WoW-Haustier Ungerührter Taucher freischalten – alle Schritte und Koordinaten

Die WoW Secret Finding & Collections Discord-Gruppe in World of Warcraft hat ein weiteres Rätsel gelöst und den Weg zum Haustier Ungerührter Taucher aufgedeckt. Obwohl sich die Daten dafür bereits seit Update 11.2 in den Spieldateien befanden, lassen sich die notwendigen Schritte erst durch neue Entdeckungen mit Patch 12.0.7 in K'aresh abschließen. Für den Erfolg werden ein Frachtbrief und das [iztem=275665] benötigt. Da Teile des Weges an eine wöchentliche Rotation gebunden sind, ist beim Freischalten ein wenig Eile geboten.

Schritt 1: Der Frachtbrief im Losgelösten Raum

Die Suche beginnt im Losgelösten Raum rund um Tazavesh. Um dieses Gebiet überhaupt betreten zu können, müssen die Reshiiwickel angelegt sein. Bei den Koordinaten 46.91, 58.57 im Losgelösten Raum wartet der Frachtbrief, welcher den entscheidenden Hinweis für das weitere Vorgehen liefert.

Schritt 2: Die Kiste im Leerensturm

Der Frachtbrief führt direkt in den Astralen Obergrund im Leerensturm. Unter den Koordinaten 48.18, 70.32 steht eine seltsam riechende Kiste, in der sich eine Plakette befindet. Das Lesen dieser Plakette gibt zwar nur einen sehr ungenauen Hinweis, schließt im Hintergrund jedoch eine versteckte Aufgabe ab. Erst durch diesen Abschluss wird der nächste Schritt freigeschaltet.

Schritt 3: Der Probenbehälter in Naigtal

Der finale Teil der Suche führt in die Manaschmiede auf Naigtal, genauer gesagt in den Bereich der arteriellen Leitungen. Dort befindet sich ein verschlossener Probenbehälter. Den für diesen Behälter hinterlässt die in der Nähe ansässige Kreatur Hal'hadar-Manatech als Beute. Sobald der Probenbehälter mit dem Schlüssel geöffnet wird, wandert der Ungerührte Taucher in die Haustiersammlung.

Wichtiger Zeitfaktor bei der Freischaltung

Da der Zugang zu Naigtal zwingende Voraussetzung für den letzten Schritt ist, muss diese Aufgabe vor dem wöchentlichen Zurücksetzen der Server abgeschlossen werden. Mit dem ID-Wechsel tauscht das Portal die Zielregion und wechselt hinüber nach Val, wodurch der Zugriff auf Naigtal vorerst blockiert ist.

Quelle: Wowhead

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