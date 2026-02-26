WoW Midnight Early Access: Inhalte, Uhrzeit und Einschränkungen im Überblick

WoW Midnight Early Access startet am 27. Februar um 00:00 Uhr. Überblick zu Inhalten, spielbaren Features und Einschränkungen vor Release.

Der Start der neuen Erweiterung WoW Midnight steht kurz bevor. Während der normale Release für alle Spieler am 3. März 2026 um 00:00 Uhr stattfindet, gibt es für einige einen Frühzugang / Early Access. Dieser beginnt bereits vier Tage früher, und zwar am Freitag, den 27. Februar 2026, pünktlich um 00:00 Uhr.

So bekommst du den Vorabzugang

Damit du am Frühzugang / Early Access für WoW Midnight teilnehmen kannst, musst du die Epic Edition der Erweiterung besitzen. Diese Edition kostet 90 €. Neben dem frühen Spielstart bekommst du mit diesem Paket auch noch weitere Extras wie Händlerdevisen und passende kosmetische Gegenstände für deine Charaktere.

Das kannst du im Early Access spielen

In den vier Tagen vor dem eigentlichen Release kannst du schon viele neue Inhalte von Midnight erleben. Du kannst deinen Charakter bis auf Stufe 90 leveln und die vier neuen Gebiete inklusive der gesamten Hauptstory erkunden.

Diese Inhalte sind im Frühzugang verfügbar:

Dungeons: Du kannst alle acht neuen Dungeons auf dem Schwierigkeitsgrad „Normal“ spielen.

Du kannst alle acht neuen Dungeons auf dem Schwierigkeitsgrad „Normal“ spielen. Tiefen: Die neuen Tiefen sind bis zur Stufe 3 spielbar.

Die neuen Tiefen sind bis zur Stufe 3 spielbar. Features: Die Beutejagd wird eingeführt und das Housing-System ist bereits verfügbar, damit du dein eigenes Heim einrichten kannst.

Die Beutejagd wird eingeführt und das Housing-System ist bereits verfügbar, damit du dein eigenes Heim einrichten kannst. Ruf: Du kannst bereits Ruf bei den Midnight Fraktionen sammeln, allerdings hauptsächlich über die Midnight Kampagne und den alternative Questreihen in den einzelnen Gebieten. Eine Übersicht aller Aufgaben findest du bei unseren Gebiets-Übersichten: Immersangwald, Zul'Aman, Harandar, Leerensturm

Einschränkungen: Was noch nicht geht

Einige Inhalte bleiben im Early Access noch gesperrt, damit Spieler ohne Vorabzugang keinen zu großen Nachteil haben. Wöchentliche Quests für die Zonen oder Berufe sowie Weltbosse sind noch nicht freigeschaltet.

Weitere Einschränkungen im Überblick:

Verbündetes Volk: Die Haranir kannst du erst ab dem 3. März freischalten, auch wenn du die nötige Questreihe in Harandar schon vorher beenden kannst.

Die Haranir kannst du erst ab dem 3. März freischalten, auch wenn du die nötige Questreihe in Harandar schon vorher beenden kannst. Endgame: Heroische Dungeons, „Mythisch 0“ und die ersten Schlachtzüge starten erst am 18. März. Auch Handwerks-Funken und bessere Wappen zur Aufwertung deiner Ausrüstung gibt es erst später.

Heroische Dungeons, „Mythisch 0“ und die ersten Schlachtzüge starten erst am 18. März. Auch Handwerks-Funken und bessere Wappen zur Aufwertung deiner Ausrüstung gibt es erst später. Spezielle Tiefen: Die beiden Tiefen „Der Düsterweg“ und „Parhelionplaza“ erscheinen sogar erst am 24. März.

Aus Sicht des Endgames hast du durch den frühen Start keinen echten Vorteil, da die wichtigsten Inhalte für Profi-Spieler erst viel später freigeschaltet werden. Der größte Nutzen ist, dass du früher leveln und die neuen Zonen in Ruhe kennenlernen kannst.

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.