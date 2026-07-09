WoW Midnight Season 2: Tabelle mit allen neuen Item-Levels

Mit Midnight Season 2 werden die Item-Level in World of Warcraft erneut angehoben. Die neue Saison startet mit Patch 12.1 im Sommer und soll dafür sorgen, dass sich Belohnungen aus Dungeons, Raids und anderen Inhalten wieder stärker nach Fortschritt anfühlen.

Blizzard begründet die stärkere Erhöhung damit, dass viele Spieler in Midnight Season 1 bereits durch Upgrades, Voidcores und besonders starke Beute aus Patch 12.0.7 ein hohes Ausrüstungsniveau erreicht haben. Die ursprünglich geplante Erhöhung um 39 Item-Level reichte laut frühem PTR-Feedback nicht aus, um in Season 2 sinnvolle Upgrades zu bieten.

Deshalb hebt Blizzard die Belohnungen in Season 2 um weitere 7 Item-Level an. Statt der üblichen Steigerung um 39 Item-Level beträgt der Sprung nun insgesamt 46 Item-Level. Dadurch steigt das maximale Item-Level der Mythos-Ausrüstung auf 344, erreichbar über Mythos 9/6. Die Anpassung wurde bereits auf dem PTR zu Fluch von Ula'tek eingespielt und kann dort getestet werden.

Looking at players’ gear in Midnight Season 1, improved by upgrades, Voidcores, and powerful loot that became available in 12.0.7, we need to make sure that Season 2 is offering meaningful upgrades to players as they embark upon their journey through their preferred content. Based on early PTR feedback, it’s clear that a 39-iLvl increase wasn’t quite enough to hit the mark there, so we’re shifting everything up 7 additional iLvls, making Season 2 rewards a 46-iLvl increase. This update has been applied to the Curse of Ula’tek PTR today, and is now available for testing.

Die folgende Tabelle zeigt die Item-Level und Aufwertungsstufen für Abenteurer, Veteran, Champion, Held und Mythos in Midnight Season 2.

Item-Level Abenteurer Veteran Champion Held Mythos 266 Abenteurer 1/6 270 Abenteurer 2/6 273 Abenteurer 3/6 276 Abenteurer 4/6 279 Abenteurer 5/6 Veteran 1/6 283 Abenteurer 6/6 Veteran 2/6 286 Veteran 3/6 289 Veteran 4/6 292 Veteran 5/6 Champion 1/6 296 Veteran 6/6 Champion 2/6 299 Champion 3/6 302 Champion 4/6 305 Champion 5/6 Held 1/6 309 Champion 6/6 Held 2/6 312 Held 3/6 315 Held 4/6 318 Held 5/6 Mythos 1/6 322 Held 6/6 Mythos 2/6 325 Mythos 3/6 328 Mythos 4/6 331 Mythos 5/6 335 Mythos 6/6 338 Mythos 7/6 341 Mythos 8/6 344 Mythos 9/6

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