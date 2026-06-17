Omniumfoliant in WoW freischalten und erste Kernrune erhalten

Mit Patch 12.0.7 ist der Omniumfoliant verfügbar. Es handelt sich um eine neue Quelle für Spieler-Macht in der Midnight-Erweiterung. Das System enthält mächtige Runen, die Buffs für PvE- und PvP-Inhalte bieten. Nach der Freischaltung bleiben die Kräfte des Omniumfolianten für den Rest der Midnight-Erweiterung aktiv.

Omniumfoliant freischalten

Um den Omniumfolianten freizuschalten, musst du die Questreihe Das Omnium der Sonnenwanderer abschließen. Der Einstieg erfolgt über die Quest Der Ruf des Magisters. Diese findest du in der Nähe der Händler für Ritualstätten.

Die finale Quest der Questreihe heißt Rückkehr zum Omnium. Als Belohnung erhältst du den Omniumfolianten.

Omniumfoliant aufwerten

Nach der Freischaltung kannst du dein erstes Upgrade für den Omniumfolianten erhalten. Für Upgrades werden Mote of Omnial Inquiry benötigt. Diese bekommst du über die wöchentlichen Suche nach Wissen-Quests.

In dieser Woche ist Suche nach Wissen, Woche 1 von 5: Der Omniumfoliant verfügbar. Die Quest erhältst du bei Magister Umbric in der Terrasse der Magister auf der Insel von Quel'Danas.

Koordinaten:

/way #2424 63.7 18.6

Die Quest besteht aus einem kurzen Dialog und einem Tutorial zur Aufwertung des Omniumfolianten. Während der Quest erhältst du direkt deinen ersten Mote of Omnial Inquiry.

Erste Kernrune freischalten

Mit dem ersten Mote of Omnial Inquiry schaltest du die Kernrune des Omniumfolianten frei. Dabei stehen zwei verschiedene Kernrunen zur Auswahl.

Du kannst jederzeit frei zwischen den beiden Kernrunen wechseln. Dafür klickst du auf das Omniumfoliant-Icon, das sich unten links an der Minimap befindet.

Quelle: Wowhead

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