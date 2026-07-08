WoW Midnight: Woche 4 des Omniumfolianten bringt starken Runen-Bonus

In World of Warcraft: Midnight ist die vierte Woche für den Omniumfolianten live. Dieses Mal wartet ein richtig dicker Machtschub auf dich. Da das System für die gesamte Erweiterung wichtig bleibt, solltest du die Quest auf jeden Fall noch vor Patch 12.1 erledigen.

So holst du dir das Upgrade

Um den Fortschritt freizuschalten, musst du die wöchentliche Quest Suche nach Wissen, Woche 4 von 5: Magische Primessenz abschließen. Die Aufgabe ist schnell erklärt: Bezwinge einfach den Endboss in einem Dungeon, einer Tiefe (Delve) oder einem LFR-Flügel (Schlachtzugsbrowser).

Die Belohnung: Wähle deine Wunsch-Rune

Als Belohnung darfst du dir eine von vier Eigenschaften aussuchen. Jede dieser Optionen pusht einen anderen Sekundärwert. Der große Vorteil: Da es sich nicht um festen Schaden, sondern um Werte handelt, skaliert der Bonus perfekt mit deinem Gear nach oben.

Du hast die Wahl zwischen diesen vier Runen:

Rune der kritischen Macht: Wenn Eure Kernrune (Leerenberührte Kugel) aktiviert wird, erhaltet Ihr 10 Sek. lang 52.7 kritischen Trefferwert. Mehrere Anwendungen können sich überlappen.

Rune des brennenden Tempos: Wenn Eure Kernrune (Leerenberührte Kugel) aktiviert wird, erhaltet Ihr 10 Sek. lang 52.7 Tempo. Mehrere Anwendungen können sich überlappen.

Rune der meisterhaften Gerissenheit: Wenn Eure Kernrune (Leerenberührte Kugel) aktiviert wird, erhaltet Ihr 10 Sek. lang 52.7 Meisterschaft. Mehrere Anwendungen können sich überlappen.

Rune des vielseitigen Kriegers: Wenn Eure Kernrune (Leerenberührte Kugel) aktiviert wird, erhaltet Ihr 10 Sek. lang 79.9 Vielseitigkeit. Mehrere Anwendungen können sich überlappen.

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