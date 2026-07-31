Spiel:
World of Warcraft
Addon:
Midnight
Version:
Patch 12.0.7
WoWNewsarchivJuli 2026WoW: Handelsposten im August bringt Western-Transmogs und Feuerrad

WoW: Handelsposten im August bringt Western-Transmogs und Feuerrad

Geschrieben von Telias am 31.07.2026 um 09:57

Im August erwartet dich im Handelsposten von World of Warcraft ein Sortiment im Western-Stil. Zur Auswahl stehen mehrere Reittiere, Rüstungs- und Waffentransmogrifikationen sowie zahlreiche schwarz-weiße Gegenstände. Durch monatliche Aktivitäten sammelst du Händlerdevisen und kannst dir zusätzlich das Ensemble „Mitternächtlicher Gesetzloser“ als Bonusbelohnung sichern.

Handelsposten im August 2026 - World of Warcraft
  • Monatliches Thema: Western-Showdown mit Gesetzeshütern und Gesetzlosen
  • Neue Angebote: Reittiere, Rüstungstransmogrifikationen und Waffenvorlagen
  • Besonderes Reittier: Das Hassgeschmiedete Feuerrad erscheint erstmals im Handelsposten
  • Bonusbelohnung: Ensemble „Mitternächtlicher Gesetzloser“
  • Währung: Händlerdevisen erhältst du über die monatlichen Aktivitäten im Reisetagebuch

Der Handelsposten im August liefert einen Showdown und hält eine Reihe an Reittieren, Transmogs, Waffen und schwarz-weißen Stilen bereit, mit denen ihr eurer Sammlung einen markanten neuen Look verleihen könnt. Spieler können Aktivitäten abschließen, um Händlerdevisen zu verdienen, das Reisetagebuch zu füllen und mit der Bonusbelohnung für diesen Monat den nächsten Saloon aufzumischen – das Transmogrifikationsset „Ensemble: Mitternächtlicher Gesetzloser“.

Besucht T&W** (Tawney und Wilder) direkt außerhalb des Magierviertels in Sturmwind oder den Handelsposten Zen'shiri neben der Feste Grommash in Orgrimmar, um einen Blick auf die neuesten verfügbaren Waren*** zu werfen. Spielercharaktere können zudem den Handelsposten in den Hauptstädten Dornogal (die Schmiedegründe) auf der Insel von Dorn und im erneuerten Silbermond besuchen, wo sowohl Vertreter von Tawney und Wilder als auch des Handelspostens Zen'shiri die Türen für sie öffnen.

Schaut euch das Sortiment für August an

Reittiere

alternate-image-name

Hassgeschmiedetes Feuerrad
Reittier
„Dieses abgefahrene Todesrad ermöglicht es Euch, auf Euren eigenen Kreuzzug des brennenden Gummis aufzubrechen!“

alternate-image-name

Ödlandbussard
Reittier
„Diese weißen Bussarde gehören zu den seltensten Vögeln im gesamten Ödland. Mit Glück können geschickte Jäger Gerüchten zufolge aber einen fangen und zum Kampf abrichten.“

Diesen Monat trifft das frühere Aktionsreittier „Hassgeschmiedetes Feuerrad“ zum ersten Mal im Handelsposten ein.

Gegenstandsname

Gegenstandstyp

Kosten
Hassgeschmiedetes Feuerrad Reittier 500 Händlerdevisen
Ödlandbussard Reittier 550 Händlerdevisen
Königliches Brett des Großmeisters Reittier 700 Händlerdevisen

Rüstungstransmogrifikationsvorlagen

Ensemble: Munition des Schützen
(Links) Rücken/Köcher und (Rechts) Rücken/Munitionsbeutel
„Enthält einen Köcher und einen Geschossbeutel.“

Ensemble: Gesetzeshüter des Ödlands
Kopf x2, Brust, Henmd, Schultern x2, Umhang/Rücken, Taille, Hände, Beine x2, Füße x2
„Greift nach dem Himmel!“

Ensemble: Rechtschaffener Gesetzeshüter
Kopf x2, Brust, Henmd, Schultern x2, Umhang/Rücken, Taille, Hände, Beine x2, Füße x2
„Wer die Gesetzeshüter ruft, sollte sich hüten.“

Gegenstandsname

Gegenstandstyp

Kosten
Mitternachtsdunkler Dünenstoffgürtel Taille 30 Händlerdevisen
Schneeweißer Dünenstoffgürtel Taille 30 Händlerdevisen
Mitternachtsdunkle Dünenstoffweste Brust 35 Händlerdevisen
Schneeweißer Dünenstoffrock Beine 35 Händlerdevisen
Mitternachtsdunkler Dünenstoffrock Beine 35 Händlerdevisen
Schneeweiße Dünenstoffweste Brust 35 Händlerdevisen
Hohe mitternachtsschwarze Banditenstiefel Füße 40 Händlerdevisen
Hohe schneeweiße Banditenstiefel Füße 40 Händlerdevisen
Klassische weiße Augenklappe Kopf 50 Händlerdevisen
Klassische Mitternachtsaugenklappe Kopf 50 Händlerdevisen
Verschneite Wintermütze Kopf 50 Händlerdevisen
Mitternächtliche Wintermütze Kopf 50 Händlerdevisen
Mitternachtsschwarzer Hut des Revolverhelden Kopf 50 Händlerdevisen
Karottenroter Hut des Revolverhelden Kopf 50 Händlerdevisen
Schneeweißer Hut des Revolverhelden Kopf 50 Händlerdevisen
Krone aus schneeweißen Frühlingsblumen Kopf 50 Händlerdevisen
Krone aus nachtschwarzen Frühlingsblumen Kopf 50 Händlerdevisen
Mitternachtsschwarze Maske der Selbstjustiz Kopf 50 Händlerdevisen
Schneeweiße Maske der Selbstjustiz Kopf 50 Händlerdevisen
Schneeweißer Schulterumhang des Streuners Schultern 75 Händlerdevisen
Mitternachtsschwarzer Schulterumhang des Streuners Schultern 75 Händlerdevisen
Ensemble: Mitternächtliche Kopfbedeckung des Streuners Kopf x2 100 Händlerdevisen
Ensemble: Mitternachtsschwarzer Trainingsanzug Brust und Beine 100 Händlerdevisen
Ensemble: Verschneiter Trainingsanzug Brust und Beine 100 Händlerdevisen
Ensemble: Verschneites Gewand des Zauberers Kopf und Rücken/Umhang 100 Händlerdevisen
Ensemble: Nachtschwarzes Gewand des Zauberers Kopf und Rücken/Umhang 100 Händlerdevisen
Ensemble: Munition des Schützen Munitionsbeutel/Rücken und Köcher/Rücken 200 Händlerdevisen
Ensemble: Königliches Gewand des Großmeisters Kopf, Schulter, Brust, Taille, Beine, Füße, Hände und Rücken/Umhang 550 Händlerdevisen
Ensemble: Gesetzeshüter des Ödlands Kopf x2, Brust, Henmd, Schultern x2, Umhang/Rücken, Taille, Hände, Beine x2, Füße x2 675 Händlerdevisen
Ensemble: Rechtschaffener Gesetzeshüter Kopf x2, Brust, Henmd, Schultern x2, Umhang/Rücken, Taille, Hände, Beine x2, Füße x2 675 Händlerdevisen

Waffentransmogrifikationsvorlagen

Gegenstandsname Gegenstandstyp Kosten
Königliches Bollwerk des Großmeisters Schild 100 Händlerdevisen
Königliche Axt des Großmeisters Einhandaxt 150 Händlerdevisen
Königlicher Streitkolben des Großmeisters Zweihandstreitkolben 175 Händlerdevisen
Königlicher Stab des Großmeisters Stab 175 Händlerdevisen
Messer des rechtschaffenen Gesetzeshüters Dolch 200 Händlerdevisen
Messer des Gesetzeshüters des Ödlands Dolch 200 Händlerdevisen
Handkanone des Gesetzeshüters des Ödlands Schusswaffe 200 Händlerdevisen
Handkanone des rechtschaffenen Gesetzeshüters Schusswaffe 200 Händlerdevisen
Brandeisen des Gesetzeshüters des Ödlands Einhandaxt 225 Händlerdevisen
Brandeisen des rechtschaffenen Gesetzeshüters Einhandaxt 225 Händlerdevisen

Die Bonusbelohnung für diesen Monat

alternate-image-name

Ensemble: Mitternächtlicher Gesetzloser
Transmogrifikation
Kopf x2, Brust, Henmd, Schultern x2, Umhang/Rücken, Taille, Hände, Beine x2, Füße x2
„Ich laufe hier!“

Schließt Aktivitäten ab, um die Leiste oben im Reisetagebuch innerhalb des Abenteuerführers (UMSCHALT + J)*** zu füllen und ihr erhaltet die Bonusbelohnung für diesen Monat – die Transmogrifikation Ensemble: Mitternächtlicher Gesetzloser. Fügt eurer Sammlung diesen markanten neuen Look hinzu und verdient euch mit damit eure Sporen.



Zurück zur Übersicht

So funktioniert’s

Holt euch jeden Monat Devisen

Zu Beginn jeden Monats erhalten Spieler mit einem aktiven Account ohne Beanstandungen automatisch 500 Händlerdevisen aus der Truhe des Sammlers. Wenn ihr zu Beginn des neuen Monats keine aktive Spielzeit auf eurem Account habt oder über kein Abonnement verfügt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eure Devisen werden eurem Account am ersten Tag des Monats gutgeschrieben, an dem ihr Spielzeit oder ein aktives Abonnement habt. Die Menge ist für alle Spieler gleich, unabhängig davon, wie ihr für eure Spielzeit bezahlt.

Das Reisetagebuch

Schließt monatliche Aktivitäten im neuen Reisetagebuch ab. Jeden Monat gibt es ein wechselndes, thematisch abgestimmtes Set von Aktivitäten. Diese Aktivitäten bieten euch die Gelegenheit auf bis zu 500 zusätzliche Händlerdevisen. Ihr könnt jeden Monat nur eine bestimmte Menge Devisen durch den Abschluss von Aktivitäten verdienen, ihr müsst also nicht jeden Monat alle Aktivitäten im Tagebuch abschließen. Euch steht eine Reihe von spannenden Aktivitäten im Spiel offen, aus denen ihr auswählen könnt, um leicht an Devisen zu kommen. Spieler können Devisen ganz einfach beim Spielen verdienen, etwa durch das Abschließen von Quests, bei Kämpfen auf Schlachtfeldern, durch die Teilnahme an Feiertagsaktivitäten oder in Dungeons auf Mythisch+. Ihr könnt aber auch an Aktivitäten teilnehmen, die extra für den jeweiligen Monat erdacht wurden.

Einen Gegenstand festhalten

Keine Sorge, falls ihr euch gegen Ende des Monats den einen Gegenstand noch nicht geholt habt, der für euch ein „absolutes Muss“ ist. Ihr könnt einen Gegenstand „festhalten“, damit ihr ihn später erwerben könnt. Wenn ihr einen Gegenstand festhaltet, bleibt er beim Monatswechsel verfügbar, bis er erworben oder ausgetauscht wird.

Falls die Angebote dieses Monats nicht nach eurem Geschmack waren, könnt ihr eure Händlerdevisen ganz einfach für später aufsparen. Nicht ausgegebene Devisen laufen euch nicht davon, sondern werden in den nächsten Monat mitgenommen.

Quelle: Blizzard

Zurück zur Übersicht

Verpasse keine World of Warcraft News und Guides und folge uns auf Facebook, X oder abonniere unseren RSS-Feed.

Zurück zur Übersicht



Kommentare:
World of Warcraft News
Beliebte Artikel
Diablo News

Datenschutz / Impressum / Umweltschutz / Privatsphäre

© 2003-2026 - 4Fansites, Weiterverwendung von Inhalten oder Grafiken nur mit Erlaubnis.

World of Warcraft, The Burning Crusade, Wrath of The Lich King, Cataclysm, Mists of Pandaria, Warlords of Draenor, Legion, Battle for Azeroth, Shadowlands, Dragonflight, The War Within and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment in the U.S. and/or other countries.