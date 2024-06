The War Within: Alle Infos zu den neuen NPC-Handwerksaufträgen in WoW

Mit der neuen Erweiterung World of Warcraft: The War Within kommen auch Updates für das Berufssystem. Vor allem die neu eingeführte Funktion der NPC-Handwerksaufträge dürfte viele tüchtige Handwerker freuen, da das System rund um die Handwerksaufträge bei seiner Einführung in Dragonflight etwas am Ziel vorbeigeschossen war. Mit den NPC-Handwerksaufträgen erhalten wir die Kategorie NSC auf unsere Werkbank, in der wir Aufträge von Nicht-Spieler-Charakteren aus ganz Azeroth erhalten.

NPC-Handwerksaufträge in The War Within

Das neue Non-Player-Character Auftragssystem verspricht eine hilfreiche Funktion für Spieler, die gerne an der Werkbank stehen, zu werden. Mit dem Feature soll sich der tägliche Blick in die Handwerksaufträge wieder lohnen, während zuvor der Mangel an lukrativen öffentlichen Aufträgen stetig bemängelt wurde. Die Vorteile des neuen Systems sind:

Aufträge zählen nicht zum täglichen öffentlichen Auftragslimit

zum täglichen öffentlichen Auftragslimit Hilfreiche und potenziell lukrative Belohnungen , wie neue Rezepte und Gold

, wie neue Rezepte und Gold Aufträge gelten für alle Spieler für eine bestimmte Zeit und können somit nicht vor der Nase weggeschnappt werden

Abgeschlossene Aufträge bringen Wissenspunkte

Catch-Up-Mechanik für Spieler, die in den ersten Wochen etwas verpasst haben

für Spieler, die in den ersten Wochen etwas verpasst haben Das System hilft beim Abschluss der wöchentlichen Quest für Handwerksaufträge

Blizzard bezweckt mit diesem NPC-System jedoch nicht, dass wir alle fortan für NPCs produzieren, sondern sieht darin einen hilfreichen Weg, um mit seinem Beruf am Ball zu bleiben, Wissenspunkte aufzuholen, neue Rezepte erlernen und wöchentliche Auftragsquests erledigen. Die NSC-Aufträge sollen niemals lukrativer sein als die für unsere Mitspieler.

Tendenziell sollen die NPC-Handwerksaufträge etwas schwerer zu erfüllen sein als für andere Spieler. So kann es sein, dass NPCs Reagenzien mitliefern, die von geringer Qualitätsstufe sind, sie aber dennoch ein Erzeugnis mit hoher Qualität wollen. Für manche Aufträge muss daher kostbare Konzentration aufgewendet werden, um sie zu Erfüllen. Man sollte daher immer abwägen, ob die gebotenen Belohnungen den Aufwand wert sind. Zum Glück sieht man im Vorfeld, welche Belohnungen für das Absolvieren dieses Auftrages winken.

Quelle: Wowhead

