WoW Addons vor Umbruch: Patch 12.1 schränkt Kampfinformationen ein

Mit dem kommenden Patch 12.1 für World of Warcraft überarbeitet Blizzard die Addon-Schnittstellen für Auren grundlegend. Um die Automatisierung von Kampfabläufen zu verhindern, führen neue APIs gefilterte Datenströme ein, wodurch du viele deiner Addons aktualisieren musst.

Seit der Veröffentlichung von Midnight haben wir die mit dem Vorbereitungspatch zu Midnight eingeführten Änderungen an Addons weiter überarbeitet. Mit dem Update 12.1 „Fluch von Ula’tek“ freuen wir uns, den nächsten wichtigen Schritt in dieser Arbeit zu gehen. Diese Arbeit berücksichtigt die Erkenntnisse und das Feedback unserer Community, mit einem Schwerpunkt auf Auren, die von Spielern häufig als Stärkungs- und Schwächungseffekte bezeichnet werden.

Diese Änderungen konzentrieren sich darauf, zu verhindern, dass Auren – ob auf dem Spielercharakter, auf Gegnern oder auf Gruppen- und Schlachtzugsmitgliedern – wichtige Kampfinformationen preisgeben, die zur Automatisierung von Kampfabläufen genutzt werden können. Gleichzeitig möchten wir, dass Addons Auren weiterhin auf verschiedene benutzerdefinierte Arten anzeigen können.

Um dieses Ziel zu unterstützen, wird „Fluch von Ula’tek“ neue APIs einführen, mit denen Addons gefilterte Gruppen von Auren auf benutzerdefinierte Weise anzeigen können, ohne die zugrundeliegenden Aureninformationen offenzulegen, die zur Automatisierung genutzt werden könnten. Addons, die derzeit Auren anzeigen, müssen aktualisiert werden, um diese neuen APIs zu unterstützen. Während des PTR zu „Fluch von Ula’tek“ werden wir direkt mit Addon-Autoren zusammenarbeiten, um ihnen bei der Anpassung an diese Änderungen zu helfen und während der Tests Feedback zu sammeln.