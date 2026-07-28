Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0.7
WoWNewsarchivJuli 2026WoW Patch 12.1: Valeeras Gifte werden in Tiefen frei wählbar

WoW Patch 12.1: Valeeras Gifte werden in Tiefen frei wählbar

Geschrieben von Telias am 28.07.2026 um 09:08
Inhaltsverzeichnis
  1. Drei Gifte stehen zur Auswahl

Mit Patch 12.1 erhält Valeera Sanguinar eine kleine, aber praktische Neuerung für Tiefen. Ihre Gifte sind künftig nicht mehr fest an ihre gewählte Rolle gebunden. Stattdessen kannst du sie direkt über das Menü für Begleitervorräte auswählen. Die Auswahl funktioniert wie bei den Kuriositäten und gibt dir mehr Kontrolle darüber, wie du neue und bestehende Tiefen in Saison 2 von Midnight angehst.

Patch 12.1: Valeera Sanguinar erhält frei wählbare Gifte für Tiefen

Bisher war jedes Gift einer bestimmten Rolle von Valeera zugeordnet und wurde automatisch aktiviert, wenn du sie als Tank, Schadensausteiler oder Heiler eingesetzt hast. Mit Patch 12.1 wurden die drei Fähigkeiten aus den jeweiligen Rollenkategorien entfernt und in der neuen Kategorie Gifte zusammengefasst. Dort kannst du eines der drei Gifte auswählen, wobei immer nur ein Gift gleichzeitig aktiv sein kann.

Drei Gifte stehen zur Auswahl

Je nachdem, welchen Effekt du für deine nächste Tiefe benötigst, kannst du zwischen den folgenden drei Giften wechseln:

  • Toxin der Blutgruft
    Valeera überzieht ihre Waffen und die Waffen ihrer Verbündeten mit einem entkräftenden Gift. Von diesen vergifteten Waffen getroffene Gegner verursachen 20 Sek. lang 10% weniger Schaden und ihr Tempo wird um 10% verringert. Vor Patch 12.1 war dieses Gift Valeeras Tankrolle zugeordnet.
  • Gift des vergessenen Meisters
    Valeera überzieht ihre Waffen und die Waffen ihrer Verbündeten mit einem uralten Gift, dessen Wirksamkeit im Laufe der Zeit zunimmt und das sämtlichen verursachten Schaden um 5% erhöht. Dieser Effekt erhält im Kampf alle 3 Sek. einen Stapel, bis zu 5. Wenn der Träger der vergifteten Waffe Schaden erleidet, werden alle Stapel entfernt. Vor Patch 12.1 gehörte dieses Gift zu Valeeras Rolle als Schadensausteiler.
  • Seelenlechzergift
    Valeera überzieht ihre Waffen und die Waffen ihrer Verbündeten mit einem boshaften Gift, das Lebensraub, Vermeidung und Geschwindigkeit um 10% erhöht. Vor Patch 12.1 war dieses Gift Valeeras Heilerrolle zugeordnet.
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