WoW Patch 12.1: Neue Kriegsmeuten-Lagerplätze zeigen Silbermond

Mit Patch 12.1 kannst du dich auf zwei neue Kriegsmeuten-Lagerplätze in World of Warcraft freuen, um deine Lieblingscharaktere im Hauptmenü zu präsentieren. Beide Hintergründe rücken das überarbeitete Silbermond in den Fokus, das mit der Erweiterung Midnight eine umfassende Modernisierung und deutlich mehr Vertikalität erhalten hat.

Der erste neue Lagerplatz zeigt dir die Stadt von ihrer klassischen Seite. Dein Blick fällt auf den südlichen Eingang von Silbermond, während im Hintergrund das Sanktum des Lichts zu sehen ist. Diese Ansicht bietet dir einen weiten Ausblick auf die gepflegten Gärten von Quel'Thalas.

Die zweite Variante trägt den Namen „Silbermond in der Leere“ und fängt die fortlaufenden Konflikte deiner Midnight-Kampagne ein. Bei diesem Hintergrund siehst du, wie die Leere gegen das Licht einschlägt, während die Armee von Xal'atath die Verteidiger des Sonnenbrunnens angreift. Der Himmel über der Stadt ist hierbei von der Leere gezeichnet, die direkt über dem Sonnenbrunnen hängt.

Beide Kulissen spiegeln die neuen Strukturen der Stadt wider, die dir auch Ausblicke auf den Immergesangwald und die Insel von Quel'Danas ermöglichen. Wie genau du diese beiden neuen Optionen für deinen Auswahlbildschirm im Spiel freischalten kannst, ist aktuell noch nicht bekannt.

Quelle: Wowhead

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