Glyphenjäger Guide: Positionen von allen Glyphen für das Himmelsreiten in The War Within

In World of Warcraft: The War Within können wir uns mit unseren Charakteren mittels Himmelsreiten durch die Lüfte bewegen. Neben dem beständigen Fliegen, das weiterhin eine Flugmodus-Option bleibt, ist das Himmelsreiten das neue Flugsystem, das in Dragonflight unter dem Namen Drachenreiten eingeführt wurde. Dort sammelten wir Drachenglyphen, die überall auf den Dracheninseln verstreut waren, um unsere Flugfähigkeiten zu erweitern. Auch in der neuen Erweiterung The War Within können wir vergleichbare Glyphen des Himmelsreitens überall am neuen Kontinent Khaz'Algar einsammeln.

Warum sollte man Glyphen des Himmelsreitens sammeln?

Zum Zeitpunkt der Beta-Testphase von The War Within gibt es leider keine eindeutige Antwort dafür. Die Glyphen, die man in Dragonflight einsammeln konnte, sorgten dafür, dass man weitere Fähigkeiten im Talentbaum des Drachenreitens auswählen konnte. Für The War Within wurde dieser Baum jedoch um knapp die Hälte der Talente reduziert und die Währung, die zum Leveln dieser Talente genutzt wird, scheint beim Aufleveln unseres Charakters erhalten zu werden.

Das Sammeln von Glyphen des Himmelsreitens verschafft uns demnach keine besonderen Vorteile bis auf Erfolge und ein Reittier. Wer nämlich alle Himmelsreitglyphen von Khaz'Algar einsammelt, erhält den Erfolgsabschluss von Glyphenjäger aus Khaz Algar und damit das Reittier Schwärmilbenhimmelsjäger als Belohnung.

Positionen aller Glyphen des Himmelsreitens in The War Within

Der Gesamterfolg Glyphenjäger aus Khaz Algar besteht aus den einzelnen Erfolgen für das Einsammeln aller Himmelsreitglyphen einer Zone. Wir zeigen euch Tabellen zu jedem Zonenerfolg, die wiederum aus einzelnen Erfolgen für das Finden einer Glyphe an einer Position innerhalb dieser Zone bestehen.

Verpasst jetzt keinen News Artikel oder Guide mehr für World of Warcraft und folgt uns auf Facebook, Twitter oder abonniert unseren RSS-Feed.