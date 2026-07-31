WoW: Handelsposten im August bringt Western-Transmogs und Feuerrad

Im August erwartet dich im Handelsposten von World of Warcraft ein Sortiment im Western-Stil. Zur Auswahl stehen mehrere Reittiere, Rüstungs- und Waffentransmogrifikationen sowie zahlreiche schwarz-weiße Gegenstände. Durch monatliche Aktivitäten sammelst du Händlerdevisen und kannst dir zusätzlich das Ensemble „Mitternächtlicher Gesetzloser“ als Bonusbelohnung sichern.

Monatliches Thema: Western-Showdown mit Gesetzeshütern und Gesetzlosen

Western-Showdown mit Gesetzeshütern und Gesetzlosen Neue Angebote: Reittiere, Rüstungstransmogrifikationen und Waffenvorlagen

Reittiere, Rüstungstransmogrifikationen und Waffenvorlagen Besonderes Reittier: Das Hassgeschmiedete Feuerrad erscheint erstmals im Handelsposten

Das Hassgeschmiedete Feuerrad erscheint erstmals im Handelsposten Bonusbelohnung: Ensemble „Mitternächtlicher Gesetzloser“

Ensemble „Mitternächtlicher Gesetzloser“ Währung: Händlerdevisen erhältst du über die monatlichen Aktivitäten im Reisetagebuch

Der Handelsposten im August liefert einen Showdown und hält eine Reihe an Reittieren, Transmogs, Waffen und schwarz-weißen Stilen bereit, mit denen ihr eurer Sammlung einen markanten neuen Look verleihen könnt. Spieler können Aktivitäten abschließen, um Händlerdevisen zu verdienen, das Reisetagebuch zu füllen und mit der Bonusbelohnung für diesen Monat den nächsten Saloon aufzumischen – das Transmogrifikationsset „Ensemble: Mitternächtlicher Gesetzloser“. Besucht T&W** (Tawney und Wilder) direkt außerhalb des Magierviertels in Sturmwind oder den Handelsposten Zen'shiri neben der Feste Grommash in Orgrimmar, um einen Blick auf die neuesten verfügbaren Waren*** zu werfen. Spielercharaktere können zudem den Handelsposten in den Hauptstädten Dornogal (die Schmiedegründe) auf der Insel von Dorn und im erneuerten Silbermond besuchen, wo sowohl Vertreter von Tawney und Wilder als auch des Handelspostens Zen'shiri die Türen für sie öffnen. Schaut euch das Sortiment für August an Reittiere Hassgeschmiedetes Feuerrad

Reittier

„Dieses abgefahrene Todesrad ermöglicht es Euch, auf Euren eigenen Kreuzzug des brennenden Gummis aufzubrechen!“ Ödlandbussard

Reittier

„Diese weißen Bussarde gehören zu den seltensten Vögeln im gesamten Ödland. Mit Glück können geschickte Jäger Gerüchten zufolge aber einen fangen und zum Kampf abrichten.“ Diesen Monat trifft das frühere Aktionsreittier „Hassgeschmiedetes Feuerrad“ zum ersten Mal im Handelsposten ein. Gegenstandsname Gegenstandstyp Kosten Hassgeschmiedetes Feuerrad Reittier 500 Händlerdevisen Ödlandbussard Reittier 550 Händlerdevisen Königliches Brett des Großmeisters Reittier 700 Händlerdevisen Rüstungstransmogrifikationsvorlagen Krone aus nachtschwarzen Frühlingsblumen

Kopf

„Leben allein ist nicht genug... Man braucht Sonne, Freiheit und einen kleinen Blumenkranz.“ Krone aus schneeweißen Frühlingsblumen

Kopf

„Leben allein ist nicht genug... Man braucht Sonne, Freiheit und einen kleinen Blumenkranz.“

Karottenroter Hut des Revolverhelden

Kopf

„Das Hutband ist nur Zierde, aber der Hut ist wichtig fürs Geschäft.“

Mitternachtsschwarzer Hut des Revolverhelden

Kopf

„Das Hutband ist nur Zierde, aber der Hut ist wichtig fürs Geschäft.“ Schneeweißer Hut des Revolverhelden

Kopf

„Das Hutband ist nur Zierde, aber der Hut ist wichtig fürs Geschäft.“



Ensemble: Munition des Schützen

(Links) Rücken/Köcher und (Rechts) Rücken/Munitionsbeutel

„Enthält einen Köcher und einen Geschossbeutel.“

Ensemble: Gesetzeshüter des Ödlands

Kopf x2, Brust, Henmd, Schultern x2, Umhang/Rücken, Taille, Hände, Beine x2, Füße x2

„Greift nach dem Himmel!“

Ensemble: Rechtschaffener Gesetzeshüter

Kopf x2, Brust, Henmd, Schultern x2, Umhang/Rücken, Taille, Hände, Beine x2, Füße x2

„Wer die Gesetzeshüter ruft, sollte sich hüten.“

Waffentransmogrifikationsvorlagen

Handkanone des rechtschaffenen Gesetzeshüters

Schusswaffe

„Es gibt zwei Arten von Leuten auf der Welt: Die mit geladenen Waffen und die, die graben.“ Handkanone des Gesetzeshüters des Ödlands

Schusswaffe

„Jede Pistole hat ihren eigenen Klang.“





Messer des rechtschaffenen Gesetzeshüters

Dolch

„Es gibt zwei Arten von Leuten auf der Welt: Die mit einem Seil um den Hals und die, die für das durchschneiden zuständig sind.“ Messer des Gesetzeshüters des Ödlands

Dolch

„Nicht jedes Duell wartet auf die Mittagsstunde.“



Brandeisen des rechtschaffenen Gesetzeshüters

Einhandstreitkolben

„Brandmarkt nicht das Vieh, sondern den Käufer. Der läuft eher davon.“ Brandeisen des Gesetzeshüters des Ödlands

Einhandstreitkolben

„Fast so heiß wie Ihr.“





Die Bonusbelohnung für diesen Monat

Ensemble: Mitternächtlicher Gesetzloser

Transmogrifikation

Kopf x2, Brust, Henmd, Schultern x2, Umhang/Rücken, Taille, Hände, Beine x2, Füße x2

„Ich laufe hier!“

Schließt Aktivitäten ab, um die Leiste oben im Reisetagebuch innerhalb des Abenteuerführers (UMSCHALT + J)*** zu füllen und ihr erhaltet die Bonusbelohnung für diesen Monat – die Transmogrifikation Ensemble: Mitternächtlicher Gesetzloser. Fügt eurer Sammlung diesen markanten neuen Look hinzu und verdient euch mit damit eure Sporen.

So funktioniert’s

Holt euch jeden Monat Devisen

Zu Beginn jeden Monats erhalten Spieler mit einem aktiven Account ohne Beanstandungen automatisch 500 Händlerdevisen aus der Truhe des Sammlers. Wenn ihr zu Beginn des neuen Monats keine aktive Spielzeit auf eurem Account habt oder über kein Abonnement verfügt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Eure Devisen werden eurem Account am ersten Tag des Monats gutgeschrieben, an dem ihr Spielzeit oder ein aktives Abonnement habt. Die Menge ist für alle Spieler gleich, unabhängig davon, wie ihr für eure Spielzeit bezahlt.

Das Reisetagebuch

Schließt monatliche Aktivitäten im neuen Reisetagebuch ab. Jeden Monat gibt es ein wechselndes, thematisch abgestimmtes Set von Aktivitäten. Diese Aktivitäten bieten euch die Gelegenheit auf bis zu 500 zusätzliche Händlerdevisen. Ihr könnt jeden Monat nur eine bestimmte Menge Devisen durch den Abschluss von Aktivitäten verdienen, ihr müsst also nicht jeden Monat alle Aktivitäten im Tagebuch abschließen. Euch steht eine Reihe von spannenden Aktivitäten im Spiel offen, aus denen ihr auswählen könnt, um leicht an Devisen zu kommen. Spieler können Devisen ganz einfach beim Spielen verdienen, etwa durch das Abschließen von Quests, bei Kämpfen auf Schlachtfeldern, durch die Teilnahme an Feiertagsaktivitäten oder in Dungeons auf Mythisch+. Ihr könnt aber auch an Aktivitäten teilnehmen, die extra für den jeweiligen Monat erdacht wurden.

Einen Gegenstand festhalten

Keine Sorge, falls ihr euch gegen Ende des Monats den einen Gegenstand noch nicht geholt habt, der für euch ein „absolutes Muss“ ist. Ihr könnt einen Gegenstand „festhalten“, damit ihr ihn später erwerben könnt. Wenn ihr einen Gegenstand festhaltet, bleibt er beim Monatswechsel verfügbar, bis er erworben oder ausgetauscht wird.

Falls die Angebote dieses Monats nicht nach eurem Geschmack waren, könnt ihr eure Händlerdevisen ganz einfach für später aufsparen. Nicht ausgegebene Devisen laufen euch nicht davon, sondern werden in den nächsten Monat mitgenommen.

Quelle: Blizzard

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