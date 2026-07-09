WoW Patch 12.1: Neue Housing-Außendesigns und Raumvorlagen entdeckt

Auf dem Patch 12.1 PTR gibt es spannende Entdeckungen für das Housing. Auch wenn die neuen Optionen noch nicht aktiv getestet werden können, bringen die aktuellen Daten einen konkreten Ausblick auf kommende Anpassungsmöglichkeiten für dein eigenes Heim.

Neue Optionen für das Haus-Außendesign

Das Housing-System wird um zwei neue Optionen für die Außengestaltung erweitert. Im Bearbeitungsmodus deiner Hausvorderseite sind diese Einträge bereits sichtbar. Wenn du sie derzeit auswählst, siehst du allerdings noch kein fertiges Modell, sondern ein großes, pinkfarbenes Platzhalter-Objekt. Die neuen Designs sind unter der Kategorie für den Haustyp gelistet – dort, wo sich auch die volksspezifischen Optionen der Fraktionen befinden. Dies deutet auf komplett eigenständige visuelle Stile hin. Große Haus-Außenseiten werden ab Housing-Stufe 12 freigeschaltet, sind aktuell im Menü für die Hausgröße jedoch noch als gesperrt markiert.

Seitens der Entwickler gibt es bereits eine klare Absage an den Echtgeld-Shop für diese spezifischen PTR-Funde: Die neuen Außendesigns wirst du dir im Spiel selbst verdienen und kannst sie nicht käuflich erwerben.

Handwerkliche Innenräume und Raumvorlagen

Neben den Fassaden stehen neue Vorlagen für Innenräume im Fokus, die sogenannten „Artisanal Rooms“. Dabei handelt es sich um vorgefertigte Raumstile, die zwar frei von Möbeln und Dekorationen sind, aber thematisch passende Verzierungen an Wänden und Böden mitbringen. Du erhältst dadurch mehr Kontrolle über das grundlegende Design, ohne Wand- und Bodenbeläge manuell angleichen zu müssen. Die Räume teilen sich in vier thematische Kategorien auf:

Bel'ameth (Allianz): Zur Auswahl stehen ein Schlafzimmer, ein Versammlungsraum, ein Tempelraum sowie ein Theater.

Zur Auswahl stehen ein Schlafzimmer, ein Versammlungsraum, ein Tempelraum sowie ein Theater. Sturmwind (Allianz): Hierzu gehören eine Waffenkammer, eine Ausstellungshalle, eine große Halle und eine Küche.

Hierzu gehören eine Waffenkammer, eine Ausstellungshalle, eine große Halle und eine Küche. Orgrimmar (Horde): Die Optionen umfassen einen Ratssaal, einen Ausstellungsraum, eine Steingrube und ein Theater.

Die Optionen umfassen einen Ratssaal, einen Ausstellungsraum, eine Steingrube und ein Theater. Silbermond (Horde): Verfügbar sind eine Waffenkammer, ein Ausstellungsraum, ein Loft-Arbeitszimmer sowie ein kleines Arbeitszimmer.

Händler und Freischaltungskosten

Für den Erwerb dieser Raumvorlagen zeichnen sich im Spiel bereits die zuständigen Händler ab. Die handwerklichen Zimmer wirst du bei den Generalunternehmern der Nachbarschaft, Jorvan Longmoor und Rotha, erhalten, die ohnehin bei Hausverbesserungen helfen. Zudem greift der Schuggler „Fen“ Rucket als Planer für handwerkliche Räume in das System ein. Nach derzeitigem Stand kostet dich jede dieser Raumvorlagen 50 Community-Coupons. Weitere spezifische Anforderungen für die Freischaltung sind noch nicht bekannt.

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