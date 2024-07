The War Within: Vorbereitungs-Inhaltsupdate am 24. Juli – Alles, was du wissen musst!

Das Vorbereitungs-Inhaltsupdate für The War Within wird am 24. Juli veröffentlicht. Es bringt bedeutende Neuerungen wie Kriegsmeuten, Himmelsreiten sowie Klassen- und Systemupdates mit sich. Ein neues Ereignis namens strahlende Echos findet vom 31. Juli bis 27. August statt. Spieler können dabei Erinnerungsreste sammeln, um neue Gegenstände für ihre Kriegsmeutensammlung zu erhalten.

Große Veränderungen erwarten euch mit der Einführung von Kriegsmeuten, Himmelsreiten, Klassen- und Systemupdates und mehr mit dem Vorbereitungs-Inhaltsupdate. Nehmt an einem neuen Ereignis, den strahlenden Echos, teil und macht eure ersten Schritte in der Geschichte, die euch in unerforschte Tiefen Azeroths führt.

Vereint eure Charaktere unter den Kriegsmeuten

Erweitert das Potenzial all eurer Charaktere von World of Warcraft® mit accountübergreifendem Fortschritt, den sich euer ganzer Battle.net®-Account fraktionsunabhängig teilt, darunter The War Within™-Ruhm, Erfolge, Sammlungen und vieles mehr!

Mehr über Kriegsmeuten erfahrt ihr in unserem Übersichtsbeitrag.

Visionen von Azeroth

Seltsame Visionen rufen die Helden von Azeroth. Spielercharaktere, die Stufe 70 erreicht und das finale Kapitel der Dragonflight-Questreihe abgeschlossen haben, werden mit dem ersten Teil der Questreihe „Visionen von Azeroth“ aufgerufen, ihre nächsten Schritte in die Geschichte von The War Within zu machen.

Schwingt euch in die Lüfte mit Himmelsreiten

Drachenreiten bleibt im Spiel und steht für viele Flugreittiere in allen Gegenden zur Verfügung, in denen das Fliegen möglich ist. Spielercharaktere können außerdem zwischen Himmelsreiten (früher „dynamischer Flug“) und dem Flugstil wählen, der ursprünglich in The Burning Crusade (TBC) eingeführt wurde, den wir „beständiger Flug“ nennen. Weitere Informationen zum Himmelsreiten findet ihr in unserem bereits veröffentlichten Artikel.

Erhört den Ruf der strahlenden Echos

Stellt euch während des neuen Vorbereitungsereignisses den Erinnerungen Azeroths und sammelt Erinnerungsreste, die ihr gegen neue Gegenstände für eure Kriegsmeutensammlung eintauschen könnt.

Wann: 31. Juli bis 27. August

Wo: Dalaran (Knotenpunkt), Drachenöde, Düstermarschen und Sengende Schlucht

Währung: Erinnerungsreste – Halb vergessene Erinnerungen lassen sich flüchtig im Licht erhaschen, das über das schimmernde Pulver scheint.

Spieler mit und ohne The War Within™ können am Ereignis teilnehmen, während es aktiv ist. Mehr über dieses Ereignis erfahrt ihr in unserem Übersichtsbeitrag.

The War Within geht am 27. August um 00:00 Uhr MESZ weltweit live. Spieler, die die Epic Edition von The War Within gekauft haben, erhalten Vorabzugang ab 23. August.