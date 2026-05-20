Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0.5
WoWNewsarchivMai 2026WoW Patch 12.0.7: Mythisch-Gear erstmals über Open-World-Inhalte

WoW Patch 12.0.7: Mythisch-Gear erstmals über Open-World-Inhalte

Geschrieben von Telias am 20.05.2026 um 08:50
Inhaltsverzeichnis
  1. Die Quest „Knocking Off the Top“
  2. Belohnungen auf dem Mythisch-Pfad

Mit Patch 12.0.7 wird in World of Warcraft erstmals Ausrüstung auf dem Mythisch-Pfad über Open-World-Inhalte zugänglich. Spieler, die am heroischen Schwierigkeisgrad teilnehmen, können sich damit das höchststufige Loot-Pfad-Gear außerhalb von Instanzen erarbeiten.

Mythische Belohnung in der offenen Welt von World of

Die Quest „Knocking Off the Top“

Der NPC Decimus bietet die neue Quest „Knocking Off the Top“ an. Für den Abschluss müssen Spieler vier „Void Commander's Emblems“ von den neuen Weltbossen auf Val und Naigtal im heroischen Schwierigkeisgrad sammeln. Da es sich um Weltbosse handelt, ist davon auszugehen, dass diese Gegenstände nur einmal pro Woche erbeutet werden können. Die Quest erfordert somit eine Laufzeit von vier Wochen.



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Belohnungen auf dem Mythisch-Pfad

Nach dem Abschluss der Aufgabe steht eine Auswahl aus drei verschiedenen Ausrüstungsgegenständen auf der Stufe Mythisch 1/6 bereit. Erste Tests zeigen, dass die verfügbaren Slots für alle Klassen identisch sind:

  • Umhang (Cloak)
  • Gürtel (Belt)
  • Armschienen (Bracers)

Obwohl es sich hierbei nicht um die wertvollsten Ausrüstungsplätze handelt, bietet die Quest eine gezielte Aufwertungsmöglichkeit zum Ende der Saison.

Quelle: Wowhead

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