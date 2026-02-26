Kräuterkunde von Midnight: Levelguide von 1 bis 100
Der Kräuterkunde-Guide für WoW Midnight zeigt den Weg von 1–100, neue Qualitätsstufen und die Mechanik erfüllter Kräuter.
Inhaltsverzeichnis
- Grundlegende Änderungen in Midnight
- Berufsausrüstung für Kräuterkunde
- Sekundärwerte und Anpassung für Kräuterkunde
- Konsumgüter für effizientes Farming
- Kräuterkunde Mechanik: Erfüllte Kräuter und Überladung
- Kräuterkunde Level-Guide: Skill 1 bis 100
- Kräuterkunde Level-Guide: Immersangwald Farmroute
- Kräuterkunde Level-Guide: Zul'Aman Farmroute
- Kräuterkunde Level-Guide: Harandar Farmroute
- Kräuterkunde Level-Guide: Leerensturm Farmroute
In der Erweiterung WoW Midnight führt dich dein Weg mit dem Beruf Kräuterkunde durch neue Gebiete und konfrontiert dich mit grundlegenden Systemänderungen. Dieser Levelguide für Kräuterkunde zeigt dir, wie du effizient Stufe 100 erreichst, welche Ausrüstung du benötigst und wie du die neuen Mechaniken der erfüllten Kräuter optimal nutzt.
Grundlegende Änderungen in Midnight
Die wichtigste Neuerung betrifft die Qualität der Kräuter: Es gibt nur noch zwei Qualitätsstufen (Silber und Gold), während die Bronze-Qualität vollständig entfernt wurde. Zudem wurde die Währung Händchen fürs Kunsthandwerk durch Tatkraft des Kräuterkundefachmanns ersetzt. Diese berufsspezifische Währung wird ausschließlich für Gegenstände im Bereich Kräuterkunde verwendet. Um mit dem Sammeln zu beginnen, besuche die Kräuterkundelehrerin Nathera in Silbermond.
Zurück zur Übersicht
Berufsausrüstung für Kräuterkunde
In Kräuterkunde von Midnight gibt es erstmals eine epische Stufe für die Berufsausrüstung. Während der primäre Skill-Bonus identisch zu seltener Ausrüstung bleibt, bieten epische Teile höhere Sekundärwerte. Du verfügst über drei Slots: Hut (Schneiderei), Säckchen (Lederverarbeitung) und Sichel (Schmiedekunst).
- Kräuterkundehut aus hellem Leinen
- Kräuterkundehut des eleganten Handwerkers
- Thalassische Kräuterkundlergugel
- Säckchen des Immersangbotanisten
- Kräuterkundigenrucksack der Sin'dorei
- Wiege des thalassischen Kräuterhüters
- Thalassische Sichel
- Sonnengesegnete Sichel
- Sonnengeschmiedete Sichel
Sekundärwerte und Anpassung für Kräuterkunde
Deine Effizienz beim Sammeln wird durch drei Werte bestimmt:
- Gewandtheit:
- Erhöht die Sammelgeschwindigkeit, was besonders in umkämpften Gebieten von Vorteil ist.
- Optionales Handwerksmaterial: Thalassisches Schreiben der Gewandtheit
- Verzauberung: Werkzeug - Gewandtheit der Sin'dorei
- Finesse:
- Gewährt eine Chance, beim Sammeln eine zusätzliche Menge an Grundressourcen zu erhalten.
- Optionales Handwerksmaterial: Thalassisches Schreiben der Finesse
- Verzauberung: Werkzeug - Haranirfinesse
- Wahrnehmung:
- Steigert die Wahrscheinlichkeit, bei einem Vorkommen zusätzliche seltene Ressourcen Nachtlotus zu entdecken.
- Optionales Handwerksmaterial: Thalassisches Schreiben der Wahrnehmung
- Verzauberung: Werkzeug - Amaniwahrnehmung
Zurück zur Übersicht
Konsumgüter für effizientes Farming
Die Verwendung von verbrauchbaren Gegenständen ist für das schnelle Farmen essenziell, insbesondere um die Gewandtheit zu erhöhen, sodass das Sammeln ohne Unterbrechung durch Gegner möglich ist.
|Gegenstand
|Bonus
|Dauer
|Haranirphiole der Wahrnehmung
|+38 Wahrnehmung
+11 Gewandtheit
|30 Minuten
|Haranirphiole der Finesse
|+38 Finesse
+11 Gewandtheit
|30 Minuten
|Argentumblatttee
|+50 Finesse
|1 Stunde
|Rotdorntee
|+50 Wahrnehmung
|1 Stunde
|Azerwurztee
|+50 Gewandtheit
|1 Stunde
|Dunkelmond-Feuerwasser
|+15% Gewandtheit
|1 Stunde
|Glänzender Klingenstein
|+43 Finesse
|2 Stunden
Kräuterkunde Mechanik: Erfüllte Kräuter und Überladung
Sobald du zum ersten Mal ein erfülltes Kraut pflückst, erlernst du die Fähigkeit Erfülltes Kraut überladen. Diese hat eine Abklingzeit von 12 Stunden, die sich jedoch pro gesammeltem Kraut aus Midnight um 30 Minuten verringert (ca. 24 Kräuter für einen vollen Reset).
|Typ
|Effekt
|Lichtpartikel
Immersangwald
|Normal
Lichtkreise erscheinen auf dem Boden. Stell dich hinein, um zusätzliche Partikel zu erhalten.
Überladen
Noch mehr Lichtkreise erscheinen auf dem Boden. Es ist ziemlich schwierig, alle zu erwischen, daher wirst du vermutlich einige verpassen.
|Partikel der wilden Magie
Zul'Aman
|Normal
Vier Kräuterkreaturen erscheinen. Töte sie und verwende Kräuterkunde auf ihren Leichen, um zusätzliche Partikel zu erhalten.
Überladen
Eine Elitekreatur erscheint. Wenn du sie tötest, erhältst du für 5 Minuten einen Wahrnehmungsbonus von 150. Keine zusätzlichen Partikel. Die Elite ist mit schlechter Ausrüstung ziemlich schwer zu besiegen.
|Partikel urtümlicher Energie
Harandar
|Normal
Keine zusätzlichen Effekte über das normale Sammeln hinaus. Du erhältst eine leichte Verlangsamung und einen Schaden-über-Zeit-Effekt.
Überladen
Du kanalisierst 50% deiner Lebenspunkte, um zusätzliche Partikel zu erhalten. Unterbrich das Kanalisieren nicht! Es scheint, dass Gegner dich dabei nicht unterbrechen, aber der Lebenspunkteverlust kann dich tatsächlich töten. Achte also darauf, dass du über 50% deiner Lebenspunkte liegst.
|Partikel reiner Leere
Leerensturm
|Normal
Keine zusätzlichen Effekte. Eine Leerenzone zieht dich hinein, aber es passiert nichts weiter. Geh einfach wieder heraus.
Überladen
Ein Portal erscheint zusammen mit 4 violetten Kugeln. Laufe schnell in die Kugeln hinein, sonst verschwinden sie. Für jede erhältst du Partikel und Erze. Das Portal teleportiert dich nur an zufällige Orte. In der aktuellen Form lohnt sich die Nutzung nicht.
Kräuterkunde Level-Guide: Skill 1 bis 100
Der Skill-Fortschritt in Midnight ist in drei Phasen unterteilt:
- Stufe 1–30: Fast alle Kräuter gewähren Skillpunkte. Harmonieblume wird ab Stufe 30 grau.
- Stufe 30–60: Die Kräuter Rotdorn, Azerwurz, Argentumblatt und Manalilie werden ab 60 grau.
- Stufe 60–100: In dieser Phase gewähren nur noch Üppige-Varianten und Erfüllte Kräuter Skillpunkte. Diese spawnen zufällig anstelle normaler Kräuter.
Kräuterkunde Level-Guide: Immersangwald FarmrouteZurück zur Übersicht
Kräuterkunde Level-Guide: Zul'Aman FarmrouteZurück zur Übersicht
Kräuterkunde Level-Guide: Harandar FarmrouteZurück zur Übersicht
Kräuterkunde Level-Guide: Leerensturm FarmrouteZurück zur Übersicht
Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.Zurück zur Übersicht
Kommentare: