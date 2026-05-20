WoW: Limits für Aufwertungswappen vollständig aufgehoben

Blizzard hat angekündigt, dass die Obergrenzen für Aufwertungswappen mit dem heutigen wöchentlichen Reset vollständig aufgehoben wurden. Ursprünglich sollten die Caps für das Morgenlichtwappen des Helden und das Morgenlichtwappen der Mythen in dieser Woche bei 1.000 liegen. Durch den Zufluss von Myth-Ausrüstung aus der Leerschmiede (Voidforge) soll diese Änderung Spielern dabei helfen, alle benötigten Wappen direkt zu sammeln. Da es jedoch keinen Buff für die Erhaltungsrate der Wappen gibt, wird das Sammeln einer großen Menge an Mythenwappen voraussichtlich weiterhin viel Zeit in Anspruch nehmen. Diese Anpassung wird zusammen mit weiteren Änderungen im späteren Hotfix-Update veröffentlicht.

With weekly maintenance today, the caps on upgrade crests have been removed. This and other changes will appear in the Hotfixes Update later today.

Quelle: Blizzard

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