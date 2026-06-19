WoW Midnight Saison 2: Blizzard ändert Leerenkerne, Schatzkammer und Raid-Belohnungen

Blizzard hat tiefgreifende Anpassungen für das Ausrüstungssystem im kommenden Patch 12.1 angekündigt. Mit dem Start von Saison 2 verändern sich die Mechaniken rund um die Große Schatzkammer, die Funktionsweise des Belebungskatalysators sowie das Upgrade-System grundlegend, um das Verhältnis zwischen Schlachtzugsbelohnungen und Mythisch+ auszubalancieren. Wenn du in der neuen Saison das Beste aus deinem Charakter herausholen willst, solltest du die folgenden Kernpunkte kennen.

Mit dem bevorstehenden Inhaltsupdate Fluch von Ula’tek wollten wir ein paar Gedanken zu den Belohnungen im Endgame teilen und zusätzlichen Kontext zu einigen bevorstehenden Änderungen liefern.

Nebulöse Leerenkerne-Würfe

Insgesamt sind wir damit zufrieden, wie die Nebulösen Leerenkerne es Spielern ermöglicht haben, gezielt nach bestimmten Wunschgegenständen zu suchen und Twinks auszurüsten, die ein paar Große Schatzkammern zu viel verpasst haben. Die Option, Nebulöse Leerenkerne als Trostpreis aus der Großen Schatzkammer zu wählen, sorgte zudem für interessante neue Entscheidungen rund um dieses wöchentliche Belohnungsritual, das sich über die letzten Erweiterungen hinweg ansonsten nur sehr wenig verändert hat.

Das daraus resultierende Tempo beim Ausrüsten in Midnight Saison 1 war jedoch etwas schneller, als wir es ursprünglich beabsichtigt hatten. Dies lag an einer Kombination aus dem Zeitpunkt der Freischaltung und der Anzahl der Leerenkerne-Würfe pro Woche, wobei der erhöhte relative Wert der Belohnungen aus Mythisch+-Dungeons dem heroischen Schlachtzug besonders abträglich war.

Zu Beginn von Saison 2 werden Nebulöse Leerenkerne von Anfang an direkt über das Interface der Großen Schatzkammer als Belohnungsoption aus der Großen Schatzkammer verfügbar sein. Decimus hat sich entschieden, andere Projekte zu verfolgen, hat sich aber großzügig bereiterklärt, Orin Dämmerlicht in den Grundlagen des Webens von Nebulösen Leenkernen aus Leerenenergie zu unterweisen. Orin ist zum Belebungskatalysator in Silbermond umgezogen, um seine Arbeit fortzusetzen. Sobald die Spieler Orin geholfen haben, seine Forschung zu Beginn der Saison anzustoßen, wird er acht Wochen benötigen, bevor er den Spielern jede Woche einen Nebulösen Leerenkern zur Verfügung stellen kann. Orin ist deutlich unabhängiger als Decimus und wird während seiner Forschung keinen zusätzlichen wöchentlichen Questaufwand von den Spielern verlangen.

Dieser sofortige Zugang zu Nebulösen Leenkernen als Belohnung aus der Großen Schatzkammer soll es den Spielern ermöglichen, von Beginn der Saison an auf ihre Wunschgegenstände hinzuarbeiten, und zwar in einer Weise, die die verringerte Menge und den späteren Zeitpunkt zusätzlicher Leerenkerne ausgleicht.

Der Wert von Schlachtzugsbelohnungen

Um den Zeit- und Arbeitsaufwand für das Besiegen von Schlachtzugsbossen besser widerzuspiegeln und ihn an das Belohnungsangebot von Mythisch+ anzupassen, nehmen wir einige bedeutende Änderungen vor.

Belohnungen aus der Großen Schatzkammer für Schlachtzüge verhalten sich ab sofort wie folgt:

Belohnungen aus der Großen Schatzkammer für den Schlachtzugsbrowser (LFR), den normalen und den heroischen Modus springen immer auf die erste Stufe des nächsten Aufwertungspfads; beispielsweise sind alle Belohnungen der heroischen Schatzkammer Mythos 1/6.

Belohnungen der mythischen Schatzkammer sind immer Mythos 6/6, abgesehen von sehr seltenen Gegenständen und der Beute des vorletzten und letzten Bosses. Letztere Gegenstände werden nun auf dem Äquivalent von Mythos 9 erworben, unabhängig davon, ob sie als Boss-Drop oder in der Großen Schatzkammer gefunden werden.

Die Kosten für Nebulöse Leerenkerne werden für Schlachtzugsgegenstände ebenfalls von zwei auf eins reduziert. Wie in Saison 1 ist die Macht der mit Nebulösen Leenkernen erworbenen Gegenstände an die entsprechende Belohnung aus der Großen Schatzkammer für diesen Inhalt angepasst.

Änderungen am Belebungskatalysator

Seit der Einführung des Belebungskatalysators wurde der Wert von Rüstungsgegenständen, die auf Plätzen für Klassensets fallen, stark gemindert, da die überwiegende Mehrheit einfach in ein Klassensetteil umgewandelt wird. Um diesen Gegenständen eine eigene Identität zu geben und eine weitere Charakteranpassung zu ermöglichen, übernimmt die Klassensetrüstung ab sofort die sekundären Attribute des ursprünglich umgewandelten Gegenstands. Dies gilt künftig auch für bestimmte Spezialeffekte, wie etwa den Effekt von Ula’teks giftverfluchter Rüstung.

Wie in den vergangenen Saisons können Spieler Klassensetrüstungen auch weiterhin direkt im Schlachtzug Der Giftige Abgrund erlangen.

Aszendenten- Leerenkerne Giftsteine

Aszendenten-Leerenkerne werden wie in Saison 1 zu einem späteren Zeitpunkt als Aszendenten-Giftsteine zurückkehren und es den Spielern ermöglichen, die Grenzen ihrer Macht in neue Höhen zu treiben.

Orins Geschick im Umgang mit Aszendenten-Giftsteinen ist nicht ganz so beeindruckend wie das, was Decimus mit den Aszendenten-Leenkernen vollbracht hat, aber er hat selbst ein paar Tricks entdeckt. Neben Waffen und Schmuckstücken können Spieler auch ihre Halsketten auf eine maximale Gegenstandsstufe aufwerten, die Mythos 8 entspricht. Wie in Saison 1 können nur vollständig aufgewertete Gegenstände der Pfade Held, Mythos sowie hergestellte Ausrüstung von maximaler Qualität der entsprechenden Gegenstandsstufe mit Giftsteinen aufgewertet werden.

Spieler erhalten einen Aszendenten-Giftstein von jedem heroischen oder mythischen Schlachtzugsboss, aus Mythisch+-Schlüsselsteindungeons ab Stufe +10, reichhaltigen Tiefen der Stufe 11 und aus Kisten für Championausrüstung der Alptraumbeutejagd. Spieler benötigen 10 Aszendenten-Giftsteine, um jedes Ausrüstungsteil aufzuwerten.