Kräuterkunde von Midnight: Levelguide von 1 bis 100

Der Kräuterkunde-Guide für WoW Midnight zeigt den Weg von 1–100, neue Qualitätsstufen und die Mechanik erfüllter Kräuter.

In der Erweiterung WoW Midnight führt dich dein Weg mit dem Beruf Kräuterkunde durch neue Gebiete und konfrontiert dich mit grundlegenden Systemänderungen. Dieser Levelguide für Kräuterkunde zeigt dir, wie du effizient Stufe 100 erreichst, welche Ausrüstung du benötigst und wie du die neuen Mechaniken der erfüllten Kräuter optimal nutzt.

Die wichtigste Neuerung betrifft die Qualität der Kräuter: Es gibt nur noch zwei Qualitätsstufen (Silber und Gold), während die Bronze-Qualität vollständig entfernt wurde. Zudem wurde die Währung Händchen fürs Kunsthandwerk durch Tatkraft des Kräuterkundefachmanns ersetzt. Diese berufsspezifische Währung wird ausschließlich für Gegenstände im Bereich Kräuterkunde verwendet. Um mit dem Sammeln zu beginnen, besuche die Kräuterkundelehrerin Nathera in Silbermond.

Berufsausrüstung für Kräuterkunde

In Kräuterkunde von Midnight gibt es erstmals eine epische Stufe für die Berufsausrüstung. Während der primäre Skill-Bonus identisch zu seltener Ausrüstung bleibt, bieten epische Teile höhere Sekundärwerte. Du verfügst über drei Slots: Hut (Schneiderei), Säckchen (Lederverarbeitung) und Sichel (Schmiedekunst).

Sekundärwerte und Anpassung für Kräuterkunde

Deine Effizienz beim Sammeln wird durch drei Werte bestimmt:

Konsumgüter für effizientes Farming

Die Verwendung von verbrauchbaren Gegenständen ist für das schnelle Farmen essenziell, insbesondere um die Gewandtheit zu erhöhen, sodass das Sammeln ohne Unterbrechung durch Gegner möglich ist.

Kräuterkunde Mechanik: Erfüllte Kräuter und Überladung

Sobald du zum ersten Mal ein erfülltes Kraut pflückst, erlernst du die Fähigkeit Erfülltes Kraut überladen. Diese hat eine Abklingzeit von 12 Stunden, die sich jedoch pro gesammeltem Kraut aus Midnight um 30 Minuten verringert (ca. 24 Kräuter für einen vollen Reset).

Typ Effekt Lichtpartikel



Immersangwald Normal

Lichtkreise erscheinen auf dem Boden. Stell dich hinein, um zusätzliche Partikel zu erhalten.



Überladen

Noch mehr Lichtkreise erscheinen auf dem Boden. Es ist ziemlich schwierig, alle zu erwischen, daher wirst du vermutlich einige verpassen. Partikel der wilden Magie



Zul'Aman Normal

Vier Kräuterkreaturen erscheinen. Töte sie und verwende Kräuterkunde auf ihren Leichen, um zusätzliche Partikel zu erhalten.



Überladen

Eine Elitekreatur erscheint. Wenn du sie tötest, erhältst du für 5 Minuten einen Wahrnehmungsbonus von 150. Keine zusätzlichen Partikel. Die Elite ist mit schlechter Ausrüstung ziemlich schwer zu besiegen. Partikel urtümlicher Energie



Harandar Normal

Keine zusätzlichen Effekte über das normale Sammeln hinaus. Du erhältst eine leichte Verlangsamung und einen Schaden-über-Zeit-Effekt.



Überladen

Du kanalisierst 50% deiner Lebenspunkte, um zusätzliche Partikel zu erhalten. Unterbrich das Kanalisieren nicht! Es scheint, dass Gegner dich dabei nicht unterbrechen, aber der Lebenspunkteverlust kann dich tatsächlich töten. Achte also darauf, dass du über 50% deiner Lebenspunkte liegst. Partikel reiner Leere



Leerensturm Normal

Keine zusätzlichen Effekte. Eine Leerenzone zieht dich hinein, aber es passiert nichts weiter. Geh einfach wieder heraus.



Überladen

Ein Portal erscheint zusammen mit 4 violetten Kugeln. Laufe schnell in die Kugeln hinein, sonst verschwinden sie. Für jede erhältst du Partikel und Erze. Das Portal teleportiert dich nur an zufällige Orte. In der aktuellen Form lohnt sich die Nutzung nicht.

Kräuterkunde Level-Guide: Skill 1 bis 100

Der Skill-Fortschritt in Midnight ist in drei Phasen unterteilt:

Stufe 1–30: Fast alle Kräuter gewähren Skillpunkte. Harmonieblume wird ab Stufe 30 grau.

Fast alle Kräuter gewähren Skillpunkte. Harmonieblume wird ab Stufe 30 grau. Stufe 30–60: Die Kräuter Rotdorn, Azerwurz, Argentumblatt und Manalilie werden ab 60 grau.

Die Kräuter Rotdorn, Azerwurz, Argentumblatt und Manalilie werden ab 60 grau. Stufe 60–100: In dieser Phase gewähren nur noch Üppige-Varianten und Erfüllte Kräuter Skillpunkte. Diese spawnen zufällig anstelle normaler Kräuter.

Kräuterkunde Level-Guide: Immersangwald Farmroute

Kräuterkunde Level-Guide: Zul'Aman Farmroute

Kräuterkunde Level-Guide: Harandar Farmroute

Kräuterkunde Level-Guide: Leerensturm Farmroute

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.