkunsthändlerin für Bedarfsgüter wie Verzauberungspergament und Glänzende Kupferrute. Für die speziellen Freudenzauber musst du zu Jennara Sunglow gehen; sie befindet sich im Turm direkt hinter dem Hauptlehrer im zweiten Stock.

Wichtige Mechaniken für das Leveln

Volksboni: Blutelfen erhalten +5 (Arkane Affinität) und Kul Tiraner +2 (Universalgenie) auf ihre Verzauberkunst-Fertigkeit. Dadurch bleiben Rezepte länger orange, was Gold spart.

Blutelfen erhalten +5 (Arkane Affinität) und Kul Tiraner +2 (Universalgenie) auf ihre Verzauberkunst-Fertigkeit. Dadurch bleiben Rezepte länger orange, was Gold spart. Erstherstellungs-Bonus: Jede erstmalige Herstellung eines Rezepts gewährt dir einen Punkt Midnight Verzauberkunstwissen. Nutze dies gezielt während des Levelns.

Jede erstmalige Herstellung eines Rezepts gewährt dir einen Punkt Midnight Verzauberkunstwissen. Nutze dies gezielt während des Levelns. Verzauberungspergament: Nutze Verzauberungspergament als „Optionales Ziel“, um Verzauberungen direkt darauf zu wirken und im Auktionshaus zu verkaufen.

Nutze Verzauberungspergament als „Optionales Ziel“, um Verzauberungen direkt darauf zu wirken und im Auktionshaus zu verkaufen. Entzaubern (Skill 1–25): Du kannst Skillpunkte bis Stufe 25 rein durch das Entzaubern von Ausrüstung erhalten.

Einkaufsliste (Stufe 1–62)

Die folgenden Mengen sind Näherungswerte. Durch den Erstherstellungs-Bonus und gelbe Rezepte kann der tatsächliche Bedarf variieren:

✓ Icon Item Menge Ewigsingender Staub 412 Strahlender Splitter 27 Lichtpartikel 6

Verzauberkunst Level-Guide: Stufe 1 bis 25

Stelle Runenverzierte glänzende Kupferrute her, wenn du keine Gegenstände zum Entzaubern hast. Die hergestellten Stäbe entzauberst du im Anschluss, um Skillpunkte bis 25 zu erhalten.

Verzauberkunst Level-Guide: Stufe 25 bis 62

Ab Stufe 25 schaltest du die erste Spezialisierung frei (weitere folgen bei Stufe 60 und 75). Konzentriere dich nun auf den Erstherstellungs-Bonus:

Bonus: Freudenzauber (+24 Wissen)

Besuche Jennara Sunglow, um alle 24 Freudenzauber zu lernen. Die Herstellung aller Varianten gewährt dir insgesamt 24 Wissenspunkte. Hierfür benötigst du folgende Materialien:

Verzauberkunst Level-Guide: Stufe 62 bis 80

Von Stufe 62 bis 80 levelst du am günstigsten mit den Rezepten Öl der Morgendämmerung oder Schärfezauber des Schmugglers. Das erste Rezept schaltest du durch die Spezialisierung "Wunder, Werke und Werkzeuge - Vielfältiges Verbrauchbares" frei. Das zweite Rezept hinterlässt der Endboss Lithiel Glutzorn in der Mördergasse als Beute. Du kannst das Rezept also im Auktionshaus kaufen. Beide Rezepte benötigen folgende Rohstoffe für jede Herstellung:

Solltest du keines dieser beiden Rezepte erhalten, suchst du dir orangefarbene Rezepte aus.

Verzauberkunst Level-Guide: Stufe 80 bis 100

Ringe werden ab 80 gelb.

Brust-Verzauberungen sind nur bis 85 nützlich.

Helm-, Waffen- und Schulter-Verzauberungen bleiben bis 90 orange.

Für die letzten 10 Punkte (90–100) sind ausschließlich Waffen-Verzauberungen geeignet.

