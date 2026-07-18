WoW Patch 12.1: Eigenes Aquarium für dein Housing
Geschrieben von Telias am 18.07.2026 um 11:07
Inhaltsverzeichnis
Mit Patch 12.1 erhältst du ein eigenes Aquarium für dein Housing und damit neue Möglichkeiten, dein Heim zu dekorieren. Über den Beruf der Verzauberungskunst kannst du lebendige Elemente für deine eigenen vier Wände erschaffen.
Animierte Unterwasserwelt für dein Eigenheim
Als Verzauberer bist du in der Lage, animierte Enchanted Voidwell Fish herzustellen. Diese besonderen Fische zeichnen sich durch eine beachtliche Größe und eigenständige Bewegungsabläufe aus. Durch ihr Auf- und Abbewegen sowie wellenartige Bewegungen eignen sie sich ideal, damit du dir eigene Aquarien gestaltest, Teiche anlegst oder eine maritime Atmosphäre in deinem Haus kreierst.
Quelle: WowheadZurück zur Übersicht
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