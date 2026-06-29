WoW Handelsposten Juli 2026: Feuerwerkraketen, Reittiere und neue Belohnungen

Im Juli steht der Handelsposten in World of Warcraft wieder mit einer bunten Auswahl an neuen und altbekannten Schätzen für dich bereit. In den Hauptstädten kannst du deine verdienten Händlerdevisen gegen farbenfrohe Reittiere, Haustiere und Transmogrifizierungen eintauschen. Wenn du diesen Monat fleißig Aktivitäten abschließt und dein Reisetagebuch füllst, wartet zudem eine explosive Bonusbelohnung auf dich.

Der Handelsposten im Juli steht mit einem Füllhorn voller Reittiere, Transmogrifizierungen und Waffen in den Startlöchern, um eure Sammlung farbenfroh aufleuchten zu lassen. Spieler können Aktivitäten abschließen, um Händlerdevisen zu verdienen, von den Verlassenen inspirierte Gegenstände erstehen und das Reisetagebuch füllen, um mit der Bonusbelohnung für diesen Monat abzuheben – dem Reittier 'X-TREM Feuerwerkrakete des Bilgewasserkartells'.

Besucht T&W** (Tawney und Wilder) direkt außerhalb des Magierviertels in Sturmwind oder den Handelsposten Zen'shiri neben der Feste Grommash in Orgrimmar, um einen Blick auf die neuesten verfügbaren Waren*** zu werfen. Spielercharaktere können zudem den Handelsposten in den Hauptstädten Dornogal (die Schmiedegründe) auf der Insel von Dorn und im erneuerten Silbermond besuchen, wo sowohl Vertreter von Tawney und Wilder als auch des Handelspostens Zen'shiri die Türen für sie öffnen.

Schaut euch das Sortiment für Juli an

Reit- und Haustiere

X-TREM Feuerwerkrakete der Schwarzmeer AG

Reittier

„Es gibt keine Garantie dafür, dass diese Rakete Euch in einem Stück dorthin bringt, wohin Ihr möchtet. Achtung: Raketen explodieren!“

Lungerbot 9000

Haustier Wagnisbot 9000

Haustier

Diesen Monat treffen die früheren Aktionshaustiere Lungerbot 9000 und Wagnisbot 9000 zum ersten Mal im Handelsposten ein.

Rüstungstransmogrifikationsvorlagen

Klassische azurblaue Augenklappe

Kopf

„Trägt zu einer geheimnisvollen Hintergrundgeschichte bei.“

Krone aus wolkenblauen Frühlingsblumen

Kopf

„Leben allein ist nicht genug... Man braucht Sonne, Freiheit und einen kleinen Blumenkranz.“ Modischer schneeweißer Zylinder

Kopf

„Das perfekte gilnearische Accessoire für den Winterhauchball.“

Wolkenblauer Hut des Revolverhelden

Kopf

„Das Hutband ist nur Zierde, aber der Hut ist wichtig fürs Geschäft.“

Violette Schürze des Bothirten

Wappenrock

„Erfüllt alle Ingenieursbedürfnisse – jetzt in modischem Violett!“ Karmesinrote Schürze des Bothirten

Wappenrock

„Erfüllt alle Ingenieursbedürfnisse – jetzt in modischem Purpur!“ Gürtel des Bothirten

Taille

„Ein Gürtel, an den wirklich jedes Werkzeug für jeden Auftrag passt ... solange es um Bots geht.“ Hohe wolkenblaue Banditenstiefel

Füße

„Polierte, schenkelhohe Stiefel für den anspruchsvollen Banditen.“



Waffentransmogrifikationsvorlagen

Rosiger Raketenstreitkolben des Spektakels

Zweihandstreitkolben

„Euer Sieg sollte gesehen UND gehört werden.“ Azurblauer Raketenstreitkolben des Spektakels

Zweihandstreitkolben

„Stil ist der halbe Schaden.“

Rosiges Funkenrad des Spektakels

Stab

„Wenn Ihr nach einem Kampf und einem Spektakel sucht, ist das die richtige Waffe für Euch.“ Azurblaues Funkenrad des Spektakels

Stab

„Erst funkeln, dann detonieren.“



Die Bonusbelohnung für diesen Monat

X-TREM Feuerwerkrakete des Bilgewasserkartells

Reittier

„Die Ingenieure von Lorenhall waren so sehr damit beschäftigt, ob sie eine schnellere Rakete bauen KÖNNTEN oder nicht, dass sie nicht darüber nachdachten, ob sie es sollten.“

Schließt Aktivitäten ab, um die Leiste oben im Reisetagebuch innerhalb des Abenteuerführers (UMSCHALT + J)*** zu füllen und ihr erhaltet die Bonusbelohnung für diesen Monat – die X-TREM Feuerwerkrakete des Bilgewasserkartells (Reittier). Schnallt euch an und hebt ab auf einem gewagten neuen Reittier, dafür geschaffen, euch mit einem blauen Blitz direkt in eure Abenteuer zu katapultieren.

So funktioniert’s

Holt euch jeden Monat Devisen

Zu Beginn jeden Monats erhalten Spieler mit einem aktiven Account ohne Beanstandungen automatisch 500 Händlerdevisen aus der Truhe des Sammlers. Wenn ihr zu Beginn des neuen Monats keine aktive Spielzeit auf eurem Account habt oder über kein Abonnement verfügt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eure Devisen werden eurem Account am ersten Tag des Monats gutgeschrieben, an dem ihr Spielzeit oder ein aktives Abonnement habt. Die Menge ist für alle Spieler gleich, unabhängig davon, wie ihr für eure Spielzeit bezahlt.

Das Reisetagebuch

Schließt monatliche Aktivitäten im neuen Reisetagebuch ab. Jeden Monat gibt es ein wechselndes, thematisch abgestimmtes Set von Aktivitäten. Diese Aktivitäten bieten euch die Gelegenheit auf bis zu 500 zusätzliche Händlerdevisen. Ihr könnt jeden Monat nur eine bestimmte Menge Devisen durch den Abschluss von Aktivitäten verdienen, ihr müsst also nicht jeden Monat alle Aktivitäten im Tagebuch abschließen. Euch steht eine Reihe von spannenden Aktivitäten im Spiel offen, aus denen ihr auswählen könnt, um leicht an Devisen zu kommen. Spieler können Devisen ganz einfach beim Spielen verdienen, etwa durch das Abschließen von Quests, bei Kämpfen auf Schlachtfeldern, durch die Teilnahme an Feiertagsaktivitäten oder in Dungeons auf Mythisch+. Ihr könnt aber auch an Aktivitäten teilnehmen, die extra für den jeweiligen Monat erdacht wurden.

Einen Gegenstand festhalten

Keine Sorge, falls ihr euch gegen Ende des Monats den einen Gegenstand noch nicht geholt habt, der für euch ein „absolutes Muss“ ist. Ihr könnt einen Gegenstand „festhalten“, damit ihr ihn später erwerben könnt. Wenn ihr einen Gegenstand festhaltet, bleibt er beim Monatswechsel verfügbar, bis er erworben oder ausgetauscht wird.

Falls die Angebote dieses Monats nicht nach eurem Geschmack waren, könnt ihr eure Händlerdevisen ganz einfach für später aufsparen. Nicht ausgegebene Devisen laufen euch nicht davon, sondern werden in den nächsten Monat mitgenommen.