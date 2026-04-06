Patch 12.0.5 Vorbereitung: So sicherst du dir jetzt den entscheidenden Gear-Vorteil

Die Vorbereitung auf Patch 12.0.5 ermöglicht die sofortige Aufwertung der Ausrüstung nach dem Release durch gezielte Vorab-Maßnahmen im aktuellen Spiel.

Um zum Release von Patch 12.0.5 sofort von der Leerenschmiede und Aufwertungen auf bis zu Item-Level 298 zu profitieren, musst du jetzt handeln. Da Domanaar Decimus dir jede Woche eine neue Aufgabe stellt, ist der Bau zeitintensiv – wer die wöchentlichen Quests jetzt ignoriert, wird zum Start des Patches wertvolle Zeit zurückliegen und den Anschluss an die Spitze verlieren.

Der frühe Start: Bau der Leerenschmiede im Leerensturm

Um die Leerenschmiede nutzen zu können, musst du die Aufgabe Bau der Leerenschmiede abschließen. Diese beginnt bei Domanaar Decimus im Leerensturm, sobald du die Haupt-Questreihe der Erweiterung beendet hast. Da Decimus dir jede Woche eine neue Teilaufgabe stellt, ist ein sofortiger Start essenziell, um keine Zeit zu verlieren.

Deine Hauptaufgabe besteht darin, Elementare Leerenkernsplitter zu sammeln. Diese erhältst du aus folgenden Quellen:

Boss-Beute in Schlachtzügen

Großzügige Tiefen

Dungeons auf dem Schwierigkeitsgrad Mythisch+

Besonders komfortabel: Der gesamte Fortschritt beim Bau und der späteren Nutzung der Leerenschmiede ist kriegsmeutenweit, sodass alle deine Charaktere von deinem Einsatz profitieren.

Gezielte Beute durch nebulöse Leerenkerne

In Patch 12.0.5 wird Decimus wöchentlich Leerenergie in nebulöse Leerenkerne transmutieren. Diese Kerne ermöglichen dir eine gezielte Jagd auf Best-in-Slot-Gegenstände durch ein spezielles Knock-out-System: Ein erhaltener Gegenstand wird so lange aus dem Beutepool des jeweiligen Schwierigkeitsgrades entfernt, bis du alle dort verfügbaren Items gesammelt hast. Die Kosten liegen bei zwei Kernen für Schlachtzugsbeute und einem Kern für andere Endgame-Inhalte wie Mythisch+.

Item-Level 298 durch den Aufsteigenden Nullhammer

Das ultimative Ziel der Leerenschmiede ist Aufwertung mit dem die Herstellung des Aufsteigenden Nullhammers. Mit diesem Werkzeug kannst du Aufsteigender Leerenkern nutzen, um deine Ausrüstung massiv zu verstärken. Nur wer die Schmiede rechtzeitig fertigstellt, kann Waffen und Schmuckstücke der Kategorien Held, Mythisch oder Strahlengefertigt auf das maximale Item-Level von 298 aufwerten.

Weitere Details zur Funktion der Nebulösen Leerenkerne und Aufsteigender Nullhammer bekommst du in unserem Guide zur Leerenschmiede.

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