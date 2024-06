WoW The War Within: Das sind die Ruhm-Fraktionen der neuen Erweiterung und ihre Belohnungen

1 Diskussionen in der Tiefe

Ihr habt damit begonnen, beim Konvent der Tiefen Ruhm zu erlangen.

1 Deeps Designs I

You may acquire a level 74 neck (item level 506) from Waxmonger Squick in Gundargaz.

2 Schnüffeln jeden Tag I

You may now begin Snuffling, the kobold art of digging for wax. Wax found this way can be turned into Middles in Gundargaz.

2 Machine Learning

You may acquire the recipe for Contract: Council of Dornogal and Pattern:Hideseeker's Tote from Waxmonger Squick in Gundargaz.

3 Ein steiniger Neustart

You have unlocked access to Awakening The Machine. (Requires level 80)

3 Handful of Humming Shinies

Speak to an Assembly of the Deeps emissary in Dornogal or Gundargaz to receive a Handful of Humming Shinies.

4 Erdverkrusteter Edelstein

Sprecht mit einem Abgesandten des Konvents der Tiefen in Dornogal oder Gundargaz, um einen erdverkrusteten Edelstein zu erhalten. Ihr könnt ihn verwenden, um ein kosmetisches Ensemble bei Osidion in Dornogal zu kaufen.

4 Koboldgourmet

Ihr könnt das Rezept für Alles-im-Eintopf von Wachshändler Squick in Gundargaz erhalten.

5 Unheimliche Begegnungen der schnüffelnden Art

Ihr könnt beim Schnüffeln jetzt auf seltene Ereignisse stoßen.

5 Schal der Versammlung

You may acquire a cosmetic cloak from Waxmonger Squick in Gundargaz.

6 Restaurierter Kastenschlüssel

Sprecht mit einem Abgesandten des Konvents der Tiefen in Dornogal oder Gundargaz, um einen restaurierten Kastenschlüssel zu erhalten.

6 Wax-Sealed Weathered Crests

Speak to an Assembly of the Deeps emissary in Dornogal or Gundargaz to receive Wax-Sealed Weathered Crests, which can be used to obtain 15 Weathered Harbinger Crests. These can be used to increase an item's level.

7 Bunch of Brave Rocks

Speak to an Assembly of the Deeps emissary in Dornogal or Gundargaz to receive a Bunch of Brave Rocks. Valorstones can be used to empower equipment with Cuzolth in Dornogal and other item upgrade vendors.

7 Materielle Unterstützung I

You may now purchase common Awakening Powers for the Awakening the Machine event from R-K-MEDES in Gundargaz.

7 Immer der Nase nach

Beim Schnüffeln können nun Werkzeugkästen gefunden werden. Diese können während des Ereignisses "Erweckung der Maschine" eingesetzt werden.

8 Deeps Designs II

You may acquire Veteran head armor (item level 584) from Waxmonger Squick in Gundargaz.

8 Angesengter Resonanzkristallbeutel

Sprecht mit einem Abgesandten des Konvents der Tiefen in Dornogal oder Gundargaz, um einen angesengten Resonanzkristallbeutel zu erhalten.

9 Restaurierter Kastenschlüssel

9 Wax-Sealed Weathered Crests

10 Wappenrock der Versammlung

Sprecht mit einem Abgesandten des Konvents der Tiefen in Dornogal oder Gundargaz, um den Wappenrock der Versammlung zu erhalten.

10 Ihr kaufen Schlüssel!

Ihr könnt nun einmal pro Woche einen restaurierten Kastenschlüssel bei Wachshändler Squick in Gundargaz kaufen.

11 Geschnitzte Vorbotenwappen

Sprecht mit einem Abgesandten des Konvents der Tiefen in Dornogal oder Gundargaz, um 15 geschnitzte Vorbotenwappen zu erhalten. Sie können verwendet werden, um die Stufe eines Gegenstands zu erhöhen.

12 Berufswissen

Ihr könnt Berufswissen für Bergbau, Ingenieurskunst und Inschriftenkunde bei Wachshändler Squick in Gundargaz erwerben.

12 Angesengtes Resonanzkristallsäckchen

Sprecht mit einem Abgesandten des Konvents der Tiefen in Dornogal oder Gundargaz, um ein angesengtes Resonanzkristallsäckchen zu erhalten.

13 Restaurierter Kastenschlüssel

13 Du nehmen Kerze!

Sprecht mit einem Abgesandten des Konvents der Tiefen in Dornogal oder Gundargaz, um eine große Kerze zu erhalten. Ihr könnt sie bei Händlern für Gold verkaufen.

14 Säckchen Resonanzkristalle

Sprecht mit einem Abgesandten des Konvents der Tiefen in Dornogal oder Gundargaz, um ein Säckchen Resonanzkristalle zu erhalten.

14 Shoulderguards of the Assembly

Ihr könnt kosmetische Schulterstücke bei Wachshändler Squick in Gundargaz erwerben.

15 Erdverkrusteter Edelstein

Sprecht mit einem Abgesandten des Konvents der Tiefen in Dornogal oder Gundargaz, um einen erdverkrusteten Edelstein zu erhalten. Ihr könnt ihn verwenden, um ein kosmetisches Ensemble bei Osidion in Dornogal zu kaufen.

15 Materielle Unterstützung II

You may now purchase rare Awakening Powers for the Awakening the Machine event from R-K-MEDES in Gundargaz.

16 Tapferkeitssteine

Sprecht mit einem Abgesandten des Konvents der Tiefen in Dornogal oder Gundargaz, um Tapferkeitssteine zu erhalten. Diese können verwendet werden, um Gegenstände bei Cuzolth in Dornogal und bei anderen Händlern für Gegenstandsaufwertung aufzuwerten.

16 Schnüffeln jeden Tag II

Schnüffelschätze bieten nun zusätzliche Belohnungen.

17 Ein Maulwurf in unserer Mitte

Ihr könnt Guacamole von Wachshändler Squick in Gundargaz erhalten.

17 Resonanzkristalle

Sprecht mit einem Abgesandten des Konvents der Tiefen in Dornogal oder Gundargaz, um eine Sammlung Resonanzkristalle zu erhalten.

18 Wax-Covered Coffer Unlocker

Speak to an Assembly of the Deeps emissary in Dornogal or Gundargaz to receive a Wax-Covered Coffer Unlocker. Use the candle to uncover the Rare Delve Key within.

18 Deeps Designs III

You may acquire Champion waist armor (item level 597) from Waxmonger Squick in Gundargaz.

19 Geschnitzte Vorbotenwappen

19 Haltet Eure Füße trocken

Ihr könnt eine karmesinrote Matschnase bei Wachshändler Squick in Gundargaz kaufen.

20 Resonanzkristalle

Sprecht mit einem Abgesandten des Konvents der Tiefen in Dornogal oder Gundargaz, um eine Sammlung Resonanzkristalle zu erhalten.

20 Edelsteinbesetzter Kandelaber

Sprecht mit einem Abgesandten des Konvents der Tiefen in Dornogal oder Gundargaz, um einen edelsteinbesetzten Kandelaber zu erhalten. Ihr könnt einen erdverkrusteten Edelstein aus dem edelsteinbesetzten Kandelaber entfernen, um damit kosmetische Ensembles bei Osidion in Dornogal zu kaufen.

21 Restaurierter Kastenschlüssel

21 Du nehmen größere Kerze!

Sprecht mit einem Abgesandten des Konvents der Tiefen in Dornogal oder Gundargaz, um eine wirklich große Kerze zu erhalten. Ihr könnt sie bei Händlern für Gold verkaufen.

22 Wax-Sealed Crests

Speak to an Assembly of the Deeps emissary in Dornogal or Gundargaz to receive Wax-Sealed Crests, which can be used to obtain 15 Carved Harbinger Crests. These can be used to increase an item's level.

22 Materielle Unterstützung III

You may now purchase epic Awakening Powers for the Awakening the Machine event from R-K-MEDES in Gundargaz.

23 Tapferkeitssteine

Sprecht mit einem Abgesandten des Konvents der Tiefen in Dornogal oder Gundargaz, um Tapferkeitssteine zu erhalten. Diese können verwendet werden, um Gegenstände bei Cuzolth in Dornogal und bei anderen Händlern für Gegenstandsaufwertung aufzuwerten.

23 Oohhh, Glitzer!

Ihr könnt eine türkisfarbene Glühmilbe bei Wachshändler Squick in Gundargaz kaufen.

24 Delver's Bounty

Speak to an Assembly of the Deeps emissary in Dornogal or Gundargaz to receive a Delver's Bounty. This can be used to guarantee a Hidden Trove at the end of the next Tier 6 or higher Delve you complete.

24 Big Pile of Humming Shinies

Speak to an Assembly of the Deeps emissary in Dornogal or Gundargaz to receive a Big Pile of Humming Shinies.

25 Neue Verbündete versammeln

Ihr dürft den Titel "Maschinenflüsterer" tragen, um Eure Hilfe für den Konvent der Tiefen zu würdigen.