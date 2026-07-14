World of Warcraft: Sonnenfackeltreibmotte gratis zum 6-Monats-Abo

Ein neuer strahlender Gefährte erhebt sich in World of Warcraft. Mit der Sonnenfackeltreibmotte kannst du ab sofort ein neues Reittier für deine Sammlung erhalten. Das Wesen gleitet auf leuchtenden Flügeln durch die Lüfte und bringt den warmen Glanz von Feuerglut in deine Abenteuer.

Wege zur Sonnenfackeltreibmotte: Abonnement oder Direktkauf

Um das neue Flugreittier deiner Sammlung hinzuzufügen, stehen dir verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung:

Kostenlos im Abonnement: Du erhältst das Reittier gratis beim Abschluss eines neuen 6-monatigen oder 12-monatigen Abonnements für World of Warcraft.

Du erhältst das Reittier gratis beim Abschluss eines neuen 6-monatigen oder 12-monatigen Abonnements für World of Warcraft. Direktkauf im Shop: Alternativ kannst du die Sonnenfackeltreibmotte im Battle.net Shop für 25 € erwerben oder an Freunde verschenken.

Automatische Verteilung für bestehende Abonnenten

Wenn du bereits ein aktives 6-monatiges oder 12-monatiges Abonnement mit einem zukünftigen Verlängerungsdatum besitzt, musst du nichts weiter tun. In diesem Fall wird dir das Reittier im modernen WoW sowie das Haustier Sonnenflimmertreibmotte in WoW Classic innerhalb weniger Tage automatisch gutgeschrieben.

Eigenschaften der Sonnenfackeltreibmotte im Spiel

Das Reittier bringt praktische Funktionen für deine Charaktere im modernen World of Warcraft mit sich:

Accountweite Freischaltung: Das Reittier wird von allen deinen aktuellen und zukünftigen Charakteren geteilt.

Das Reittier wird von allen deinen aktuellen und zukünftigen Charakteren geteilt. Dynamische Anpassung: Die Fluggeschwindigkeit passt sich automatisch der höchsten Reitfertigkeit deines jeweiligen Charakters an.

Die Fluggeschwindigkeit passt sich automatisch der höchsten Reitfertigkeit deines jeweiligen Charakters an. Nutzung auf niedriger Stufe: Sollte die Stufe deines Charakters noch zu gering für das Fliegen sein, kannst du das Reittier problemlos als normales Bodenreittier nutzen.

Neues Haustier im Battle.net Shop erhältlich

Zusätzlich gibt es das Haustier Sonnenflimmertreibmotte für das moderne WoW. Dieses Haustier ist kein Bestandteil des Abonnement-Angebots, sondern kann ausschließlich separat für 10 € im Battle.net Shop erworben werden.

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