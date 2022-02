Diese Woche in World of Warcraft - 2. bis 8. Februar

Mit den Wartungsarbeiten jeden Mittwoch ändern sich die Ereignisse in World of Warcraft von Woche zu Woche. In diesem Artikel fassen wir die aktuellen Events, Weltbosse, Mythisch+ Affixe, Freischaltungen und weitere neue Dinge für Shadowlands aus dieser Woche zusammen.

PvP-Rauferei: Tiefenwindschuss

Die Rauferei in dieser Woche nennt sich Tiefenwindschuss. Raufereien treten wir über das Gruppensuche-Tool (Hotkey "i") unter der Kategorie "Spieler gegen Spieler -> Ungewertet" bei. Die dazugehörige Aufgabe Mal was anderes erhalten wir automatisch, sobald wir die Rauferei betreten.

Könnt ihr euch im Prallball behaupten? Wenn ihr in dieser Rauferei gewinnen wollt, müsst ihr an euren Fertigkeiten arbeiten, denn ganz Pandaria ist verrückt nach Prallball. Holt euch so schnell wie möglich den Ball aus der Mitte der Karte, den nördlichen oder den südlichen Minen, bringt ihn in die gegnerische Basis und riskiert dann einen atemberaubenden Fernwurf oder beeindruckt eure Gegner mit einem Korbleger.

Bonusereignis: Arenageplänkel

Zum Arenageplänkel melden wir uns über den Dungeonbrowser (Standardbelegung: I-Taste) ab Charakterstufe 15 an. Dort wählen wir die Kategorie Spieler gegen Spieler aus. In der Unterkategorie „Ungewertet“ finden wir die Anmeldung für 2vs2- und 3vs3- Arenageplänkel. Während dieses Bonusereignis aktiv ist, bekommen wir 50% mehr Ehrenpunkte bei Arenageplänkel-Kämpfen.

Die wöchentliche Aufgabe "Die Arena ruft" erhalten wir von Verwalter Kah-Toll in der Nähe der großen Schatzkammer in Oribos.

Liebe liegt in der Luft

Vom 7. bis 21. Februar findet das Weltereignis mit dem Namen Liebe liegt in der Luft statt. Viele Wachen und Einwohner verbringen in den Hauptstädten ihren Tag damit, Geschenke an andere verliebte Bürger zu verteilen oder solche zu erhalten. Alles wissenswerte zu diesem Weltereignis gibt es in unserem Guide zur Liebe liegt in der Luft.

Dunkelmond-Jahrmarkt

Der Dunkelmond-Jahrmarkt findet vom 6. bis 12. Februar statt. Es gibt zwar keine neuen Attraktionen in Shadowlands, ein Besuch lohnt sich aber dennoch. Beim Dunkelmond-Jahrmarkt bekommen wir einen Ruf-Buff, welchen wir für die neuen Fraktionen gut gebrauchen können und Quests mit denen wir unsere Berufe kostenlos und schnell leveln.

Mondfest

Das Mondfest findet noch bis zum 13. Februar statt. Dabei veranstalten die Druiden in der Mondlichtung jedes Jahr ein beeindruckendes Fest. Weitere Details zu diesem Weltereignis gibt es in unserem Guide zum Mondfest.

Wöchentliche Quests & Paktkampagne

Durch die beiden wöchentlichen Ruhmquests erhöhen wir unserem Ruhm um jeweils 1 Ruhmstufe und werden mit zahlreichen weiteren wichtigen Gegenständen und Währungen belohnt.

Das Reservoir auffüllen

Die Ruhmquest beginnt im Paktsanktum. Dabei sollen wir 1.000 Anima für das Reservoir in unserem Pakt sammeln.

Das Schicksal gestalten

Diese wöchentliche Aufgabe beginnt in der neuen Basis in Korthia. Das Ziel ist es den Fortschrittsbalken durch verschiedene Aktivitäten zu füllen. Das Schicksal gestalten belohnt uns nicht nur mit einer Ruhmstufe, sondern auch mit Ruf, Ausrüstungsgegenständen, Medien und wichtigen Währungen.

Ruhmbelohnungen

Mit Patch 9.1 sind je Pakt 40 neue Ruhmstufen mit neuen Ruhmbelohnungen hinzugekommen. Spieler die bisher alle Ruhmaufgaben und Paktkapitel erledigt haben, haben bereits Rumstufe 80 erreicht. Spieler die nicht so schnell waren können jedoch jederzeit durch verschiedene Aktivitäten aufholen. Die Ruhmbelohnungen der Pakte schauen wie folgt aus:

Mythisch+ Affixe

In dieser Woche sind die Affixe Tyrannisch, Platzend, Vulkanisch und das saisonale Affix Gequält aktiv.

Tyrannisch : Bosse haben 30% mehr Gesundheit. Bosse und ihre Diener verursachen bis zu 15% mehr Schaden.

: Bosse haben 30% mehr Gesundheit. Bosse und ihre Diener verursachen bis zu 15% mehr Schaden. Platzend : Wenn normale Gegner getötet werden, explodieren sie und fügen allen Spielercharakteren im Verlauf von 4 Sek. Schaden zu. Dieser Effekt ist stapelbar.

: Wenn normale Gegner getötet werden, explodieren sie und fügen allen Spielercharakteren im Verlauf von 4 Sek. Schaden zu. Dieser Effekt ist stapelbar. Vulkanisch : Im Kampf lassen Gegner regelmäßig Flammentropfen unter den Füßen entfernter Spielercharaktere hervorbrechen.

: Im Kampf lassen Gegner regelmäßig Flammentropfen unter den Füßen entfernter Spielercharaktere hervorbrechen. Gequält : Diener des Kerkermeisters können im gesamten Dungeon gefunden werden und gewähren mächtige Boni, wenn sie besiegt werden. Diener, die nicht besiegt werden, ermächtigen den letzten Boss.

Da das saisonale Affix aus der zweiten Shadowlands-Season etwas umfangreicher ist, haben wir einen Guide für das Mythisch+ Affix Gequält erstellt.

Sanktum der Herrschaft

Alle LFR-Flügel und Schwierigkeitsgrade sind im Sanktum der Herrschaft bereits offen. Bis zum nächsten großen Patch für World of Warcraft sammeln die meisten Spieler in diesem Schlachtzug ihre Waffen und Ausrüstungen. Die Besonderheiten dieser Raid-Instanz kurz zusammengefasst.

Das Sanktum der Herrschaft beinhaltet 10 Bosse mit Sylvanas Windläufer als Endboss.

Jeweils zwei handelbare Gegenstände je Rüstungsklasse können über das Auktionshaus gehandelt werden.

Gegenstände aus der Raid-Instanz haben einen Herrschaftssockel für Splitter der Herrschaft. Diese bieten besondere Boni und Runenwörter als Set-Boni.

Jäger bekommen Rae'shalare, als legendären Bogen beim Endboss als Beute.

Die Gegenstandstufe der Beute im Sanktum der Herrschaft schaut wie folgt aus:

Boss 1-8 Loot LFR-Schwierigkeitsgrad: 213 Normaler Schwierigkeitsgrad: 226 Heroischer Schwierigkeitsgrad: 239 Mythischer Schwierigkeitsgrad: 252

Boss 9-10 Loot LFR-Schwierigkeitsgrad: 220 Normaler Schwierigkeitsgrad: 233 Heroischer Schwierigkeitsgrad: 246 Mythischer Schwierigkeitsgrad: 259



Torghast

In diesem besonderen Dungeon sammeln wir Seelenasche und Seelenglut, welche wir zur Herstellung von legendären Gegenständen bis Rang 6 benötigen. Bei erfolgreichen Durchläufen in Torghast werden wir wie folgt belohnt. Die folgende Tabelle zeigt die Ausbeute von einem Korridor. Es sind jedoch immer zwei Korridore gleichzeitig in Torghast offen.

Achtung! Seit Patch 9.1.5 erhalten wir je Durchlauf mehr Ressourcen und können Seelenasche und Seelenglut unbegrenzt in Torghast farmen.

Ebene Seelenasche Seelenglut 1 180 2 330 3 460 4 565 5 655 6 730 7 800 8 860 170 9 915 230 10 965 270 11 1000 310 12 1030 350

Dungeons in Shadowlands

Die Gegenstandsstufe der Dungeon-Beute schaut in der zweiten Shadowlands Season wie folgt aus:

Normaler Modus: Item-Level 184

Heroischer Modus: Item-Level 197

Mythischer Modus: Item-Level 210

Shadowlands Season 2: Item-Level aus Mythisch+ Dungeons

Die folgende Tabelle verrät das Item-Level der Gegenstände bei den einzelnen Mythisch+ Stufen in den Dungeons von Shadowlands, sowie das Item-Level der Beute bei der großen Schatzkammer (ehemals wöchentliche Kiste).

Mythisch+ Stufe Kiste am Ende des Dungeons Wöchentliche Belohnung aus der großen Schatzkammer 2 210 226 3 213 226 4 216 226 5 220 229 6 223 229 7 223 233 8 226 236 9 226 236 10 229 239 11 229 242 12 233 246 13 233 246 14 236 249 15 236 252

Mythisch+ Ausrüstung mit Tapferkeitspunkten upgraden

Mit Tapferkeitspunkte, welche wir in Mythisch+ Dungeons und als Belohnung von Berufungen erhalten, können wir erbeutete Gegenstände aus Mythisch+ Dungeons aufwerten. Die Upgradekosten und Voraussetzungen sehen in der 2. Shadowlands Season wie folgt aus:

Rang Season 2 Item-Level Voraussetzung 1 210 2 213 3 216 4 220 5 223 6 226 7 229 Mythisch+ Wertung 600 8 233 Mythisch+ Wertung 1.000 9 236 Mythisch+ Wertung 1.000 10 239 Mythisch+ Wertung 1.400 11 242 Mythisch+ Wertung 1.700 12 246 Mythisch+ Wertung 2.000 13 249 14 252

Herrschaftsmagie berührte Ausrüstung upgraden

Ausrüstungsgegenstände aus Korthia und dem Schlund kann bei der Fraktion Archivarskodex für die Währung Katalogisierte Forschung aufgewertet werden. Wie man diese Währung bekommt und die höheren Stufen-Upgrades freischaltet, erklären wir in unserem Guide zum Archivarskodex. Nachfolgend die Gegenstandsstufen im Überblick.

Rang Item-Level Katalogisierte Forschung 1 200 2 207 250 3 213 1.250 4 220 1.750 5 226 2.750 6 233 4.000

Die wöchentliche Schatzkammer

Die wöchentliche Schatzkammer ersetzt in Shadowlands die bisherige wöchentliche Truhe. In der Schatzkammer bekommen wir bis zu 9 Gegenstände zur Auswahl angeboten. Wie hoch die Gegenstandsstufe ist uns welche Gegenstände wir bekommen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Genaue Details hierzu gibt es in unserem Guide zur großen Schatzkammer.

Die große Schatzkammer: Schlachtzüge Besiegt 3 Schlachtzugbosse in der aktuellen Raid-Instanz Besiegt 6 Schlachtzugbosse in der aktuellen Raid-Instanz Besiegt 9 Schlachtzugbosse in der aktuellen Raid-Instanz

Die große Schatzkammer: Mythische Dungeons Schließt 1 mythischen Schlüsselsteindungeon ab Schließt 4 mythischen Schlüsselsteindungeon ab Schließt 10 mythischen Schlüsselsteindungeon ab

Die große Schatzkammer: PvP Verdient 1.250 Ehre Verdient 2.500 Ehre Verdient 6.250 Ehre



PvP-Belohnungen

Nicht nur PvE-Spieler, sondern auch PvP-Spieler erhalten diese Woche eine Belohnung. Je nach erreichten PvP-Rang bekommen wir in World of Warcraft PvP-Gegenstände angeboten. Das Item-Level der Gegenstände wird bei PvP-Kämpfen automatisch erhöht. Die PvP-Ränge und Stufen wurden mit Patch 9.1.5 angepasst.

Gewertete PvP-Ausrüstung (Eroberungspunkte)

PvP-Rang Benötigte Wertung Item-Level PvE Item-Level PvP Ungewertet 0 220 233 Kämpfer 1 1.000 226 239 Kämpfer 2 1.200 229 242 Herausforderer 1 1.400 233 246 Herausforderer 2 1.600 236 249 Rivale 1 1.800 239 252 Rivale 2 1.950 242 255 Duellant 2.100 246 259 Elite 2400 249 259

Ungewertete PvP-Ausrüstung (Ehrenpunkte)

Rang Item-Level PvE Item-Level PvP Ruhmstufe Händler 177 213 1 184 216 2 190 220 3 197 233 44 4 203 226 5 210 229 59 6 216 233

Weltbosse in Shadowlands

Weltbosse aus Shadowlands hinterlassen Gegenstände mit Item-Level 207 und Medien mit Item-Level 200 als Beute. Mit Patch 9.1 ist jedoch Mor'geth mit Beute mit Item-Level 233 im Schlund hinzugekommen. Alle Medien und Ausrüstungsgegenstände die dieser Weltboss als Beute hinterlässt sind in unserem Guide zu Mor'geth gelistet.