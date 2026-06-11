World of Warcraft: Neuer Twitch Drop bringt den Grrgle als Behausungsdekoration

Für World of Warcraft gibt es wieder einen Twitch-Drop: Wenn du im Aktionszeitraum einen teilnahmeberechtigten Stream anschaust, kannst du dir den Behausungsdekorationsgegenstand Kuscheliger zuckerwattefarbener Grrgle sichern.

Schaut euch zwischen dem 16. Juni um 19:00 Uhr MESZ und dem 14. Juli um 19:00 Uhr MESZ einen teilnahmeberechtigten Stream zu World of Warcraft auf Twitch.tv an und sichert euch den Behausungsdekorationsgegenstand Kuscheliger zuckerwattefarbener Grrgle.

Berechtigung

Um teilnehmen zu können, müsst ihr euren Twitch-Account auf https://account.battle.net/connections verbinden. Wenn ihr euer Passwort oder andere Einstellungen an eurem Twitch- oder Battle.net-Account geändert habt, müsst ihr eure Accounts erneut verbinden. Sobald das geschehen ist, könnt ihr frühestens in 7 Tagen einen neuen Twitch-Account erneut verbinden. Nachdem ihr eure Belohnungen auf Twitch abgeholt habt, solltet ihr sicherstellen, dass ihr in der Battle.net-Region eingeloggt seid, für die ihr eure Drops erhalten wollt. Die Gegenstände werden an die Region geliefert, in der ihr euch zum ersten Mal einloggt. Nach dem Abholen kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis ihr eure Belohnung(en) im Spiel erhaltet. In unseren häufig gestellten Fragen (FAQ) findet ihr weitere Informationen.

Wie verdiene ich mir Twitch-Drops?

Beginn: 16. Juni, 19:00 Uhr MESZ

Ende: 14. Juli, 19:00 Uhr MESZ

Schaut euch, während diese Twitch-Drops aktiv sind, auf einem teilnahmeberechtigten Kanal 4 Stunden Inhalte zu World of Warcraft an, um den Behausungsdekorationsgegenstand Kuscheliger zuckerwattefarbener Grrgle zu erhalten.

Spieler, welche diesen neuen Gegenstand aus dem Twitch-Drop erhalten haben, werden in der Lage sein, bei Dennia Silberzunge in Silbermond weitere Kopien dieses knuffigen Gegenstandes zu erwerben. Zusätzliche Exemplare können auch bei Tuuran in Sturmwind und bei Gabbi in Orgrimmar (in der Nähe des Handelspostens) erworben werden.