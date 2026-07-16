Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0.7
WoWNewsarchivJuli 2026Neue WoW-Dekoration entdeckt: Bekommen Spielerbehausungen eine Jukebox?

Neue WoW-Dekoration entdeckt: Bekommen Spielerbehausungen eine Jukebox?

Geschrieben von Telias am 16.07.2026 um 14:11
Inhaltsverzeichnis
  1. Tune-O-Tron 6000 als funktionales Dekorationselement
  2. Garnisons-Jukebox als mögliches Vorbild

Mit dem Tune-O-Tron 6000 wurde ein neuer Dekorationsgegenstand entdeckt, der auf eine nutzbare Jukebox für Spielerbehausungen hindeuten könnte. Bestätigt ist die Funktion bislang nicht. Der Gegenstand ist aktuell noch nicht im Dekorationskatalog aufgeführt.

Tune-O-Tron 5000 - Jukebox in World of Warcraft

Tune-O-Tron 6000 als funktionales Dekorationselement

Die Einordnung des Tune-O-Tron 6000 in die Kategorie „Functional“ spricht dafür, dass es sich nicht nur um ein statisches Dekorationsobjekt handeln könnte. Der Name erinnert deutlich an das Tune-O-Tron 5000 aus Warlords of Draenor. Dieses war in der Garnison verfügbar und wurde in Frostwall auch als B.O.O.M. Box bezeichnet.



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Garnisons-Jukebox als mögliches Vorbild

Mit dem Tune-O-Tron 5000 konnten Spieler die Musik innerhalb ihrer Garnison verändern. Dafür standen mehr als 30 verschiedene Titel zur Verfügung. Das Angebot umfasste sowohl neutrale als auch fraktionsspezifische Musikstücke.

Die ausgewählte Musik blieb dauerhaft gespeichert. Spieler mussten ihren bevorzugten Titel daher nicht bei jedem erneuten Besuch der Garnison neu einstellen.

Quelle: Wowhead

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