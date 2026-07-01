WoW Patch 12.1: Berufs-Reset, UI-Verbesserungen und Bugfixes

Mit Patch 12.1 erhält World of Warcraft weitere Verbesserungen für den Spielalltag. Basierend auf deinem Feedback konzentrieren sich die Entwickler auf breitgefährte Verbesserungen am Spielerlebnis, die auf Klarheit, Zuverlässigkeit und weniger Unterbrechungen im täglichen Spiel abzielen.

„Fluch von Ula'tek“ stattet World of Warcraft mit anhaltenden Verbesserungen am Spielerlebnis aus, wobei die Updates darauf abzielen, frustrierende Aspekte im täglichen Spiel zu verringern und die Ausführung herkömmlicher Aktivitäten leichter zu machen. Seit Inhaltsupdate 12.0.5 bauen wir gezielt auf eurem Feedback auf, um euer Erlebnis im Spiel zu verbessern.

Diese Arbeit, die vor Kurzem mit Hotfixes und zusätzlichen Updates in „Midnight: Enthüllungen“ begann, wird in „Fluch von Ula'tek“ mit einem Fokus auf breitgefächerte Updates für das Spielerlebnis fortgeführt, die auf Klarheit, Zuverlässigkeit und weniger Unterbrechungen abzielen.

Bereits bestehende Verbesserungen am Spielerlebnis

Mehrere Updates, die mit diesen Optimierungen zusammenhängen, sind bereits seit den Hotfixes 12.0.5 sowie dem Inhaltsupdate „Midnight: Enthüllungen“ live und beheben auffällige Fehler, Fortschritts-Blockaden und einige Ecken und Kanten im täglichen Spiel.

Verbesserte Leistung in Silbermond: Dank Änderungen am Back-End können Abschnitte von Silbermond nun mehr Spieler gleichzeitig verarbeiten, wodurch das Gebiet lebendiger und dynamischer wirkt, ohne dabei an Leistung zu verlieren. Die Schwellen wurden erhöht, um dem Gebiet einen lebendigeren und stärker bevölkerten Flair zu verleihen, es aber zu geschäftigeren Zeiten auch stabiler zu halten.

Dank Änderungen am Back-End können Abschnitte von Silbermond nun mehr Spieler gleichzeitig verarbeiten, wodurch das Gebiet lebendiger und dynamischer wirkt, ohne dabei an Leistung zu verlieren. Die Schwellen wurden erhöht, um dem Gebiet einen lebendigeren und stärker bevölkerten Flair zu verleihen, es aber zu geschäftigeren Zeiten auch stabiler zu halten. Schnellerer Aktivitätenfortschritt: Die Fortschrittsraten für Beutejagden wurden auf niedrigeren Rängen erhöht, um das Freischalten der dazugehörigen Story-Quests und des Alptraummodus einfacher zu gestalten.

Die Fortschrittsraten für Beutejagden wurden auf niedrigeren Rängen erhöht, um das Freischalten der dazugehörigen Story-Quests und des Alptraummodus einfacher zu gestalten. Verbesserungen beim Plündern: Wir haben einen kleinen, gemeinen Fehler aufgespürt und behoben, der dazu führen konnte, dass Bereichs- und automatisches Plündern hin und wieder fehlgeschlagen sind. Sagt uns bitte Bescheid, falls dieses Problem bei euch weiter auftritt.

Wir haben einen kleinen, gemeinen Fehler aufgespürt und behoben, der dazu führen konnte, dass Bereichs- und automatisches Plündern hin und wieder fehlgeschlagen sind. Sagt uns bitte Bescheid, falls dieses Problem bei euch weiter auftritt. Lohnenswertere wöchentliche Aktivitäten: Wöchentliche Quests, der Ruf des Tiefenforschers und Dungeonquests gewähren nun mehr Erfahrung.

Wöchentliche Quests, der Ruf des Tiefenforschers und Dungeonquests gewähren nun mehr Erfahrung. Verringerte Reparaturkosten: Kampf-Ereignisse wie das Schwingen einer Waffe oder das Blocken mit einem Schild verursachen keinen Haltbarkeitsverlust durch „Verschleiß“ mehr.

Was euch in „Fluch von Ula'tek“ erwartet

Die nächste Reihe an Updates zur Verbesserung des Spielerlebnisses konzentriert sich auf klarere Ziele, geschmeidigeren Fortschritt, eine leichtere Verwaltung von Account und Benutzeroberfläche und die Behebung sichtbarer Fehler.

Kommentar der Entwickler: „Fluch von Ula'tek“ legt besonderen Fokus darauf, mehrere Updates zur Verbesserung des Spielerlebnisses in World of Warcraft zu identifizieren und zu behandeln. Im Laufe der Tests auf dem PTR kann dieser Abschnitt mit weiteren Funktionen und Fehlerbehebungen ergänzt werden.

Fortschritt, Annehmlichkeiten und Belohnungsklarheit

In „Fluch von Ula'tek“ werden wir eine einmalige Zurücksetzung des Berufswissens hinzufügen (einmal pro Beruf), mit der alle ausgegebenen Wissenspunkte zurückgesetzt und von den Spielern neu verteilt werden können.

Wir verringern die Kosten der meisten hergestellten Behausungsdekorationen von Midnight, um den Spielern mehr Freiraum zu bieten, ihr Haus so zu gestalten, wie sie es sich wünschen.

Kommende Dienste der Leerenschmiede werden in Saison 2 in Silbermond verfügbar sein, um den Spielern an einem zentraleren Ort Zugriff darauf zu bieten.

Verbesserungen an der Benutzeroberfläche

Wir fügen der Benutzeroberfläche die Option hinzu, Karten-Koordinaten anzuzeigen.

Wir fügen accountweite Einstellungen für das automatische Plündern ein, die es erleichtern, bevorzugte Einstellungen über alle Charaktere hinweg konsistent beizubehalten.

Kommentar der Entwickler: Wir fangen mit dem automatischen Plündern an, werden aber in Zukunft an weiteren accountweiten Einstellungen für die Benutzeroberfläche arbeiten.

Filter im Auktionshaus bleiben nach dem Schließen und erneuten Öffnen des Fensters bestehen, damit Spieler ihre vorherigen Suchen schneller fortsetzen können.

Wir fügen dem Reiter für Währungen einklappbare Gruppen hinzu, um einen besseren Überblick über die verfügbaren Währungen zu schaffen.

Wir fügen dem Reiter für Erfolge in der Benutzeroberfläche eine „Zurück“-Schaltfläche hinzu.

Wir fügen dem Bearbeitungsmodus der Benutzeroberfläche das Feld für „Kontrollverlust“ hinzu.

Nennenswerte Fehlerbehebungen

Zusätzlich zu vielen anderen Fehlerbehebungen in „Fluch von Ula'tek“ wollten wir ein paar nennenswerte Probleme erwähnen, die wir als Teil dieser Verbesserungen in Angriff genommen haben, weil sie entweder schon länger bestehen oder im Spielerfeedback oft angesprochen wurden. Die Liste ist nicht vollständig, aber diese Fehlerbehebungen repräsentieren Bereiche, in denen gezielte Änderungen tagtägliche Aktivitäten geschmeidiger und zuverlässiger gestalten sollten.

Wir haben einige wiederkehrende Muster identifiziert, die dazu führen konnten, dass Spieler in der Außenwelt zu lange im Kampf verblieben. Damit werden nicht alle diese Situationen ausgebügelt, aber in „Fluch von Ula'tek“ sollte dies nun deutlich seltener vorkommen.

Wir haben einen Fehler behoben, der dazu führte, dass transmogrifizierte Ausrüstung bei der Charakterauswahl manchmal falsch angezeigt wurde.

Es wurde ein seltener Fehler behoben, durch den Valeera in Tiefen manchmal plötzlich starb.

Wir haben einen Fehler behoben, durch den Spieler beim Fliegen vom Immersangwald nach Zul'Aman manchmal unfreiwillig zum Absitzen gezwungen wurden.

Verbesserung der Spielererfahrung

Verbesserungen des Spielerlebnisses hängen oft von den Details ab. In „Fluch von Ula'tek“ und darüber hinaus werden wir weiterhin nach Möglichkeiten suchen, World of Warcraft leichter zu navigieren und angenehmer zu spielen zu machen. Wir wissen all euer Feedback zu Verbesserungsmöglichkeiten der Spielererfahrung in World of Warcraft wirklich zu schätzen und werden weiterhin alles geben, um diese Verbesserungsmöglichkeiten in Angriff zu nehmen, sobald diese aufkommen.

Das Spielerfeedback hilft uns dabei, festzulegen, wo diese Updates am meisten bewirken können. Weitere Details findet ihr im Laufe des Tests in den Patchnotes zu „Fluch von Ula'tek“.