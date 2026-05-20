Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0.5
WoWNewsarchivMai 2026WoW: Limits für Aufwertungswappen vollständig aufgehoben

WoW: Limits für Aufwertungswappen vollständig aufgehoben

Geschrieben von Telias am 20.05.2026 um 08:23

Blizzard hat angekündigt, dass die Obergrenzen für Aufwertungswappen mit dem heutigen wöchentlichen Reset vollständig aufgehoben wurden. Ursprünglich sollten die Caps für das Morgenlichtwappen des Helden und das Morgenlichtwappen der Mythen in dieser Woche bei 1.000 liegen. Durch den Zufluss von Myth-Ausrüstung aus der Leerschmiede (Voidforge) soll diese Änderung Spielern dabei helfen, alle benötigten Wappen direkt zu sammeln. Da es jedoch keinen Buff für die Erhaltungsrate der Wappen gibt, wird das Sammeln einer großen Menge an Mythenwappen voraussichtlich weiterhin viel Zeit in Anspruch nehmen. Diese Anpassung wird zusammen mit weiteren Änderungen im späteren Hotfix-Update veröffentlicht.

Limits für Aufwertungswappen in World of Warcraft aufgehoben

With weekly maintenance today, the caps on upgrade crests have been removed.

This and other changes will appear in the Hotfixes Update later today.

Quelle: Blizzard

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