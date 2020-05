WoW Shadowlands: Blizzard bestätigt Release-Termin für 2020

Nicht nur in Deutschland, auch in USA befinden sich sehr viele Angestellte im Homeoffice. Um World of Warcraft bzw. Blizzard ist es daher kurz nach dem Ausbruch des Coronavirus eine Zeit lang still geworden und so hatten viele World of Warcraft Spieler schon Angst, dass sich die Veröffentlichung von Shadowlands verzögert. Wie Blizzard nun bei einem Quartalsbericht für Investoren mitgeteilt hat, ist das nicht der Fall.

Unsere Teams haben wirklich gute Arbeit geleistet, als sie von zu Hause zur Arbeit gewechselt sind. Wir konnten letzten Monat ausgewählte Spieler in der geschlossenen Alpha für Shadowlands begrüßen, und dank der harten Arbeit des Teams ist Shadowlands auf dem richtigen Weg, im vierten Quartal dieses Jahres zu starten.

Zuvor hatte bereits Ion Hazzikostas, der Game Director von WoW in einem Interview bestätigt, dass die Umstellung auf Homeoffice ungefähr eine Woche gedauert hat. Das Coronavirus hat also keine so große Auswirkung auf den Release-Termin von World of Warcraft: Shadowlands.

