WoW Handelsposten Juli 2026: Feuerwerkraketen, Reittiere und neue Belohnungen
Im Juli steht der Handelsposten in World of Warcraft wieder mit einer bunten Auswahl an neuen und altbekannten Schätzen für dich bereit. In den Hauptstädten kannst du deine verdienten Händlerdevisen gegen farbenfrohe Reittiere, Haustiere und Transmogrifizierungen eintauschen. Wenn du diesen Monat fleißig Aktivitäten abschließt und dein Reisetagebuch füllst, wartet zudem eine explosive Bonusbelohnung auf dich.
- Zentrale Orte: Du findest die Handelsposten bei Tawney und Wilder (T&W) direkt außerhalb des Magierviertels in Sturmwind sowie bei Zen'shiri neben der Feste Grommash in Orgrimmar. Zudem haben beide Händler neue Vertretungen in Dornogal (die Schmiedegründe) und im erneuerten Silbermond geöffnet.
- Besondere Angebote: Diesen Monat kehren die früheren Aktionshaustiere „Lungerbot 9000“ und „Wagnisbot 9000“ für jeweils 250 Händlerdevisen zurück. Als Reittiere stehen unter anderem das „Streitross der heulenden Banshee“ sowie die „X-TREM Feuerwerkrakete der Schwarzmeer AG“ bereit.
- Bonusbelohnung: Wenn du die Leiste deines Reisetagebuchs im Abenteuerführer (UMSCHALT + J) durch Aktivitäten vollständig füllst, erhältst du das exklusive Reittier „X-TREM Feuerwerkrakete des Bilgewasserkartells“.
- Funktionsweise: Du erhältst zu Beginn des Monats automatisch 500 Händlerdevisen aus der Truhe des Sammlers, sofern dein Account aktiv und ohne Beanstandungen ist. Durch Aktivitäten im Reisetagebuch kannst du dir bis zu 500 zusätzliche Devisen erspielen. Nicht genutzte Devisen verfallen nicht, und du kannst einen Gegenstand einfrieren, um ihn im nächsten Monat zu kaufen.
Der Handelsposten im Juli steht mit einem Füllhorn voller Reittiere, Transmogrifizierungen und Waffen in den Startlöchern, um eure Sammlung farbenfroh aufleuchten zu lassen. Spieler können Aktivitäten abschließen, um Händlerdevisen zu verdienen, von den Verlassenen inspirierte Gegenstände erstehen und das Reisetagebuch füllen, um mit der Bonusbelohnung für diesen Monat abzuheben – dem Reittier 'X-TREM Feuerwerkrakete des Bilgewasserkartells'.
Besucht T&W** (Tawney und Wilder) direkt außerhalb des Magierviertels in Sturmwind oder den Handelsposten Zen'shiri neben der Feste Grommash in Orgrimmar, um einen Blick auf die neuesten verfügbaren Waren*** zu werfen. Spielercharaktere können zudem den Handelsposten in den Hauptstädten Dornogal (die Schmiedegründe) auf der Insel von Dorn und im erneuerten Silbermond besuchen, wo sowohl Vertreter von Tawney und Wilder als auch des Handelspostens Zen'shiri die Türen für sie öffnen.
Schaut euch das Sortiment für Juli an
Reit- und Haustiere
Diesen Monat treffen die früheren Aktionshaustiere Lungerbot 9000 und Wagnisbot 9000 zum ersten Mal im Handelsposten ein.
Gegenstandsname
Gegenstandstyp
Kosten
Lungerbot 9000
Haustier
250 Händlerdevisen
Wagnisbot 9000
Haustier
250 Händlerdevisen
Streitross der heulenden Banshee
Reittier
575 Händlerdevisen
Reittier
700 Händlerdevisen
Rüstungstransmogrifikationsvorlagen
Gegenstandsname
Gegenstandstyp
Kosten
Wolkige gebänderte Kriegspantoffeln
Füße
20 Händlerdevisen
Wolkige gebänderte Kriegsbeinwickel
Füße
20 Händlerdevisen
Wolkenblauer Dünenstoffgürtel
Taille
30 Händlerdevisen
Wolkenblauer Dünenstoffrock Beine 35 Händlerdevisen Wolkenblaue Dünenstoffweste Brust 35 Händlerdevisen Hohe wolkenblaue Banditenstiefel Füße 40 Händlerdevisen Wolkiger kurzer Kriegsrock Beine 40 Händlerdevisen Wolkiger langer Kriegsrock Beine 40 Händlerdevisen Modischer schneeweißer Zylinder Kopf 50 Händlerdevisen Gürtel des Bothirten Taille 50 Händlerdevisen Klassische azurblaue Augenklappe Kopf 50 Händlerdevisen Wolkige Wintermütze Kopf 50 Händlerdevisen Krone aus wolkenblauen Frühlingsblumen Kopf 50 Händlerdevisen Wolkiger kurzer Kriegsrock mit Beinwickeln Beine 50 Händlerdevisen Wolkiger langer Kriegsrock mit Beinwickeln Beine 50 Händlerdevisen Wolkenblauer Hut des Revolverhelden Kopf 50 Händlerdevisen Violette Schürze des Bothirten Wappenrock 100 Händlerdevisen Karmesinrote Schürze des Bothirten Wappenrock 100 Händlerdevisen Köcher von Quel'Danil Rücken 100 Händlerdevisen Ensemble: Wolkiger Trainingsanzug Brust und Beine 100 Händlerdevisen Ensemble: Wolkiges Gewand des Zauberers Kopf und Rücken/Umhang 100 Händlerdevisen Köcher der heulenden Banshee Rücken 175 Händlerdevisen Kessel der heulenden Banshee Rücken 200 Händlerdevisen Ensemble: Küstenkleidung des Dorfbewohners Kopf, Brust, Taille, Beine, Füße und Hände 440 Händlerdevisen Ensemble: Küstenkollektion des Dorfbewohners Kopf, Brust, Taille, Beine, Füße und Hände 440 Händlerdevisen Ensemble: Sammlung der heulenden Banshee Schulter, Brust, Brust/Robe, Taille, Beine, Füße, Hände, Kopf und Rücken/Umhang 700 Händlerdevisen
Waffentransmogrifikationsvorlagen
Gegenstandsname
Gegenstandstyp
Kosten
Kurzbogen von Quel'Danil Bogen 80 Händlerdevisen Zauberstab der heulenden Banshee Zauberstab 150 Händlerdevisen Langbogen der heulenden Banshee Bogen 175 Händlerdevisen Klinge der heulenden Banshee Einhandschwert 200 Händlerdevisen Streitkolben der heulenden Banshee Einhandstreitkolben 200 Händlerdevisen Kriegsgleve der heulenden Banshee Kriegsgleve 200 Händlerdevisen Großschwert der heulenden Banshee Zweihandschwert 245 Händlerdevisen Azurblauer Raketenstab des Spektakels Stab 250 Händlerdevisen Azurblauer Raketenstreitkolben des Spektakels Zweihandstreitkolben 250 Händlerdevisen Azurblaues Funkenrad des Spektakels Stab 250 Händlerdevisen Rosiger Raketenstab des Spektakels Stab 250 Händlerdevisen Rosiger Raketenstreitkolben des Spektakels Zweihandstreitkolben 250 Händlerdevisen Rosiges Funkenrad des Spektakels Stab 250 Händlerdevisen
Die Bonusbelohnung für diesen Monat
Schließt Aktivitäten ab, um die Leiste oben im Reisetagebuch innerhalb des Abenteuerführers (UMSCHALT + J)*** zu füllen und ihr erhaltet die Bonusbelohnung für diesen Monat – die X-TREM Feuerwerkrakete des Bilgewasserkartells (Reittier). Schnallt euch an und hebt ab auf einem gewagten neuen Reittier, dafür geschaffen, euch mit einem blauen Blitz direkt in eure Abenteuer zu katapultieren.
So funktioniert’s
Holt euch jeden Monat Devisen
Zu Beginn jeden Monats erhalten Spieler mit einem aktiven Account ohne Beanstandungen automatisch 500 Händlerdevisen aus der Truhe des Sammlers. Wenn ihr zu Beginn des neuen Monats keine aktive Spielzeit auf eurem Account habt oder über kein Abonnement verfügt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eure Devisen werden eurem Account am ersten Tag des Monats gutgeschrieben, an dem ihr Spielzeit oder ein aktives Abonnement habt. Die Menge ist für alle Spieler gleich, unabhängig davon, wie ihr für eure Spielzeit bezahlt.
Das Reisetagebuch
Schließt monatliche Aktivitäten im neuen Reisetagebuch ab. Jeden Monat gibt es ein wechselndes, thematisch abgestimmtes Set von Aktivitäten. Diese Aktivitäten bieten euch die Gelegenheit auf bis zu 500 zusätzliche Händlerdevisen. Ihr könnt jeden Monat nur eine bestimmte Menge Devisen durch den Abschluss von Aktivitäten verdienen, ihr müsst also nicht jeden Monat alle Aktivitäten im Tagebuch abschließen. Euch steht eine Reihe von spannenden Aktivitäten im Spiel offen, aus denen ihr auswählen könnt, um leicht an Devisen zu kommen. Spieler können Devisen ganz einfach beim Spielen verdienen, etwa durch das Abschließen von Quests, bei Kämpfen auf Schlachtfeldern, durch die Teilnahme an Feiertagsaktivitäten oder in Dungeons auf Mythisch+. Ihr könnt aber auch an Aktivitäten teilnehmen, die extra für den jeweiligen Monat erdacht wurden.
Einen Gegenstand festhalten
Keine Sorge, falls ihr euch gegen Ende des Monats den einen Gegenstand noch nicht geholt habt, der für euch ein „absolutes Muss“ ist. Ihr könnt einen Gegenstand „festhalten“, damit ihr ihn später erwerben könnt. Wenn ihr einen Gegenstand festhaltet, bleibt er beim Monatswechsel verfügbar, bis er erworben oder ausgetauscht wird.
Falls die Angebote dieses Monats nicht nach eurem Geschmack waren, könnt ihr eure Händlerdevisen ganz einfach für später aufsparen. Nicht ausgegebene Devisen laufen euch nicht davon, sondern werden in den nächsten Monat mitgenommen.
Quelle: Blizzard
Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.Zurück zur Übersicht
Kommentare: