Einige Pfadfinder-Erfolge gelten ab Shadowlands nicht mehr als Voraussetzung zum Fliegen

Manche lieben sie, andere hassen sie. Die Rede ist von den einzelnen Pfadfinder-Erfolgen, die als Voraussetzung zum Fliegen bei den World of Warcraft Erweiterungen gelten. Mit Patch 9.0.1 kommt der Level-Squish und mit diesem Patch auch zahlreiche Veränderungen. So haben wir zuletzt über den Wegfall der Fähigkeit „Gekonntes Reiten“ berichtet. Nun gibt es weitere Infos zum Fliegen in World of Warcraft.

Ab Patch 9.0.1 benötigen wir keinen Pfadfinder-Erfolg mehr um das Fliegen in Draenor und auf den Verheerten Inseln zu erlernen. Stattdessen erlernen wir das Fliegen dort automatisch, sobald wir das „Erfahrene Reiten“ beim Flugmeister gekauft haben.

Ein Satz macht mich jedoch misstrauisch. Blizzard hat nur den zweiten Teil der Pfadfinder-Erfolge erwähnt. Anschließend steht jedoch, dass wir nur das „Erfahrener Reiten“ erlernen müssen.

With the major changes coming to leveling characters from 10-50 in Shadowlands, we want to make sure that there is a navigational parity among all of the different expansions you can choose while questing. In the next version of the Shadowlands Alpha that will appear this week, testers are going to see an intentional change coming to Shadowlands for a couple of older Pathfinder achievements.

Specifically, the flight training rewards from Draenor Pathfinder and Broken Isles Pathfinder, Part Two will no longer be required for flying in Draenor or Broken Isles content. These will now be granted at level 30 with expert flying.

The achievements will remain in place as before, and Draenor Pathfinder will still be the way to earn the Soaring Skyterror mount, while Broken Isles Pathfinder, Part One will continue to reward increased mount speed in the Broken Isles.