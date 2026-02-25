WoW Midnight: Blizzard ändert Zauber-Sichtbarkeit für Heiler-Addons

Blizzard passt das Secret Value System in World of Warcraft Midnight an, um die Sichtbarkeit von Heiler-Zaubern und Buffs in Addons zu verbessern.

Blizzard reagiert auf das Feedback der Community und kündigt wichtige technische Anpassungen an der Sichtbarkeit von Zaubern für World of Warcraft: Midnight an. Da viele Heiler mit der Filterung von Buffs in den Standard-Schlachtzugsframes unzufrieden sind, wird ein geplanter Daten-Hotfix das sogenannte „Secret Value“-System lockern. Damit erhältst du vorübergehend bessere Möglichkeiten zur Individualisierung über Addons, bis eine dauerhafte Lösung direkt im Spiel implementiert wird.

Hallo noch einmal von Blizzard!

Heute haben wir ein Update bezüglich der Zauber, die wir für den Start von Midnight als „nicht-geheim“ (non-secret) kennzeichnen werden. Diese Änderungen sollen in den nächsten Tagen über einen Daten-Hotfix aufgespielt werden. Wir wollten euch jedoch vorab informieren, damit du notwendige Anpassungen an deinen Addons planen kannst.

Im Verlauf der Beta sowie in den letzten Wochen auf den Live-Servern war eines der am häufigsten genannten Feedbacks von Heilern der Wunsch, dass unsere Standard-Benutzeroberfläche robustere Optionen zum Filtern oder Hervorheben spezifischer Stärkungszauber in Schlachtzugsframes bietet. Im letzten Monat haben wir die Logik für die Sortierung und Sichtbarkeit von Buffs um zusätzliche Ebenen erweitert. Obwohl wir von vielen Heilern positives Feedback zu diesen Verbesserungen erhalten haben, ist uns bewusst, dass unsere Lösungen andere Spieler immer noch mit dem Wunsch nach mehr Individualisierung zurücklassen.

Während wir ursprünglich gehofft hatten, eine gestraffte Standard-Erfahrung bieten zu können, ist klar geworden, dass es gängige Anwendungsfälle gibt, die eine einzige Logik nicht abdecken kann. Einige Spieler möchten vielleicht einfache Anpassungen vornehmen, wie das Hervorheben des Ziels von „Echo“ ihres Bewahrung-Rufers oder der aktiven „Flamme des Glaubens“ ihres Heilig-Paladins, während andere dies als ablenkende Unordnung empfinden würden. Wir beginnen nun mit der Arbeit an einem System, das es Spielern ermöglicht, Buffs ihrer Zauber auf einer Pro-Zauber-Basis über das Zauberbuch auszublenden oder hervorzuheben. Wir gehen davon aus, dass diese Lösung in einem späteren Midnight-Patch für die Spieler bereitstehen wird.

In der Zwischenzeit haben wir auch einige Addons gesehen, die „nicht-geheime“ Informationen nutzen, um sehr zuverlässige Vermutungen über die Zauber der Spieler anzustellen, um diese Art von Filterlogik zu steuern. Das Deaktivieren der API-Aufrufe, die diese Funktionalität steuern, würde erheblichen Kollateralschaden an gängigen Addons verursachen, und wir planen nicht, diesen Weg einzuschlagen. Letztendlich geht es in diesem Designbereich primär um die Anpassung der Informationsdarstellung und nicht um objektiv vorteilhafte rechnerische Lösungen. Daher möchten wir dies genauso behandeln wie Ressourcen wie Heilige Kraft oder Mahlstrom.

Anstatt also von Addon-Entwicklern zu verlangen, Hindernisse zu überwinden, um eine Implementierung zu unterstützen, die frustrierende Ungenauigkeiten aufweisen wird, planen wir, eine Reihe von Rotationszaubern für Heiler mit kurzer Abklingzeit sowie sehr lang anhaltende Buffs zu kennzeichnen, um sie von unserem „Secret Value“-System auszuschließen. Wir werden diese Zauber wahrscheinlich wieder schützen, sobald unsere eigene Filterlösung mit eigenen Addon-Hooks zur Anpassung der Anzeige implementiert ist.

Die vollständige Liste der gekennzeichneten Zauber findest du unten, unterteilt in verschiedene Kategorien.

