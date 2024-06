The War Within: Twinks schneller auf Stufe 80 leveln mit Kriegsmeutenmentoren

Ende August starten wir in die kommende Erweiterung World of Warcraft: The War Within und begeben uns auf den neuen Kontinent Khaz'Algar, um diversen Questreihen und der Kampagne zu folgen. Was uns durch unseren Entdeckergeist beim erstmaligen Erleben von neuen Inhalten oft Freude bereitet, kann etwas ermüdend werden, wenn wir weitere Charaktere durch die neue Erweiterung leveln. Aus diesem Grund bietet uns The War Within Kriegsmeutenmentoren, die das Leveln von Twinks vereinfachen.

Erreicht ein Charakter von uns Stufe 80 in The War Within, so wird er zum Kriegsmeutenmentor für unsere weiteren Charaktere. Neben dem passenden Erfolg erhalten wir als Belohnung Bonuserfahrung bis Level 80 für all unsere weiteren Charaktere. Je mehr Kriegsmeutenmentore wir auf Stufe 80 bringen, desto schneller leveln unsere Charaktere. Hier sind die dementsprechenden Erfolge und Belohnungen:

