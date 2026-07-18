Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0.7
WoWNewsarchivJuli 2026WoW Patch 12.1: Eigenes Aquarium für dein Housing

WoW Patch 12.1: Eigenes Aquarium für dein Housing

Geschrieben von Telias am 18.07.2026 um 11:07
Inhaltsverzeichnis
  1. Animierte Unterwasserwelt für dein Eigenheim

Mit Patch 12.1 erhältst du ein eigenes Aquarium für dein Housing und damit neue Möglichkeiten, dein Heim zu dekorieren. Über den Beruf der Verzauberungskunst kannst du lebendige Elemente für deine eigenen vier Wände erschaffen.

Eigenes Aquarium beim Housing in World of Warcraft

Animierte Unterwasserwelt für dein Eigenheim

Als Verzauberer bist du in der Lage, animierte Enchanted Voidwell Fish herzustellen. Diese besonderen Fische zeichnen sich durch eine beachtliche Größe und eigenständige Bewegungsabläufe aus. Durch ihr Auf- und Abbewegen sowie wellenartige Bewegungen eignen sie sich ideal, damit du dir eigene Aquarien gestaltest, Teiche anlegst oder eine maritime Atmosphäre in deinem Haus kreierst.

Quelle: Wowhead

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