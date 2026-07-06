Massive XBOX-Umstrukturierung: Blizzard von Stellenabbau betroffen

Microsoft hat eine weitreichende Umstrukturierung von XBOX angekündigt, die auch Blizzard betrifft. Im Geschäftsjahr 2027 sollen insgesamt rund 3.200 Stellen wegfallen, während in mehreren Bereichen Investitionen neu priorisiert und Teams verkleinert werden. Für Blizzard nennt XBOX zwar keine konkreten Zahlen oder betroffenen Projekte, bestätigt aber, dass die Maßnahmen auch dort greifen werden.

Für Spieler von World of Warcraft und Diablo ist vor allem wichtig: Laut XBOX werden im Rahmen der Kürzungen keine öffentlich angekündigten First-Party-Spiele oder Projekte eingestellt. Welche Folgen die Umstrukturierung konkret für Blizzard, seine Teams oder die laufende Entwicklung von World of Warcraft und Diablo haben wird, bleibt allerdings offen.

Team,

wir beginnen die bedeutendste Umstrukturierung in der Geschichte von XBOX. Nach sorgfältiger Abwägung habe ich die schwierige Entscheidung getroffen, unser Team im Geschäftsjahr 2027 um rund 3.200 Stellen zu reduzieren. Dazu gehören heute etwa 1.600 Stellenstreichungen. Darüber hinaus werden vier Studios XBOX verlassen und unter neue Führung übergehen. Mir ist bewusst, dass eine einjährige Umstrukturierung zusätzliche Herausforderungen mit sich bringt. Leider ist es nicht möglich, alle notwendigen Änderungen an einem einzigen Tag umzusetzen, und ich wollte das Ausmaß offen benennen.

Ich weiß, dass das schmerzhaft ist. Diese Änderungen betreffen unmittelbar Menschen, die ihre Kreativität in den Aufbau von XBOX eingebracht haben. Viele von ihnen sind durch Übernahmen zu uns gekommen, andere wurden direkt für XBOX eingestellt oder haben sich bewusst für uns entschieden, weil sie diese Branche und XBOX lieben. Die heutigen Entscheidungen sind kein Spiegelbild ihres Talents oder ihres Engagements.

Unser Geschäft ist derzeit nicht gesund. Unsere Margen liegen um das Drei- bis Zehnfache unter denen vergleichbarer Plattform- und Publishing-Unternehmen. Wir sind mit einer kleineren installierten Basis und einer höheren Kostenstruktur in die neunte Konsolengeneration gestartet. Um zu wachsen, haben wir auf Game Pass, Multiplattform und ein breiteres Content-Portfolio gesetzt. Diese Geschäftsbereiche haben zwar erheblichen Wert geschaffen, sind jedoch nicht in dem Tempo gewachsen, das wir erwartet hatten. In der Folge wurde unser Kerngeschäft schwächer, während wir weitere Teams, mehr Investitionen und mehr Zeit hinzugefügt haben – in der Hoffnung auf ein besseres Ergebnis. Nun steht die Branche zudem vor der schwersten Hardwarekrise ihrer Geschichte. Wir müssen XBOX neu ausrichten.

Erstens werden wir unser Content-Portfolio neu ausrichten.

Seit 2018 haben wir unser Studio-Portfolio aggressiv ausgebaut, während die Zahl der monatlich in der Branche veröffentlichten Spiele inzwischen die der vergangenen zehn Jahre zusammengenommen übersteigt. Heute konkurrieren wir nicht nur mit den größten Publishern, sondern auch mit kleineren unabhängigen Studios. Es ist weder möglich noch wünschenswert, jedes großartige unabhängige Studio zu besitzen. Außerdem haben wir gelernt, dass wir nicht für jede Art von Studio der beste Standort sind: In einem typischen Jahr haben wir für jeden investierten Dollar 64 Cent verloren. Im Zuge der Neuausrichtung von XBOX werden wir unabhängige Entwickler dabei unterstützen, erfolgreich zu sein – durch offene Entwicklungstools und den Zugang zu Zielgruppen, damit sie ihre Vision verwirklichen können.

Compulsion Games und Double Fine Productions werden unter ihre bisherige Führung zurückkehren und als unabhängige Studios weitergeführt. Sie erhalten ihre IP, ihren Katalog und die notwendige finanzielle Reichweite für ihre nächsten Spiele. Ninja Theory und Undead Labs haben Vereinbarungen getroffen, um unter neue Eigentümer zu wechseln. Diese stellen die Finanzierung bereit, um Senua und State of Decay 3 fertigzustellen und weiterzuentwickeln. In Frankreich beginnt die Führung von Arkane die erforderliche Konsultation mit dem Betriebsrat, um mögliche strategische Optionen zu prüfen.

Wir nehmen zudem in weiteren Bereichen Kürzungen vor und verlagern in einigen Fällen Investitionen auf Projekte mit höherer Priorität. Das Ausmaß dieser Änderungen unterscheidet sich bei Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang und XBOX Game Studios. Keines unserer öffentlich angekündigten First-Party-Spiele oder -Projekte wird im Zuge dieser Kürzungen eingestellt.

Zusätzlich werden Mojang und King künftig direkt an mich berichten. Diese beiden Studios haben sich zunehmend zu Plattformen entwickelt und verfügen über die höchste Zahl monatlich aktiver Spieler. Sie bringen für XBOX entscheidende geografische und demografische Reichweite sowie klare Differenzierung.

Zweitens werden wir unsere Plattform neu ausrichten.

Wir wissen, dass gute Technologie besser wird, wenn sie einfacher wird – nicht größer. Heute durchläuft Arbeit in einigen Bereichen des Unternehmens bis zu 14 Managementebenen. Unsere Plattformteams sind 40 Prozent größer als zu Beginn dieser Generation, obwohl unsere Spielerbasis und die Spielzeit zurückgegangen sind. Diese Komplexität hat Entscheidungen verlangsamt, Verantwortlichkeiten verwischt und es schwieriger gemacht, für Spieler zu liefern. Im Zuge der Neuausrichtung von XBOX werden wir vereinfachen.

Wir werden die Zahl der Managementebenen auf maximal fünf und, wo möglich, auf drei reduzieren. Unser Erfolg wird auf einer flacheren Organisation beruhen, die um Macher, Spieler-Coaches und direkt verantwortliche Personen aufgebaut ist. Macher sind individuelle Beitragende, die sich auf die Entwicklung konzentrieren. Spieler-Coaches sind Führungskräfte, die tief in die Arbeit eingebunden bleiben und gleichzeitig ihre Teams weiterentwickeln. Direkt verantwortliche Personen, kurz DRIs, tragen die Verantwortung für zentrale Entscheidungen und Ergebnisse. Außerdem werden wir unsere Arbeitsweise über unsere Tools hinweg straffen – mit einer bereinigten Codebasis, gemeinsamen Services und um 50 Prozent reduzierten Ausgaben für externe Dienstleister.

Drittens richten wir unsere Arbeitsweise neu aus.

Mit dem Wachstum der Mitarbeiterzahl bei XBOX sind wir stärker fragmentiert geworden. Teams, Studios und Funktionen arbeiten häufig unabhängig voneinander. Dadurch wurde es schwieriger, auf ein gemeinsames Ziel hinzuarbeiten, die richtigen Abwägungen zu treffen und Dinge umzusetzen.

Zum ersten Mal schaffen wir die Position eines Chief Operating Officer mit durchgängiger Ergebnisverantwortung für Content, Hardware, Plattform und Services. Helen Chiang wurde in diese Rolle befördert und wird direkt an mich berichten. In fast zwei Jahrzehnten bei XBOX hat Helen einige unserer wichtigsten Geschäftsbereiche mit aufgebaut – von XBOX Live bis hin zur Leitung von Mojang und der Minecraft-Franchise. Sie wird unsere Geschäftsbereiche in einem gemeinsamen Betriebsmodell zusammenführen und sicherstellen, dass wir klare Investitionsentscheidungen treffen, aus unseren Erfolgen und Fehlern lernen und uns für Ergebnisse verantwortlich halten.

Vielen Dank an Dave McCarthy, der nach 17 Jahren bei XBOX in den Ruhestand geht. Dave hat eine prägende Rolle beim Aufbau der Plattform gespielt, auf die sich täglich Millionen von Spielern verlassen, und war in vielen der wichtigsten Momente der XBOX-Geschichte ein vertrauensvoller Partner. Wir wünschen ihm alles Gute.

Bei diesen Veränderungen geht es um eine größere Zukunft für XBOX, nicht um eine kleinere. Das nächste Jahrzehnt des Gamings wird größer, globaler und kreativer sein als alles, was wir bisher erlebt haben. In diesem Jahr werden wir so viel in XBOX investieren wie nie zuvor – jedoch mit größerem Fokus, größerer Disziplin und größerer Klarheit. Alles mit dem Ziel, XBOX zu dem Ort zu machen, an dem die Welt spielt und kreativ wird.

Ich möchte, dass XBOX eines der wenigen Unternehmen ist, das täglich mehr als eine Milliarde Menschen unterhält und jedem die Möglichkeit gibt, zu gestalten und sich zu vernetzen. Ich weiß, dass wir dieses Ziel erreichen können. XBOX verfügt über einige der beliebtesten Franchises der Unterhaltungsgeschichte, talentierte Studios auf der ganzen Welt, und wir werden 2027 wieder wachsen.

Die Geschichte ist voll von Unternehmen, die Langlebigkeit mit Unvermeidlichkeit verwechseln. Wir werden nicht eines davon sein.

Asha