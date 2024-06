The War Within: Neues Beta-Update enthüllt mögliches Datum für das Pre-Patch-Event

Mit dem letzten Update erscheint beim Betreten der Welt in World of Warcraft: The War Within Beta ein neuer Startbildschirm. Dieser kündigt das Pre-Patch-Event von The War Within, in der Originalsprache Radiant Echoes genannt, mit 30. Juli an. Das Datum wurde von Blizzard offiziell noch nicht bestätigt, gilt aber als wahrscheinlich, da The War Within bereits am 26. August erscheint.

Weiters würde das Datum zum Veröffentlichungsrhythmus der letzten Erweiterungen passen. Wenn man weitere Spekulationen anstellen möchte, bietet sich aufgrund des möglichen Startdatums des Pre-Patch-Events am 30. Juli an, dass der Pre-Patch bereits eine Woche zuvor, am 23. Juli, live gehen könnte. Für uns Spieler im deutschsprachigen Raum ergäbe das aufgrund der Zeitverschiebung folgende Termine:

The War Within Pre-Patch: 24. Juli (Spekulationen zufolge ein mögliches Datum)

24. Juli (Spekulationen zufolge ein mögliches Datum) The War Within Pre-Patch-Event: 31. Juli (offiziell noch unbestätigt)

31. Juli (offiziell noch unbestätigt) The War Within Launch: 27. August um 0:00 Uhr

Quelle: MMO-Champion

Verpasst jetzt keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folgt uns auf Facebook, Twitter oder abonniert unseren RSS-Feed.