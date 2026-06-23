WoW: Neuer Trick erhöht die Chance auf den Bemalten Roc des Sonnenfests deutlich

Das Sonnenwendfest bringt ein neues Reittier namens Bemalter Roc des Sonnenfests ins Spiel, das beim Event-Boss Frostfürst Ahune erbeutet werden kann. Da die Chance auf seltene Beute pro Tag und Schlachtzugsgruppe (Kriegsmeute) beschränkt ist, nutzen Spieler aktuell eine clevere Methode, um ihre Chancen zu maximieren.

Der normale Weg und die tägliche Beschränkung

Wer sich für das Event anmeldet und Ahune besiegt, erhält einen Beutel mit gekühlten Waren. Besondere Belohnungen wie Transmogrifizierungen und das neue Reittier können jedoch nur im jeweils ersten geöffneten Beutel des Tages innerhalb der gesamten Kriegsmeute enthalten sein. Nachfolgende Beutel am selben Tag enthalten stattdessen nur noch Brandblüten. Dies schränkt die Versuche pro Tag normalerweise stark ein und sorgt bei Sammlern für Zeitdruck.

Die Methode: Beutel-Trick ohne Plündern

Spieler haben herausgefunden, dass die tägliche Sperre für den Hauptgewinn erst in dem Moment aktiv wird, in dem tatsächlich ein Gegenstand aus dem Beutel herausgenommen wird. Das reine Hineinschauen löst die Sperre nicht aus. Dadurch ergibt sich eine effiziente Farm-Methode:

Den Beutel nach dem Sieg über Ahune öffnen, um den Inhalt zu prüfen.

Die automatische Plünderfunktion muss dafür in den Optionen deaktiviert sein oder der Beutel wird mit gedrückter Shift-Taste angeklickt.

Befindet sich das gewünschte Reittier (Bemalter Roc des Sonnenfests) oder die Transmogrifizierung nicht darin, wird absolut nichts aus dem Beutel genommen.

Anschließend kann auf einen anderen Charakter gewechselt und der Vorgang so lange wiederholt werden, bis man einen Beutel mit der gewünschten Beute findet.

Erst wenn das richtige Item im Beutel liegt, wird geplündert, wodurch die Sperre für diesen Tag aktiv wird.

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